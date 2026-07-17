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  4. Родри о нейтрализации Месси: «Невероятно, что он лучший игрок мира в свои годы. Надо отодвигать его от штрафной, действовать агрессивно, не садиться глубоко в оборону»

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Родри о нейтрализации Месси: «Невероятно, что он лучший игрок мира в свои годы. Надо отодвигать его от штрафной, действовать агрессивно, не садиться глубоко в оборону»
Родри о Месси: надо отодвинуть его от штрафной и играть агрессивнее.

Родри оценил влияние Лионеля Месси на игру сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2026.

– У них есть «фактор Месси». Как его сдерживать? Нужно отодвигать его от штрафной, плотно опекать?

– Во-первых, отодвигать от штрафной. Во-вторых, когда неизбежно придется обороняться, надо быть ближе к нему, действовать агрессивнее. Возможно, не слишком глубоко садиться. Мы команда, которая высоко прессингует, чтобы заставить соперника играть назад, и я думаю, что это станет ключом к матчу в воскресенье.

Но с таким игроком, как Лео, который часто бывает непредсказуем, нужно быть крайне внимательными.

– Вы один из немногих игроков, «укравших» у него «Золотой мяч», за последние десять-пятнадцать лет.

– Я у него ничего не крал... Месси говорит сам за себя. Но вдобавок ко всем индивидуальным наградам за него говорит вся его карьера. Столько лет на самом высоком уровне. В свои годы – не знаю точно, сколько ему сейчас – находиться в такой форме и быть лучшим игроком чемпионата мира – это невероятно.

Для них он больше, чем игрок. Он пример для подражания, их лидер. Но Аргентину нужно контролировать во всех аспектах, – сказал хавбек сборной Испании.

Кто станет чемпионом мира-2026?43814 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoРодри
logoЛионель Месси
logoпремьер-лига Англия
logoИнтер Майами
logoМЛС
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Комментарии

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надеюсь футбольный бог в это воскресенье будет на стороне Аргентины. считаю несправедливо для этой команды и лично Месси пройти такой путь и проиграть финал.Ямаль ещё слишком молод , у него всё впереди, а второй КМ для Месси и второй подряд для Аргентины навечно.
ОтветАлександр Северный
надеюсь футбольный бог в это воскресенье будет на стороне Аргентины. считаю несправедливо для этой команды и лично Месси пройти такой путь и проиграть финал.Ямаль ещё слишком молод , у него всё впереди, а второй КМ для Месси и второй подряд для Аргентины навечно.
А если не впереди? А почему не сейчас Испания должна брать? а если у Испании таких шансов больше не будет?)
ОтветАлександр Северный
надеюсь футбольный бог в это воскресенье будет на стороне Аргентины. считаю несправедливо для этой команды и лично Месси пройти такой путь и проиграть финал.Ямаль ещё слишком молод , у него всё впереди, а второй КМ для Месси и второй подряд для Аргентины навечно.
Представитель секты? В Испании кроме Ямаля никто не играет или для них второй ЧМ в истории не навечно? Или снова взять ЧЕ и ЧМ подряд ничего не значит? Надеюсь победит тот, кто покажет лучший футбол в финале
Если что Месси по сути в этом сезоне (рассинхрон с Европой есть) выиграл МЛС. С личной статистикой 35+23 (58 очков за 34 матча).
А по поводу того, что там не уровень... он показывает, что и здесь не уровень... (8+4 в 7 играх).
ОтветIvan Markov
Если что Месси по сути в этом сезоне (рассинхрон с Европой есть) выиграл МЛС. С личной статистикой 35+23 (58 очков за 34 матча). А по поводу того, что там не уровень... он показывает, что и здесь не уровень... (8+4 в 7 играх).
ну там не уровень, а уровень месси это совсем другое
Обладатель Золотого мяча, один из умнейших игроков современности: «Месси — лучший игрок Чемпионата Мира»

Рандосы в комментариях: «Гном, сын ФИФА, вообще ничего не показал, после 2015-го тянет свои команды вниз, ололо»

Э — Экспертиза!
ОтветElectroVantuzzz
Обладатель Золотого мяча, один из умнейших игроков современности: «Месси — лучший игрок Чемпионата Мира» Рандосы в комментариях: «Гном, сын ФИФА, вообще ничего не показал, после 2015-го тянет свои команды вниз, ололо» Э — Экспертиза!
После последнего матча все замолчали.
В смысле «украл у него ЗМ», че за бред от журналиста 😂 он в тот год только с вини конкурировал и был лучше. Его игра на этом ЧМ выдающаяся, но никто этого не видит и не ценит, поэтому и ЗМ дадут Месси. Всего за 8 матчей в году. И даже несмотря на то что арги скорее всего проиграют
Ответjjeka
В смысле «украл у него ЗМ», че за бред от журналиста 😂 он в тот год только с вини конкурировал и был лучше. Его игра на этом ЧМ выдающаяся, но никто этого не видит и не ценит, поэтому и ЗМ дадут Месси. Всего за 8 матчей в году. И даже несмотря на то что арги скорее всего проиграют
А Родри еще где-то блистал в этом году, кроме ЧМ?
Ответjjeka
В смысле «украл у него ЗМ», че за бред от журналиста 😂 он в тот год только с вини конкурировал и был лучше. Его игра на этом ЧМ выдающаяся, но никто этого не видит и не ценит, поэтому и ЗМ дадут Месси. Всего за 8 матчей в году. И даже несмотря на то что арги скорее всего проиграют
Так Месси ещё в MSL же играет. Рекомендую глянуть статистику по гол+пас 😁
Вот и Родри в отличие от Тухеля понимает: Месси опасен на мяче в финальной трети. Но обьем давать не может. Поэтому, когда получается отодвинуть игру от финальной трети, Аргентина останется в меньшинстве.
Ответriverman1980
Вот и Родри в отличие от Тухеля понимает: Месси опасен на мяче в финальной трети. Но обьем давать не может. Поэтому, когда получается отодвинуть игру от финальной трети, Аргентина останется в меньшинстве.
Месси опасен в финальной трети, а у своих ворот не опасен? Да вы с Родри гении логики. Из серии: если Мбаппе, Кейна, Холанда отодвинуть от финальной трети, то они не опасны. Тут соглашусь,в центре поля или у своих ворот они менее опасны)
Ответriverman1980
Вот и Родри в отличие от Тухеля понимает: Месси опасен на мяче в финальной трети. Но обьем давать не может. Поэтому, когда получается отодвинуть игру от финальной трети, Аргентина останется в меньшинстве.
У Аргентины есть план А , план В, план С. и д. т.
Ну, Англия показала - как не надо! Хотя далеко не факт, что Испания сделает лучше ) могут сделать иначе, но где гарантии, что этого «иначе» будет достаточно ?!
ОтветНик Ник
Ну, Англия показала - как не надо! Хотя далеко не факт, что Испания сделает лучше ) могут сделать иначе, но где гарантии, что этого «иначе» будет достаточно ?!
Англия до первого гола действовала +- нормально. Можно учесть и этот опыт. В общем, интересно посмотреть хотя бы на тренерское противостояние
Время покажет кто на что способен.
"Нужно его отодвигать от штрафной..." А он позволит? Месси не шкаф и умеет быть там, где нужно, причём знает это за ход, а то и за несколько, вперёд.
как бы тебя самого не *нейтрализовали*
"Не садиться глубоко в оборону" (привет сборной Англии)
ОтветCearvm
"Не садиться глубоко в оборону" (привет сборной Англии)
Англичани ни сели на глухую оборону, их заставили. Своим напором сборная Аргентина.
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