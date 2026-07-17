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  4. Капдевила попросил Трампа помочь с документами для въезда в США. Чемпион мира 2010 года хочет посетить финал Испания – Аргентина, но получил отказ от властей

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Капдевила попросил Трампа помочь с документами для въезда в США. Чемпион мира 2010 года хочет посетить финал Испания – Аргентина, но получил отказ от властей
Капдевила попросил помощи у Трампа с разрешением на въезд в США на финал ЧМ.

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Жоан Капдевила обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу. 

Капдевила попросил помочь с документами для безвизового въезда в США, чтобы посетить финал чемпионата мира. 

«Мне нужна помощь, Дональд Трамп! 🙏

Мне только что сообщили, что я не смогу отправиться на финал вместе с моими детьми, потому что мне отказали в выдаче ESTA 😭 (электронная система предварительного разрешения на безвизовый въезд в США – Спортс’‘).

Может ли кто-нибудь помочь мне с этой ситуацией? Вы даже не представляете, как сильно я хотел оказаться там вместе со всеми моими партнерами по команде 2010 года и поддержать нынешний состав.

Я не могу поверить, что мне не разрешают въехать в США... Что я пропущу такой особенный момент вместе с моими детьми, которые так же сильно, как и я, любят футбол... 

Если кто-то знает, как это можно решить, я буду благодарен вам от всей души всю жизнь», – написал Капдевила.

Жоан тегнул аккаунты Трампа и Министерства образования, профессиональной подготовки и спорта Испании.

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: страница Жоана Капдевлы в X
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Комментарии

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Только в обмен на редкоземельные металлы Испании!
ОтветUncle Alexander
Только в обмен на редкоземельные металлы Испании!
Там нет, редкоземельных металлов, кроме кокоса Колумбийского)
ОтветСергей Матросов
Там нет, редкоземельных металлов, кроме кокоса Колумбийского)
Кокса, это вроде как отработка от руды, ну или как то мыязано с рудой
Что-то он рановато озаботился документами !
Ещё ж целая суббота впереди !
ОтветOldRedWhite
Что-то он рановато озаботился документами ! Ещё ж целая суббота впереди !
Чуть что детей вплетают)) Ну раз дети, тогда ШИНГЕНОМ В ЛИЦО КАПДЕВИЛЬВИ
ОтветOldRedWhite
Что-то он рановато озаботился документами ! Ещё ж целая суббота впереди !
ESTA ставится за пару часов
Напомнило еще одну страну, где только президент может решить проблему людей по телеку
ОтветOopsIDidItAgain
Напомнило еще одну страну, где только президент может решить проблему людей по телеку
Комментировать только портить))
ОтветOopsIDidItAgain
Напомнило еще одну страну, где только президент может решить проблему людей по телеку
Про украину или Монголию?
Отказали, потому что система ИИ решила, что у него есть связи с радикальными исламистами?
ОтветBudabuda
Отказали, потому что система ИИ решила, что у него есть связи с радикальными исламистами?
Потому что фамилия переводится как Кубок Дьявола
ОтветИван Науменко
Потому что фамилия переводится как Кубок Дьявола
Гениально
У него проблемы из-за визита в Иран 10 лет назад. Если бы в Иране, то электронную визу получить невозможно. Так что судя по всему без финала он
Ответdensocceroos
У него проблемы из-за визита в Иран 10 лет назад. Если бы в Иране, то электронную визу получить невозможно. Так что судя по всему без финала он
Ну хоть один коммент по делу.
Через мексиканскую границу надо было.
Включай Матч ТВ с Генничем, Капдевиллья! не Капай-де-слезами.
Не не не, нет помощи при бомбардировок,нет и визы, все просто
Получил "молекулу свободы"?
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