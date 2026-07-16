Швайнштайгер праздновал и прыгал вместе с аргентинцами после победы над Англией. Бастиан трижды обыгрывал Аргентину на ЧМ

Швайнштайгер праздновал и прыгал вместе с аргентинцами после победы над Англией.

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер неожиданно оказался в центре празднования аргентинских болельщиков после полуфинала чемпионата мира.

После победы Аргентины над Англией (2:1) немец вместе с фанатами «альбиселесте» подпрыгивал и праздновал выход команды Лионеля Скалони в финал турнира.

Примечательно, что во время игровой карьеры Швайнштайгер трижды побеждал сборную Аргентины на чемпионатах мира. Германия с его участием выиграла у аргентинцев в четвертьфинале ЧМ-2006 (1:1, 4:2 по пенальти), в четвертьфинале ЧМ-2010 (4:0), а также в финале ЧМ-2014 (1:0), когда победный гол забил Марио Гетце .

Теперь Аргентина сыграет в финале ЧМ-2026 против сборной Испании.