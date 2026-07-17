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  4. Галицкий позвонил Ротенбергу и согласился заплатить 650+100 млн рублей за Воробьева. Форвард отказался от бонуса «Локо» в 200 млн рублей ради «Краснодара» (Иван Карпов)

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Галицкий позвонил Ротенбергу и согласился заплатить 650+100 млн рублей за Воробьева. Форвард отказался от бонуса «Локо» в 200 млн рублей ради «Краснодара» (Иван Карпов)
Воробьев отказался от бонуса в 200 млн рублей ради перехода в «Краснодар».

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев отказался от 200 млн рублей ради возвращения в «Краснодар», воспитанником которого является.

Несмотря на интерес от «Спартака», ЦСКА и «Зенита», футболист решил вернуться в родной край, пишет журналист Иван Карпов. Для этого ему пришлось отказаться от подписного бонуса – ранее Дмитрий просил у «Локо» 200 млн за продление контракта.

Вопрос с его переходом решился благодаря звонку владельца «быков» Сергея Галицкого генеральному директору «Локомотива» Борису Ротенбергу-младшему. По данным Карпова, на вопрос сколько «Локо» хочет получить за Воробьева, Ротенберг назвал сумму 650 млн рублей плюс 100 млн бонусами. Галицкий согласился, хотя до этого «Краснодар» предлагал 450 млн.

Воробьев попрощался с игроками «Локо» и отправился на медосмотр для «Краснодара» («Чемпионат»)

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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Комментарии

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Продать Воробьева дороже чем Глушенкова это конечно круто Локомотив умудрился)
Ответxyg2rdwzx4
Продать Воробьева дороже чем Глушенкова это конечно круто Локомотив умудрился)
Успешный успех в крови у семьи Ротенбергов!
Ответxyg2rdwzx4
Продать Воробьева дороже чем Глушенкова это конечно круто Локомотив умудрился)
А вы смеялись над Ротенбергом
Ну, а где массовые стоны, что по телефонному праву олигархи разоряют столичный клуб с историей???
Доколе?
ОтветOblomov
Ну, а где массовые стоны, что по телефонному праву олигархи разоряют столичный клуб с историей??? Доколе?
Это другое. Тут один олигарх позвонил другому олигарху, исключив из схемы пенсии столичных бабушек.
ОтветOblomov
Ну, а где массовые стоны, что по телефонному праву олигархи разоряют столичный клуб с историей??? Доколе?
А где разорение, клуб отдает типа которому уже почти как Месси и год контракта, продают за норм бабки, завязывай давай чушь нести
Логика вышла из чата. Дмитрий ПРОСИЛ 200 миллионов бонуса (и зарплату самую высокую в клубе). Нигде нет ни слова о том, что Локомотив планировал его хотелки удовлетворять.

Как можно отказаться от того, что тебе никто не обещал))
Ответalex486
Логика вышла из чата. Дмитрий ПРОСИЛ 200 миллионов бонуса (и зарплату самую высокую в клубе). Нигде нет ни слова о том, что Локомотив планировал его хотелки удовлетворять. Как можно отказаться от того, что тебе никто не обещал))
Он отказался от бонуса в Краснодаре
Локомотив то причём
Ответalex486
Логика вышла из чата. Дмитрий ПРОСИЛ 200 миллионов бонуса (и зарплату самую высокую в клубе). Нигде нет ни слова о том, что Локомотив планировал его хотелки удовлетворять. Как можно отказаться от того, что тебе никто не обещал))
это прикол
"Алло Ротик,это Галик Краснодарский. Тебе на карту прилетело 650 ломтей и еще 100 приедут паровозом за Воробья. Ты его в подарочную обертку заверни для подарка,чтобы на презентации выглядел в прикиде. Ну все,целую , будем с тобой на связи."
Дональд Ротеньерг: "это была потрясающая сделка. Никто не заключает сделки лучше меня. Я умею заключать сделки. Именно этим я занимаюсь, и мы будем заключать сделки, в которых Локо будет на первом месте"
Дорога ложка к обеду. «Краснодару» сейчас нужен форвард, а когда Кордоба вернется, Воробьев - опция на фланге. Плюс русский паспорт. Для «Локо», конечно, это счастливый случай по деньгам, но и серьезная потеря в атаке.
Воробей ушëл, Комличенко травмирован... Кто ещё может сыграть на острие, кроме Ракова?
ОтветЧётко_как_чечётка
Воробей ушëл, Комличенко травмирован... Кто ещё может сыграть на острие, кроме Ракова?
Думаю, снова выручит Эдер.
ОтветЧётко_как_чечётка
Воробей ушëл, Комличенко травмирован... Кто ещё может сыграть на острие, кроме Ракова?
Мялковский разочаровывает, но как второй выбор есть молодой Голубев, который неплохо показал себя на сборах.

Плюс есть ещё более юный Денис Сагария, который нынче в молодёжке феерит, но тот скорее замена Лёше Батракову, а не чистый форвард.
750 лямов рублей за Воробьева?
Это не опечатка????
Или я сошел с ума и ничего не понимаю????
Ребята, я не понимаю, растолкуйте. Это ослабление конкурента или грамотная трансферная политика?
Недоигрок куда-то перешёл....просто смех
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