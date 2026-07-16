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  4. Президент Аргентины Милей про 2:1 с Англией: «Мы доминировали после пропущенного гола, и я был уверен, что мы перевернем игру. Месси превзошел ожидания – он не сказал последнего слова»

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Президент Аргентины Милей про 2:1 с Англией: «Мы доминировали после пропущенного гола, и я был уверен, что мы перевернем игру. Месси превзошел ожидания – он не сказал последнего слова»
Президент Аргентины Милей о полуфинаел ЧМ: мы превзошли Англию во всем.

Президент Аргентины Хавьер Милей поделился впечатлениями от матча национальной команды его страны против Англии в полуфинале ЧМ-2026 (2:1).

«Огромная радость, эмоции, которые невозможно описать. Но я был уверен, что мы сможем перевернуть игру. После пропущенного гола Аргентина доминировала над соперником, превосходила их по всем фронтам. Замены были очень грамотными. Аргентина полностью доминировала.

В какой-то момент недостатки сложились в очень несправедливую ситуацию. И вот, наконец, был забит первый гол, ударом из-за пределов штрафной. Второй гол тоже был великолепен, потому что им только что повезло после удара Мак Аллистера в штангу.

Месси еще не сказал своего последнего слова, и он превзошел ожидания. Благодаря ему случился камбэк, что делает его еще более знаковым. Месси, очевидно, вновь не подвел и сделал то, что должен был сделать», – сказал Милей.

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Radio Mitre
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Комментарии

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Кто на свете всех Милей?
ОтветТоварищ Бразаускас
Кто на свете всех Милей?
Комментарий удален пользователем
ОтветТоварищ Бразаускас
Кто на свете всех Милей?
Моника Белучи
Месси величайший игрок в истории спорта:)
Ответrigobersong
Месси величайший игрок в истории спорта:)
После меня
Ответrigobersong
Месси величайший игрок в истории спорта:)
таких не будет бро
Я не понимаю, почему многие растроились поражением сборной Англии ?! Они Россию блокируют во всех видах спорта про остальное молчу!!! Аргентина 🇦🇷 показала "где раки зимуют" 😊 Леандро Паредос за "Зенит" играл с 2017 по 2019 , а потом ЧМ выиграл в 2022 стал и сейчас может это сделать!!!
ОтветАндрей Косарев
Я не понимаю, почему многие растроились поражением сборной Англии ?! Они Россию блокируют во всех видах спорта про остальное молчу!!! Аргентина 🇦🇷 показала "где раки зимуют" 😊 Леандро Паредос за "Зенит" играл с 2017 по 2019 , а потом ЧМ выиграл в 2022 стал и сейчас может это сделать!!!
А политика здесь при чем? Тебе надо на фронт или на кАнал соловьиного помета,а здесь нормальные пацаны сидят .Пшел отсюда нечисть
ОтветАндрей Косарев
Я не понимаю, почему многие растроились поражением сборной Англии ?! Они Россию блокируют во всех видах спорта про остальное молчу!!! Аргентина 🇦🇷 показала "где раки зимуют" 😊 Леандро Паредос за "Зенит" играл с 2017 по 2019 , а потом ЧМ выиграл в 2022 стал и сейчас может это сделать!!!
Хоть бы погуглил кто такой Милей и чего там сейчас в Аргентине, кого они поддерживают на мировой арене...
Ну да, как не примазаться к инфоповоду? Политики такие политики
ОтветВиктор Тимошков
Ну да, как не примазаться к инфоповоду? Политики такие политики
при этом болел он наверняка за Англию
Есть команды, против которых нельзя садиться в оборону. Но Тухель после финала ЛЧ, в котором это прокатило, так ничего умнее и не придумал.
ОтветCyberUnited
Есть команды, против которых нельзя садиться в оборону. Но Тухель после финала ЛЧ, в котором это прокатило, так ничего умнее и не придумал.
Справедливости ради, у него был и финал ЛЧ, где его команда была более активной.
Милей был без бензопилы, но с триммером для газона
Ты, петуха, страну накорми. Как аргентинцы его выбрали, не пойму. Для меня визуально это умирающий Элвис Пресли
Ответold_wolf
Ты, петуха, страну накорми. Как аргентинцы его выбрали, не пойму. Для меня визуально это умирающий Элвис Пресли
Ты про свою страну думай. Кстати, заправил бензином машину?
Ответold_wolf
Ты, петуха, страну накорми. Как аргентинцы его выбрали, не пойму. Для меня визуально это умирающий Элвис Пресли
К счастью, они руководствовались несколько более важными критериеими, чем внпшность
Милей нравится Трампу.
Будет в его випложе.
А Испания нет.
Базы не давали.
чудак милей оказался прав!хоть и не люблю его
"Месси снова не подвел". Кого он мог подвести? Совсем охренели. )
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