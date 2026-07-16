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  4. Игроки Англии были шокированы решениями Тухеля после гола Гордона в матче с Аргентиной. Они считали, что стоило выпустить быстрых форвардов под контратаки, а не защитников

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Игроки Англии были шокированы решениями Тухеля после гола Гордона в матче с Аргентиной. Они считали, что стоило выпустить быстрых форвардов под контратаки, а не защитников
Игроки сборной Англии были удивлены решениями Тухеля в матче с Англией.

Игроки сборной Англии были шокированы изменениями, которые главный тренер Томас Тухель внес в игру команды после того, как она повела в матче с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026.

Немецкий специалист выпустил на поле трех защитников после гола Энтони Гордона в середине второго тайма. В результате Аргентина забила два мяча в концовке и победила со счетом 2:1.

По информации The Telegraph, оборонительные замены Тухеля удивили некоторых игроков сборной Англии. Футболисты считали, что после гола Гордона Аргентина была уязвима, ее можно было поймать на контратаках, выпустив быстрых игроков. Среди возможных вариантов – Букайо Сака, Олли Уоткинс и Нони Мадуэке, однако те так и остались на скамейке запасных. Также многих удивило, что Маркус Рэшфорд и Айвен Тоуни появились на поле лишь спустя четыре минуты после того, как Аргентина уже вышла вперед.

Кроме того, есть мнение, что Тухель допустил ошибку, выпустив вместо хавбека Деклана Райса защитника, а не полузащитника. Энцо Фернандес забил именно из той зоны, которую обычно контролировал Райс или другой опорник.

Источник, близкий к команде рассказал, что никто не мог понять, что происходит. Другой заявил: «Тухеля пригласили именно из-за его умения вести команду в матчах плей-офф, но на этот раз он ошибся».

Отмечается, что несмотря на поражение, Тухель сохраняет поддержку исполнительного директора Футбольной ассоциации Англии Марка Буллингема.

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: The Telegraph
logoСборная Англии по футболу
logoЭнтони Гордон
logoМаркус Рэшфорд
logoАйвен Тоуни
logoАстон Вилла
logoМанчестер Юнайтед
logoТомас Тухель
logoАрсенал
logoБукайо Сака
logoтактика
logoОлли Уоткинс
logoЧемпионат мира по футболу
logoНони Мадуэке
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logoБрентфорд
logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

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Матч можно заносить в футбольный учебник, как эталонный пример тренерского поражения.
Ответserginn
Матч можно заносить в футбольный учебник, как эталонный пример тренерского поражения.
оба полуфинала, вообще то
ОтветSimon Petrikov
оба полуфинала, вообще то
так и есть, оба проигрыша в полуфиналах, что в первом, что во втором, это в первую очередь тренерские проигрыши, и Дешам, и Тухель ошиблись в футбольных "шахматах" при наличии несомненно сильных команд футболистов, дорогих футболистов
Очевидно Инфантино лично позвонил, и попросил Тухеля сделать такие замены, что бы протащить Месси в финал:)
Ответrigobersong
Очевидно Инфантино лично позвонил, и попросил Тухеля сделать такие замены, что бы протащить Месси в финал:)
А Инфантино позвонил Трамп, потому что президент Аргентины Милей его кореш! Дело раскрыто!
ОтветPredatorMax
А Инфантино позвонил Трамп, потому что президент Аргентины Милей его кореш! Дело раскрыто!
Вот и раскрылась цепочка заговора! Предлагаю сделать скриншот ваших постов на спортсе и отправить в компетентные органы и самые популярные мировые издания.
Да мы все были шокированы!!!
ОтветMazaii
Да мы все были шокированы!!!
Кроме фанов Баварии, у них стойкое чувство Дежавю было 😁
Самый абсурд в том что его план был абсолютно понятен, и от того омерзительно туп. Он оставил Кейна, который на свежих ногах то в контратаку не особо убежать может, а уж тем более на 70 минуте без поддержки хавов с него толку просто 0. При этом убрав центр полузащиты и оставив 6 защитников очевидно что задача была стоять всем в штрафной 30 минут. 30 минут! в своей штрафной, без мыслей даже на минуту отодвинуть от своих ворот игру.
Ответmaxuser
Самый абсурд в том что его план был абсолютно понятен, и от того омерзительно туп. Он оставил Кейна, который на свежих ногах то в контратаку не особо убежать может, а уж тем более на 70 минуте без поддержки хавов с него толку просто 0. При этом убрав центр полузащиты и оставив 6 защитников очевидно что задача была стоять всем в штрафной 30 минут. 30 минут! в своей штрафной, без мыслей даже на минуту отодвинуть от своих ворот игру.
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ОтветStokes10
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А когда такое бывало? В плей-офф важных турниров?
Гол забили на 55 минуте. Первая замена на 72. Ещё 2 человека вышло на 82.
А вот все это время до замен почему игроки Англии не думали о контратаках?
ОтветСергей Сергеевич
Гол забили на 55 минуте. Первая замена на 72. Ещё 2 человека вышло на 82. А вот все это время до замен почему игроки Англии не думали о контратаках?
да потому что устали, райс полгода играет с травмой, еще и кишечную болезнь подхватил, джеймс тоже на травме, почему он их раньше не заменил - непонятно
ОтветСергей Сергеевич
Гол забили на 55 минуте. Первая замена на 72. Ещё 2 человека вышло на 82. А вот все это время до замен почему игроки Англии не думали о контратаках?
ну для того чтобы начать контратаку неплохо бы сначала забрать мяч
Я офигел от замены Райса. Что должно быть в голове чтобы заменить ключевого игрока в важнейшем матче?
ОтветПроблемы Аршавина
Я офигел от замены Райса. Что должно быть в голове чтобы заменить ключевого игрока в важнейшем матче?
Ну конкретно с Райсом думаю было связано с его здоровьем, а так делов Тухель конечно наделал
ОтветПроблемы Аршавина
Я офигел от замены Райса. Что должно быть в голове чтобы заменить ключевого игрока в важнейшем матче?
Райс был не в форме после вирусного заболевания. Просто нужно было вместо него выпустить Майну, а не защитника
Вот когда начинается травля кого-то, то все подряд сваливают - и правду, и домыслы, и откровенную ерунду. Пример:

Энцо Фернандес забил как раз из той зоны, из которой бил трижды за матч. Просто он наконец-то попал в ворота (Пикфорд один удар выше перекладины себе в сейвы переписал... если я не путаю это с каким-то другим моментом).
Да-да, из той зоны, которую контролировал Райс или другой опорник)
ОтветMichael Boldyrev
Вот когда начинается травля кого-то, то все подряд сваливают - и правду, и домыслы, и откровенную ерунду. Пример: Энцо Фернандес забил как раз из той зоны, из которой бил трижды за матч. Просто он наконец-то попал в ворота (Пикфорд один удар выше перекладины себе в сейвы переписал... если я не путаю это с каким-то другим моментом). Да-да, из той зоны, которую контролировал Райс или другой опорник)
кстати, с голом Энцо показалось, что Пикфорд немного ворота потерял. встал бы по центру и отбил, может и не было бы этих обсуждений после игры
ОтветЧемпион Людей
кстати, с голом Энцо показалось, что Пикфорд немного ворота потерял. встал бы по центру и отбил, может и не было бы этих обсуждений после игры
По какому центру он должен был стоять, если мяч был для вратаря изначально левее
Вот не ошибусь, если скажу, что арги давить начали до гола Гордона, с самого начала тайма. Только Альварес вываливался с 2 ударами что ли, один Пикфорд потащил.
Англию задавили буквально, в первом тайме у них и близко не было никакого преимущества.
Логично было сесть, сомневаюсь что они бы смогли организовать контригру с 12% владения. Арги успевали везде. Например когда Джуд пытался убежать по флангу, его просто сожрали вдвоём или втроём. Тухель Тухелем, но физически арги были готовы намного лучше. Ну и заряжены они традиционно на этом чм. Как там, с горячим сердцем и с холодной головой.
Ответ777тч
Вот не ошибусь, если скажу, что арги давить начали до гола Гордона, с самого начала тайма. Только Альварес вываливался с 2 ударами что ли, один Пикфорд потащил. Англию задавили буквально, в первом тайме у них и близко не было никакого преимущества. Логично было сесть, сомневаюсь что они бы смогли организовать контригру с 12% владения. Арги успевали везде. Например когда Джуд пытался убежать по флангу, его просто сожрали вдвоём или втроём. Тухель Тухелем, но физически арги были готовы намного лучше. Ну и заряжены они традиционно на этом чм. Как там, с горячим сердцем и с холодной головой.
ну так надо было замены проводить к 60 минуте наверно, не?
ОтветOkaka
ну так надо было замены проводить к 60 минуте наверно, не?
Это про задний ум. Саку точно так же могли отвозить. Мадуэке безголовый. Видимо Тухель в тот момент посчитал что синица в руках надёжней и выпустил пятого заща.
Я предупреждал болельщиков Англии, что в решающий момент Тухель облажается. Он еще потом скажет что игроки не смогли выполнить его великий план
ОтветМихо
Я предупреждал болельщиков Англии, что в решающий момент Тухель облажается. Он еще потом скажет что игроки не смогли выполнить его великий план
как в 2024?
ОтветМихо
Я предупреждал болельщиков Англии, что в решающий момент Тухель облажается. Он еще потом скажет что игроки не смогли выполнить его великий план
По сути все так и произошло, вылет почти один в один под копирку как с Баварией в 2024, только у Баварии игроки классом повыше чем у Англии были, причем тогда также почти всех атакующих игроков Баварии он снял с поля и заменил их на обороняющихся, хотя Бавария это вовсе не про оборону
Тухлый так же Реалу игру отдал,когда Хоселу дубль сделал
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