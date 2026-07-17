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Лапорт о судействе на ЧМ: «В последних матчах мы видели удивительные вещи, на которые закрывают глаза. Особенно это касается Аргентины»
Лапорт об агрессивной игре Аргентины: судьи закрывают глаза на некоторые вещи.

Эмерик Лапорт надеется, что судья Славко Винчич не позволит сборной Аргентины грубо играть в финале ЧМ-2026.

– Вас беспокоит агрессивность Аргентины? Говорят об их интенсивности, агрессии, о том, как они бьются до конца.

– Меня совершенно не беспокоит агрессивность на футбольном поле. Если она в пределах правил и арбитр выполняет свою работу, у меня нет никаких проблем с этим.

Правда в том, что в последних матчах мы видели вещи, которые нас очень удивили, действия, на которые закрывают глаза. Особенно это касается Аргентины, от действий которой остается много следов. В футболе такого быть не должно, тем более на таких крупных турнирах, потому что это может вывести из равновесия и разозлить.

Это часть работы арбитра – контролировать подобные вещи, чтобы они не давали никому преимущества. Если один или два игрока смогут делать нечто подобное, матч превратится в полный хаос. С самого начала турнира мы были довольно благородной командой в этом смысле. Мы не бьем соперника и не нарушаем правила по-глупому. И я считаю, что именно так мы должны действовать и в этом матче. Но да, многое будет зависеть от судейства, – сказал защитник сборной Испании.

Кто станет чемпионом мира-2026?44137 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoСборная Аргентины по футболу
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Славко Винчич
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Комментарии

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Лапорт уже дорожку стелит . За исключением Франция-Парагвай не было откровенных судейских произволов по сравнению с другими ЧМ , но нытья на это ЧМ от игроков и тренеров порядком больше
ОтветАлександр Сандалов
Лапорт уже дорожку стелит . За исключением Франция-Парагвай не было откровенных судейских произволов по сравнению с другими ЧМ , но нытья на это ЧМ от игроков и тренеров порядком больше
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ОтветФутбольный человек
Комментарий скрыт
Смотрим твои комментарии, находим легким выводом , что ты хейтер Месси , твоё мнение предвзято , ничем не аргументированно(судя по твоему голому комментарию), не знай , если Месси выиграет второй чемпионат , ты наверное с инфарктом сляжешь .
Странный высер от Лапорта без малейшей конретики, вероятно с целью создать давление на судью и противников,ну и конечно привлечь внимание не очень умных фанатов клубники.
ОтветTheCreator
Странный высер от Лапорта без малейшей конретики, вероятно с целью создать давление на судью и противников,ну и конечно привлечь внимание не очень умных фанатов клубники.
Комментарий скрыт
ОтветTheCreator
Странный высер от Лапорта без малейшей конретики, вероятно с целью создать давление на судью и противников,ну и конечно привлечь внимание не очень умных фанатов клубники.
Я, конечно, не Лапорт, но конкретику предложить могу: что насчёт абсолютно неспортивного удара Энцо по шее Андерсона? В матче открытия за почти такой же эпизод удалили.
Пошло давление на судей до матча. Отличная тактика. Судьи уже боялись нормально судить со Швейцарией и судили против Аргентины весь матч. Ни одной желтой костоломам швейцарцам за грубые подкаты в ногу и велись на каждый нырок.

А вообще Лапорт очень зря это делает. Аргентинцы это прочитают и будут давить его весь матч. Самое тупое, что можно сделать до матча с аргентинцами это пытаться их выбесить
ОтветБлуждающий странник
Пошло давление на судей до матча. Отличная тактика. Судьи уже боялись нормально судить со Швейцарией и судили против Аргентины весь матч. Ни одной желтой костоломам швейцарцам за грубые подкаты в ногу и велись на каждый нырок. А вообще Лапорт очень зря это делает. Аргентинцы это прочитают и будут давить его весь матч. Самое тупое, что можно сделать до матча с аргентинцами это пытаться их выбесить
Факт. Умиляет, как все дружно забывают грубые фолы против Аргентины. Например, как швейцарец в одном моменте пытался сломать, в прямом смысле слова, ногу Нико Гонсалесу.
ОтветTheCreator
Факт. Умиляет, как все дружно забывают грубые фолы против Аргентины. Например, как швейцарец в одном моменте пытался сломать, в прямом смысле слова, ногу Нико Гонсалесу.
Так они забывают грубые фолы не только касаемо Аргентины. Тот же Ямаль влетел в ногу Мбаппе в конце матча, мяча и близко не было. Очевиднее ЖК сложно представить, но ему карточку не дали. Срывал атаки на Мендеше весь матч - нет желтой. 5 фолов за игру у Ямаля с Португалией и 4 на Мендеше. И нет желтой.
Про подкат от Олисе даже говорить не надо. Сложно представить более очевидную карточку. НО как бы всерьез это комментировать смысла нет. Лапорт просто оказывает давление на бригаду Винчича
Вывести из равновесия и разозлить ))
Так Аргентина намеренно это и делает . Это их стиль . И в этом они лучшие . Нравится или нет это зрителям -это другой вопрос
Но такой тактикой они ломают игру соперника , пускают матч в том русле как им выгодно
По моему Лапорт этого и боится
Ответmelmi
Вывести из равновесия и разозлить )) Так Аргентина намеренно это и делает . Это их стиль . И в этом они лучшие . Нравится или нет это зрителям -это другой вопрос Но такой тактикой они ломают игру соперника , пускают матч в том русле как им выгодно По моему Лапорт этого и боится
Лапорт говорит что судья не должен допускать такого . Принципиальный справедливый судья на первых же минутах утихомирил бы Симеоне желтой карточкой . А если бы продолжил удалил бы . И кто бы там кого из равновесия вывел ?
Ответmelmi
Вывести из равновесия и разозлить )) Так Аргентина намеренно это и делает . Это их стиль . И в этом они лучшие . Нравится или нет это зрителям -это другой вопрос Но такой тактикой они ломают игру соперника , пускают матч в том русле как им выгодно По моему Лапорт этого и боится
Прикольно. У Атлетико к примеру это гнилой стиль считается, а у Аргентины нет. Весь турнир одни скандалы вокруг Аргентины ,но фанатики всегда их будут оправдывать
Не ожидал от Лапорта такого. Пусть хоть своего тренера послушает, тот судейством на чм доволен
Нет, не футбол. Когда соперник отдает передачу и ты через 3-5 секунд в него влетаешь намеренно, умышленно, с целью нанести повреждение - это не футбол.
Не позорьтесь, прекратите это защищать. Уважайте футбол
ОтветТГканал - Кафедра футбола
Нет, не футбол. Когда соперник отдает передачу и ты через 3-5 секунд в него влетаешь намеренно, умышленно, с целью нанести повреждение - это не футбол. Не позорьтесь, прекратите это защищать. Уважайте футбол
Это не футбол, это Бабье нытьё. Хватит это защищать.
ОтветСергей Кильцов
Это не футбол, это Бабье нытьё. Хватит это защищать.
С таким футболом надо во двор идти играть, типа грязь и подлость теперь в почете?
сколько слежу за игрой Лео, его всегда на поле бьют, матч англия-аргентина не исключение, но наказывать надо почему то аргентинцев? они играют в рамках правил пусть и жёстко
так это же фишка Аргентинцев, думаю многие заметили что они с начала играют жёстко а потом когда им отвечают так же - падают и корчатся прося карточку
ОтветLavinka
так это же фишка Аргентинцев, думаю многие заметили что они с начала играют жёстко а потом когда им отвечают так же - падают и корчатся прося карточку
Очень точное и верное описание. Это видно со стороны и вызывает омерзение. И желание болеть против этой команды, ибо их агрессия зашкаливает - они провоцируют, бьют по ногам. Было ощущение войны на поле в матче с Англией, но это не про футбол. Полное омерзение, если бы не фанат Аргентины, а нейтральный болельщик.
ОтветКлементино
Очень точное и верное описание. Это видно со стороны и вызывает омерзение. И желание болеть против этой команды, ибо их агрессия зашкаливает - они провоцируют, бьют по ногам. Было ощущение войны на поле в матче с Англией, но это не про футбол. Полное омерзение, если бы не фанат Аргентины, а нейтральный болельщик.
Грязные латиносы из неблагополучных районов, что с них взять, собрались вместе-их сущность и показалась
Таких фолов как у Лео были десятки, и никого не удаляли, и даже ЖК не все получили. Так что идите лесом.
Сборная Аргентины действительно часто играет в агрессивный футбол, бывает даже и в грубый, но грань дозволенного всегда определяет арбитр и если он позволяет бороться(а на этом чемпионате как правило так и есть) то Аргентина чувствует себя в таком футболе лучше всего.
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