Лапорт о судействе на ЧМ: «В последних матчах мы видели удивительные вещи, на которые закрывают глаза. Особенно это касается Аргентины»

Эмерик Лапорт надеется, что судья Славко Винчич не позволит сборной Аргентины грубо играть в финале ЧМ-2026.
– Вас беспокоит агрессивность Аргентины? Говорят об их интенсивности, агрессии, о том, как они бьются до конца.
– Меня совершенно не беспокоит агрессивность на футбольном поле. Если она в пределах правил и арбитр выполняет свою работу, у меня нет никаких проблем с этим.
Правда в том, что в последних матчах мы видели вещи, которые нас очень удивили, действия, на которые закрывают глаза. Особенно это касается Аргентины, от действий которой остается много следов. В футболе такого быть не должно, тем более на таких крупных турнирах, потому что это может вывести из равновесия и разозлить.
Это часть работы арбитра – контролировать подобные вещи, чтобы они не давали никому преимущества. Если один или два игрока смогут делать нечто подобное, матч превратится в полный хаос. С самого начала турнира мы были довольно благородной командой в этом смысле. Мы не бьем соперника и не нарушаем правила по-глупому. И я считаю, что именно так мы должны действовать и в этом матче. Но да, многое будет зависеть от судейства, – сказал защитник сборной Испании.
Комментарии
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А вообще Лапорт очень зря это делает. Аргентинцы это прочитают и будут давить его весь матч. Самое тупое, что можно сделать до матча с аргентинцами это пытаться их выбесить
Про подкат от Олисе даже говорить не надо. Сложно представить более очевидную карточку. НО как бы всерьез это комментировать смысла нет. Лапорт просто оказывает давление на бригаду Винчича
Так Аргентина намеренно это и делает . Это их стиль . И в этом они лучшие . Нравится или нет это зрителям -это другой вопрос
Но такой тактикой они ломают игру соперника , пускают матч в том русле как им выгодно
По моему Лапорт этого и боится
Не позорьтесь, прекратите это защищать. Уважайте футбол