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  4. Трамп посетит финал ЧМ-2026. Президент США вручит трофей победителю, как ожидается

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Трамп посетит финал ЧМ-2026. Президент США вручит трофей победителю, как ожидается
Трамп посетит финал ЧМ-2026.

Президент США Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира 2026 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Финальный матч между Аргентиной и Испанией состоится на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке.

Ожидается, что Трамп лично вручит трофей победителю. 

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: The Athletic
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoДональд Трамп
logoПолитика

Комментарии

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Этот реально может не отдать кубок 🏆и сказать, что он заслужил его больше остальных
ОтветCruel Snake
Этот реально может не отдать кубок 🏆и сказать, что он заслужил его больше остальных
Будет танцевать с кубком😆
ОтветCruel Snake
Этот реально может не отдать кубок 🏆и сказать, что он заслужил его больше остальных
Тем более Испании, которую недолюбливает))
100% какой нибудь цирк устроит)
Ответlexa4you
100% какой нибудь цирк устроит)
Вновь расскажет как он недоволен Испанией и отдаст кубок Аргентине при любом исходе)
Ответlexa4you
100% какой нибудь цирк устроит)
Спросит где Балогун. Ведь он договаривался насчёт того , чтобы тот играл
" Я разбираюсь в футболе и поэтому отдаю кубок сборной США"
ОтветВиталий Цуприк
" Я разбираюсь в футболе и поэтому отдаю кубок сборной США"
Это будет отличной сделкой
ОтветВиталий Цуприк
" Я разбираюсь в футболе и поэтому отдаю кубок сборной США"
А какой нибудь совет ФИФА признает это легитимным решением!
Ну всё. Надеюсь, запасной кубок уже сделали
Инфантино: впервые в истории ЧМ финал разыграют 3 команды.
Если бы Иран выиграл?
Ответold_wolf
Если бы Иран выиграл?
Это был бы троллинг века.
Ответold_wolf
Если бы Иран выиграл?
на вручение медалей допускали бы после анального досмотра.
Ох там дохера свиста будет
Секретаря уволить,все перепутал-победитель вручит трофей Дони,и да,это будет хорошая сделка для страны победителя,чтоб Трампу -надцатую войну не пришлось останавливать
Перепутает и отправит кубок мира в Россию, а победителю вручит новый пакет санкций
Сборную сша награждать будет?
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