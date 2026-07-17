Лапорт о судействе на ЧМ: «В последних матчах мы видели удивительные вещи, на которые закрывают глаза. Особенно это касается Аргентины»

Лапорт об агрессивной игре Аргентины: судьи закрывают глаза на некоторые вещи.

Эмерик Лапорт надеется, что судья Славко Винчич не позволит сборной Аргентины грубо играть в финале ЧМ-2026 .

– Вас беспокоит агрессивность Аргентины? Говорят об их интенсивности, агрессии, о том, как они бьются до конца.

– Меня совершенно не беспокоит агрессивность на футбольном поле. Если она в пределах правил и арбитр выполняет свою работу, у меня нет никаких проблем с этим.

Правда в том, что в последних матчах мы видели вещи, которые нас очень удивили, действия, на которые закрывают глаза. Особенно это касается Аргентины, от действий которой остается много следов. В футболе такого быть не должно, тем более на таких крупных турнирах, потому что это может вывести из равновесия и разозлить.

Это часть работы арбитра – контролировать подобные вещи, чтобы они не давали никому преимущества. Если один или два игрока смогут делать нечто подобное, матч превратится в полный хаос. С самого начала турнира мы были довольно благородной командой в этом смысле. Мы не бьем соперника и не нарушаем правила по-глупому. И я считаю, что именно так мы должны действовать и в этом матче. Но да, многое будет зависеть от судейства, – сказал защитник сборной Испании .