Швайнштайгер праздновал и прыгал вместе с аргентинцами после победы над Англией. Бастиан трижды обыгрывал Аргентину на ЧМ
Швайнштайгер праздновал и прыгал вместе с аргентинцами после победы над Англией.
Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер неожиданно оказался в центре празднования аргентинских болельщиков после полуфинала чемпионата мира.
После победы Аргентины над Англией (2:1) немец вместе с фанатами «альбиселесте» подпрыгивал и праздновал выход команды Лионеля Скалони в финал турнира.
Примечательно, что во время игровой карьеры Швайнштайгер трижды побеждал сборную Аргентины на чемпионатах мира. Германия с его участием выиграла у аргентинцев в четвертьфинале ЧМ-2006 (1:1, 4:2 по пенальти), в четвертьфинале ЧМ-2010 (4:0), а также в финале ЧМ-2014 (1:0), когда победный гол забил Марио Гетце.
Теперь Аргентина сыграет в финале ЧМ-2026 против сборной Испании.
Кто станет чемпионом мира-2026?29680 голосов
Испания
Аргентина
Опубликовано: Sports
Источник: соцсети Бастиана Швайнштайгера
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Сейчас Германия уже не Германия.
Ну какой антоганизм между Мусиалой, Рюдигером, Та, Ундавом и каким-нибудь Мечей, Сане и Брауном с англичанами.
Там такие же угольки и прочие загорелые южные товарищи бегают.
Антогонизм и противостояние было, когда за Германию играли немцы.
И соперничество между сборными Англии и Германии было не менее огненным, когда за Германию играли немцы.