  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Швайнштайгер праздновал и прыгал вместе с аргентинцами после победы над Англией. Бастиан трижды обыгрывал Аргентину на ЧМ

Видео
0
Швайнштайгер праздновал и прыгал вместе с аргентинцами после победы над Англией. Бастиан трижды обыгрывал Аргентину на ЧМ
Швайнштайгер праздновал и прыгал вместе с аргентинцами после победы над Англией.

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер неожиданно оказался в центре празднования аргентинских болельщиков после полуфинала чемпионата мира.

После победы Аргентины над Англией (2:1) немец вместе с фанатами «альбиселесте» подпрыгивал и праздновал выход команды Лионеля Скалони в финал турнира.

Примечательно, что во время игровой карьеры Швайнштайгер трижды побеждал сборную Аргентины на чемпионатах мира. Германия с его участием выиграла у аргентинцев в четвертьфинале ЧМ-2006 (1:1, 4:2 по пенальти), в четвертьфинале ЧМ-2010 (4:0), а также в финале ЧМ-2014 (1:0), когда победный гол забил Марио Гетце.

Теперь Аргентина сыграет в финале ЧМ-2026 против сборной Испании.

Кто станет чемпионом мира-2026?29680 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: соцсети Бастиана Швайнштайгера
logoЛионель Скалони
logoЧемпионат мира по футболу
logoБастиан Швайнштайгер
logoСборная Германии по футболу
видео
logoСборная Аргентины по футболу
logoболельщики

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Обыгрывал, но с уважением. Именно Басти утешал Месси после финала 2014. А англичан немцы не любят исторически и это взаимно
ОтветМихо
Обыгрывал, но с уважением. Именно Басти утешал Месси после финала 2014. А англичан немцы не любят исторически и это взаимно
а кто любит англичан?
ОтветМихо
Обыгрывал, но с уважением. Именно Басти утешал Месси после финала 2014. А англичан немцы не любят исторически и это взаимно
Где-то слышал, что они еще исторически любят Аргентину
Весь мир праздновал. Кроме англичан и известной секты
Ответal_medus77
Весь мир праздновал. Кроме англичан и известной секты
Комментарий скрыт
ОтветSHawk
Комментарий скрыт
Нет, всё именно так, как он написал
Англию тоже обыгрывал на ЧМ-2010, если что
Так исторически заведено)
Германия - Англия, там это противостояние в крови. Басти и с дьяволом бы прыгал если бы тот обыграл Англию
ОтветHitgoe Himgob
Германия - Англия, там это противостояние в крови. Басти и с дьяволом бы прыгал если бы тот обыграл Англию
Ога, с красным
ОтветHitgoe Himgob
Германия - Англия, там это противостояние в крови. Басти и с дьяволом бы прыгал если бы тот обыграл Англию
раньше было.
Сейчас Германия уже не Германия.
Ну какой антоганизм между Мусиалой, Рюдигером, Та, Ундавом и каким-нибудь Мечей, Сане и Брауном с англичанами.
Там такие же угольки и прочие загорелые южные товарищи бегают.
Антогонизм и противостояние было, когда за Германию играли немцы.
Вторая Мировая война конечно развила симпатию Аргентины и Германии
Потому что Швайни не англичанин, поэтому прыгал) там же кричали что кто не скачет, тот англичанин)
ОтветCR7 - G.O.A.T
Потому что Швайни не англичанин, поэтому прыгал) там же кричали что кто не скачет, тот англичанин)
На евро поедешь?)
ОтветКайфарик Диего
На евро поедешь?)
Нет)
так немцы с англичанами исторически также друг друга не любят, как и аргентинцы с англичанами.
И соперничество между сборными Англии и Германии было не менее огненным, когда за Германию играли немцы.
И кричал: "Кто не скачет - тот англичанин!"
ОтветJoker2104
И кричал: "Кто не скачет - тот англичанин!"
А кто не плачет, тот не англичанин?)
За деда праздновал
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Только Аргентина заставила меня заплакать, таких эмоций не дарит никто на этом ЧМ. Как можно не любить эту страну и команду? Они живут ради футбола». Французский журналист Риоло об аргентинцах
Аргентинский музыкант Bizarapp прыгал рядом с Бекхэмом и скандировал «Кто не скачет, тот англичанин» с фанатами после полуфинала ЧМ
Видео
Скалони о финале ЧМ против Испании: «Это отличная команда, они заслуженно победили Францию. К счастью, мы изучили их игру еще в марте. Матч доставит удовольствие болельщикам»
IShowSpeed расплакался после камбэка Аргентины против Англии в полуфинале ЧМ-2026
Видео
Рекомендуем
Главные новости
Трамп о сборной Англии: «Сделав Кейна оборонительным игроком, допустили ошибку, возможно. Вышли вперед и поставили лучшего футболиста в защиту. Но что я понимаю в тренерстве?»
🤩 Звездная встреча в Майами: Возинья поболтал с Роналдо – и сфотографировался!
ВидеоСпортс"
Де ла Фуэнте считает участие в финале ЧМ привилегией: «Я бы подписался каждый раз выходить в финал, даже если бы его проигрывал»
Дешам об уходе: «Никто не будет плакать, но я буду скучать по сборной Франции. Это лучшее, что случалось в моей жизни. Остались незабываемые воспоминания»
Инфантино – Трампу: «ЧМ-2026 – величайшее социальное и культурное событие всех времен. Белый дом внес вклад в создание безопасной и радостной атмосферы»
Зидан и Франция подпишут документы в этом месяце. Тренер уже подобрал штаб для сборной (Фабрицио Романо)
«Интер» показал вдохновленную бейсболом бело-синюю выездную форму: «В следующих сезонах продолжим исследовать новые культурные источники и спортивные миры»
Фото
Терри о матче с Аргентиной: «Кака сказал, что у Англии нет шансов победить – еще на 63-й минуте. Тухель перешел на схему с пятью защитниками слишком рано»
Руни против увольнения Тухеля: «Никого лучше нет, разве что договоритесь с Гвардиолой. Томас – топ-тренер, а топ-тренеры делают выводы из ошибок и становятся лучше. И он получил опыт ЧМ»
Мурал с Месси и Ямалем появился в Барселоне перед финалом ЧМ
Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Невилл о словах Тухеля про английскую ДНК: «Он не выпустил Майну и Сака, оставил дома Фодена, Палмера и Трента. Томас не очень помог игрокам своими заменами с Аргентиной»
Ибраима Конате: «Мбаппе предпочел бы ни разу не забить на ЧМ, но выиграть турнир»
Пети о Зидане в сборной Франции: «Все, к чему он прикасается, превращается в золото. У Зинедина есть способность проникать в головы игроков благодаря харизме и ауре»
Ди Мария не приедет на финал Аргентина – Испания из-за суеверия: «Не хочу сглазить. Думаю, я сделал важный шаг, уступив место молодым. Я счастлив»
Возинья встретился с Игитой, они обнялись. Экс-вратарь Колумбии похвалил голкипера Кабо-Верде за игру на ЧМ-2026: «Бог всегда благословляет таких людей»
Лопетеги о финале ЧМ: «Журналисты говорят о фаворитах, но в футболе все иначе. У Испании и Аргентины будут свои моменты, все решат нюансы»
«Милану» интересен Хейбьерг. Хавбек близок к уходу из «Марселя» (Джанлука Ди Марцио)
«Фиорентина» за 30 млн евро купит Инао Улая. «Трабзонспор» получит процент от перепродажи 20-летнего хавбека Кот-д’Ивуара
«Аякс» за 20 млн евро купил лучшего бомбардира «Аль-Хилаля» Леонардо
Фото
«Лацио» интересовался Дркушичем. Защитник «Зенита» также нравится турецкому «Чоруму» (Анар Ибрагимов)