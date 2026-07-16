Президент Аргентины Милей про 2:1 с Англией: «Мы доминировали после пропущенного гола, и я был уверен, что мы перевернем игру. Месси превзошел ожидания – он не сказал последнего слова»

Президент Аргентины Милей о полуфинаел ЧМ: мы превзошли Англию во всем.

Президент Аргентины Хавьер Милей поделился впечатлениями от матча национальной команды его страны против Англии в полуфинале ЧМ-2026 (2:1).

«Огромная радость, эмоции, которые невозможно описать. Но я был уверен, что мы сможем перевернуть игру. После пропущенного гола Аргентина доминировала над соперником, превосходила их по всем фронтам. Замены были очень грамотными. Аргентина полностью доминировала.

В какой-то момент недостатки сложились в очень несправедливую ситуацию. И вот, наконец, был забит первый гол, ударом из-за пределов штрафной. Второй гол тоже был великолепен, потому что им только что повезло после удара Мак Аллистера в штангу.

Месси еще не сказал своего последнего слова, и он превзошел ожидания. Благодаря ему случился камбэк, что делает его еще более знаковым. Месси , очевидно, вновь не подвел и сделал то, что должен был сделать», – сказал Милей.