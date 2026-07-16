Трамп посетит финал ЧМ-2026. Президент США вручит трофей победителю, как ожидается
Трамп посетит финал ЧМ-2026.
Президент США Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира 2026 года.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Финальный матч между Аргентиной и Испанией состоится на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке.
Ожидается, что Трамп лично вручит трофей победителю.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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