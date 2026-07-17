Галицкий позвонил Ротенбергу и согласился заплатить 650+100 млн рублей за Воробьева. Форвард отказался от бонуса «Локо» в 200 млн рублей ради «Краснодара» (Иван Карпов)

Воробьев отказался от бонуса в 200 млн рублей ради перехода в «Краснодар».

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев отказался от 200 млн рублей ради возвращения в «Краснодар», воспитанником которого является.

Несмотря на интерес от «Спартака », ЦСКА и «Зенита », футболист решил вернуться в родной край, пишет журналист Иван Карпов . Для этого ему пришлось отказаться от подписного бонуса – ранее Дмитрий просил у «Локо» 200 млн за продление контракта.



Вопрос с его переходом решился благодаря звонку владельца «быков» Сергея Галицкого генеральному директору «Локомотива» Борису Ротенбергу-младшему. По данным Карпова, на вопрос сколько «Локо» хочет получить за Воробьева , Ротенберг назвал сумму 650 млн рублей плюс 100 млн бонусами. Галицкий согласился, хотя до этого «Краснодар» предлагал 450 млн.

Воробьев попрощался с игроками «Локо» и отправился на медосмотр для «Краснодара» («Чемпионат»)

«Краснодар» заплатит 7,3+1 млн евро «Локо» за Воробьева. Форвард снизил финансовые запросы ради перехода (Иван Карпов)