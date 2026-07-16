Игроки Англии были шокированы решениями Тухеля после гола Гордона в матче с Аргентиной. Они считали, что стоило выпустить быстрых форвардов под контратаки, а не защитников

Игроки сборной Англии были удивлены решениями Тухеля в матче с Англией.

Игроки сборной Англии были шокированы изменениями, которые главный тренер Томас Тухель внес в игру команды после того, как она повела в матче с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026 .

Немецкий специалист выпустил на поле трех защитников после гола Энтони Гордона в середине второго тайма. В результате Аргентина забила два мяча в концовке и победила со счетом 2:1.

По информации The Telegraph, оборонительные замены Тухеля удивили некоторых игроков сборной Англии. Футболисты считали, что после гола Гордона Аргентина была уязвима, ее можно было поймать на контратаках, выпустив быстрых игроков. Среди возможных вариантов – Букайо Сака , Олли Уоткинс и Нони Мадуэке , однако те так и остались на скамейке запасных. Также многих удивило, что Маркус Рэшфорд и Айвен Тоуни появились на поле лишь спустя четыре минуты после того, как Аргентина уже вышла вперед.

Кроме того, есть мнение, что Тухель допустил ошибку, выпустив вместо хавбека Деклана Райса защитника, а не полузащитника. Энцо Фернандес забил именно из той зоны, которую обычно контролировал Райс или другой опорник.

Источник, близкий к команде рассказал, что никто не мог понять, что происходит. Другой заявил: «Тухеля пригласили именно из-за его умения вести команду в матчах плей-офф, но на этот раз он ошибся».

Отмечается, что несмотря на поражение, Тухель сохраняет поддержку исполнительного директора Футбольной ассоциации Англии Марка Буллингема.

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