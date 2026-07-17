Родри о нейтрализации Месси: «Невероятно, что он лучший игрок мира в свои годы. Надо отодвигать его от штрафной, действовать агрессивно, не садиться глубоко в оборону»

Родри о Месси: надо отодвинуть его от штрафной и играть агрессивнее.

Родри оценил влияние Лионеля Месси на игру сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2026 .

– У них есть «фактор Месси». Как его сдерживать? Нужно отодвигать его от штрафной, плотно опекать?

– Во-первых, отодвигать от штрафной. Во-вторых, когда неизбежно придется обороняться, надо быть ближе к нему, действовать агрессивнее. Возможно, не слишком глубоко садиться. Мы команда, которая высоко прессингует, чтобы заставить соперника играть назад, и я думаю, что это станет ключом к матчу в воскресенье.

Но с таким игроком, как Лео, который часто бывает непредсказуем, нужно быть крайне внимательными.

– Вы один из немногих игроков, «укравших» у него «Золотой мяч», за последние десять-пятнадцать лет.

– Я у него ничего не крал... Месси говорит сам за себя. Но вдобавок ко всем индивидуальным наградам за него говорит вся его карьера. Столько лет на самом высоком уровне. В свои годы – не знаю точно, сколько ему сейчас – находиться в такой форме и быть лучшим игроком чемпионата мира – это невероятно.

Для них он больше, чем игрок. Он пример для подражания, их лидер. Но Аргентину нужно контролировать во всех аспектах, – сказал хавбек сборной Испании .