В Бангладеш зафиксировано 12 смертей на фоне ЧМ. Болельщика Бразилии убили за насмешки после незабитого пенальти Месси

В Бангладеш происходят убийства среди фанатов футбола.

В Бангладеш зафиксировано как минимум 12 смертей, имеющих прямую или косвенную связь с чемпионатом мира.

38-летний Мд Шарифул Ислам скончался после драки с другими болельщиками во время матча Аргентина – Египет. Водитель велорикши смотрел матч в чайной лавке, где на него напали «фанаты Аргентины» после того, как он посмеялся над незабитым пенальти Лионеля Месси. Ислам был поклонником сборной Бразилии.

«Как можно убить человека из-за футбола? У меня две дочери. Кого они теперь будут называть отцом? Мои дочери стали сиротами. Я хочу, чтобы убийцы моего мужа понесли самое суровое наказание» – сказала его жена Бьюти Бегум.

В разных регионах страны люди погибали в результате избиений, предполагаемых нападений с ножом, поражения электрическим током и дорожно-транспортных происшествий.

По сообщениям СМИ, Фаяз Таджриан погиб в аварии на мотоцикле, направляясь смотреть матч Аргентина – Египет. Мустафа Кази был зарублен холодным оружием в ходе спора из-за футбола. Махидул Ислам погиб после того, как во время празднования на него обрушились футбольные ворота. Еще десятки человек получили травмы в столкновениях между поклонниками Бразилии и Аргентины после местного футбольного матча в Хабигандже.

Согласно одному из исследований, во время чемпионата мира 2022 года в Бангладеш в результате столкновений между группами болельщиков погибли 23 человека.