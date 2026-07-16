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  4. В Бангладеш зафиксировано 12 смертей на фоне ЧМ. Болельщика Бразилии убили за насмешки после незабитого пенальти Месси

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В Бангладеш зафиксировано 12 смертей на фоне ЧМ. Болельщика Бразилии убили за насмешки после незабитого пенальти Месси
В Бангладеш происходят убийства среди фанатов футбола.

В Бангладеш зафиксировано как минимум 12 смертей, имеющих прямую или косвенную связь с чемпионатом мира.   

38-летний Мд Шарифул Ислам скончался после драки с другими болельщиками во время матча Аргентина – Египет. Водитель велорикши смотрел матч в чайной лавке, где на него напали «фанаты Аргентины» после того, как он посмеялся над незабитым пенальти Лионеля Месси. Ислам был поклонником сборной Бразилии.

«Как можно убить человека из-за футбола? У меня две дочери. Кого они теперь будут называть отцом? Мои дочери стали сиротами. Я хочу, чтобы убийцы моего мужа понесли самое суровое наказание» – сказала его жена Бьюти Бегум.

В разных регионах страны люди погибали в результате избиений, предполагаемых нападений с ножом, поражения электрическим током и дорожно-транспортных происшествий. 

По сообщениям СМИ, Фаяз Таджриан погиб в аварии на мотоцикле, направляясь смотреть матч Аргентина – Египет. Мустафа Кази был зарублен холодным оружием в ходе спора из-за футбола. Махидул Ислам погиб после того, как во время празднования на него обрушились футбольные ворота. Еще десятки человек получили травмы в столкновениях между поклонниками Бразилии и Аргентины после местного футбольного матча в Хабигандже.

Согласно одному из исследований, во время чемпионата мира 2022 года в Бангладеш в результате столкновений между группами болельщиков погибли 23 человека.

Кто станет чемпионом мира-2026?29808 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: The Independent
logoСборная Бразилии по футболу
logoЛионель Месси
logoсборная Бангладеш
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoпроисшествия
logoболельщики

Комментарии

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Фанаты - люди нездоровые. Достаточно посмотреть на наших юзеров на спортсе.
ОтветSarazino Genovese
Фанаты - люди нездоровые. Достаточно посмотреть на наших юзеров на спортсе.
Тут просто безобидные клавиатурные воины
ОтветML26
Тут просто безобидные клавиатурные воины
Эти латентные опаснее всего. Представь себе, если бы от нажатия ими клавиши на клавиатуре зависела чья-то жизнь?
"Ехал смотреть ЧМ и погиб в ДТП."
Такие случаи наверное не только в Бангладеш происходят
Лучшие фанаты у нас в Узбекистане, не важно кто победил в итоге всем будет плов так как проигравшая сторона должна будет за это заплатить 🤣
Ответshakhrookh
Лучшие фанаты у нас в Узбекистане, не важно кто победил в итоге всем будет плов так как проигравшая сторона должна будет за это заплатить 🤣
Bread
Ответshakhrookh
Лучшие фанаты у нас в Узбекистане, не важно кто победил в итоге всем будет плов так как проигравшая сторона должна будет за это заплатить 🤣
хороший пример
Страшно представить, к каким последствиям приводят матчи по крикету
ОтветПавел Мраморнов
Страшно представить, к каким последствиям приводят матчи по крикету
Бангладеш—Индия))
ОтветПавел Мраморнов
Страшно представить, к каким последствиям приводят матчи по крикету
мне 1 знакомый индус рассказывал что когда индия играет с пакистаном там лютый трэш и израиль творицца везде полиция перекрывают целые районы и города в такие дни...
поэтому сраться лучше в комментариях на спорте, а не вот это всё) Месси лучший, а Роналду не уровень чемпионата мира😁
ОтветStreetbor
поэтому сраться лучше в комментариях на спорте, а не вот это всё) Месси лучший, а Роналду не уровень чемпионата мира😁
Пиши адрес, приеду зарежю
64 команды и бангладешцы будут убивать уже за своих.
ОтветMichael Boldyrev
64 команды и бангладешцы будут убивать уже за своих.
У них без шансов даже при 128 пройти )
ОтветLog in
У них без шансов даже при 128 пройти )
да я не удивлюсь, если они и при 256 не смогут выйти
Какая футбольная страна однако
Мессисексуалист - он и в Бангладеш мессисексуалист
Типичные фанаты Аргентины
А что будет если в Бангладеше чемпионат мира следующий провести?
Ответbox2box2
А что будет если в Бангладеше чемпионат мира следующий провести?
будет Великая Трагедия (так потом назовут историки) из-за кровавой диареи у гостей мундиаля от повсеместной антисанитарии
Ответbox2box2
А что будет если в Бангладеше чемпионат мира следующий провести?
Чемпионат среди трущоб, вот это будет трэш
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