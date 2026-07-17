Галицкий позвонил Ротенбергу и согласился заплатить 650+100 млн рублей за Воробьева. Форвард отказался от бонуса «Локо» в 200 млн рублей ради «Краснодара» (Иван Карпов)

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев отказался от 200 млн рублей ради возвращения в «Краснодар», воспитанником которого является.
Несмотря на интерес от «Спартака», ЦСКА и «Зенита», футболист решил вернуться в родной край, пишет журналист Иван Карпов. Для этого ему пришлось отказаться от подписного бонуса – ранее Дмитрий просил у «Локо» 200 млн за продление контракта.
Вопрос с его переходом решился благодаря звонку владельца «быков» Сергея Галицкого генеральному директору «Локомотива» Борису Ротенбергу-младшему. По данным Карпова, на вопрос сколько «Локо» хочет получить за Воробьева, Ротенберг назвал сумму 650 млн рублей плюс 100 млн бонусами. Галицкий согласился, хотя до этого «Краснодар» предлагал 450 млн.
Воробьев попрощался с игроками «Локо» и отправился на медосмотр для «Краснодара» («Чемпионат»)
«Краснодар» заплатит 7,3+1 млн евро «Локо» за Воробьева. Форвард снизил финансовые запросы ради перехода (Иван Карпов)
Комментарии
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Доколе?
Как можно отказаться от того, что тебе никто не обещал))
Локомотив то причём
Плюс есть ещё более юный Денис Сагария, который нынче в молодёжке феерит, но тот скорее замена Лёше Батракову, а не чистый форвард.
Это не опечатка????
Или я сошел с ума и ничего не понимаю????