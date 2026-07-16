Игроки Англии были шокированы решениями Тухеля после гола Гордона в матче с Аргентиной. Они считали, что стоило выпустить быстрых форвардов под контратаки, а не защитников

Игроки сборной Англии были шокированы изменениями, которые главный тренер Томас Тухель внес в игру команды после того, как она повела в матче с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026.
Немецкий специалист выпустил на поле трех защитников после гола Энтони Гордона в середине второго тайма. В результате Аргентина забила два мяча в концовке и победила со счетом 2:1.
По информации The Telegraph, оборонительные замены Тухеля удивили некоторых игроков сборной Англии. Футболисты считали, что после гола Гордона Аргентина была уязвима, ее можно было поймать на контратаках, выпустив быстрых игроков. Среди возможных вариантов – Букайо Сака, Олли Уоткинс и Нони Мадуэке, однако те так и остались на скамейке запасных. Также многих удивило, что Маркус Рэшфорд и Айвен Тоуни появились на поле лишь спустя четыре минуты после того, как Аргентина уже вышла вперед.
Кроме того, есть мнение, что Тухель допустил ошибку, выпустив вместо хавбека Деклана Райса защитника, а не полузащитника. Энцо Фернандес забил именно из той зоны, которую обычно контролировал Райс или другой опорник.
Источник, близкий к команде рассказал, что никто не мог понять, что происходит. Другой заявил: «Тухеля пригласили именно из-за его умения вести команду в матчах плей-офф, но на этот раз он ошибся».
Отмечается, что несмотря на поражение, Тухель сохраняет поддержку исполнительного директора Футбольной ассоциации Англии Марка Буллингема.
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Комментарии
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А вот все это время до замен почему игроки Англии не думали о контратаках?
Энцо Фернандес забил как раз из той зоны, из которой бил трижды за матч. Просто он наконец-то попал в ворота (Пикфорд один удар выше перекладины себе в сейвы переписал... если я не путаю это с каким-то другим моментом).
Да-да, из той зоны, которую контролировал Райс или другой опорник)
Англию задавили буквально, в первом тайме у них и близко не было никакого преимущества.
Логично было сесть, сомневаюсь что они бы смогли организовать контригру с 12% владения. Арги успевали везде. Например когда Джуд пытался убежать по флангу, его просто сожрали вдвоём или втроём. Тухель Тухелем, но физически арги были готовы намного лучше. Ну и заряжены они традиционно на этом чм. Как там, с горячим сердцем и с холодной головой.