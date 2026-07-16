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  4. Месси – лучший футболист на ЧМ по версии The Athletic, Мбаппе – 2-й, Родри – 3-й, Кейн – 4-й, Холанд – 6-й, Дембеле – 10-й

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Месси – лучший футболист на ЧМ по версии The Athletic, Мбаппе – 2-й, Родри – 3-й, Кейн – 4-й, Холанд – 6-й, Дембеле – 10-й
Месси сохранил первую позицию в рейтинге лучших игроков ЧМ.

The Athletic представил обновленный рейтинг лучших игроков, выступающих на ЧМ-2026.

После полуфинальных матчей форвард сборной Аргентины Лионель Месси по-прежнему занимает первую строчку.

Вторым идет Килиан Мбаппе из сборной Франции, третью строчку занял испанский полузащитник Родри, поднявшийся на 15 позиций.

Топ-10 лучших футболистов турнира выглядит следующим образом:

10. Усман Дембеле (Франция; −3 позиции по сравнению с прошлым рейтингом).

9. Майкл Олисе (Франция; −3 позиции).

8. Пау Кубарси (Испания; +3 позиции).

7. Эмерик Лапорт (Испания; +3 позиции).

6. Эрлинг Холанд (Норвегия; −1 позиция).

5.  Харри Кейн (Англия; −1 позиция).

4. Джуд Беллингем (Англия; −1 позиция).

3. Родри (Испания; +15 позиций).

2. Килиан Мбаппе (Франция; остался на своей позиции).

1. Лионель Месси (Аргентина; остался на своей позиции).

Кто станет чемпионом мира-2026?29697 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
рейтинги
logoЧемпионат мира по футболу
logoРодри
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoЭрлинг Холанд
logoМайкл Олисе
logoХарри Кейн
logoЭмерик Лапорт
logoУсман Дембеле
logoДжуд Беллингем
logoКилиан Мбаппе
logoПау Кубарси
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
logoСборная Испании по футболу

Комментарии

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Ору с дилетантов, которые до ЧМ говорили что Месси и Роналду пора уходить и не мешать играть другим. Вы реальные жертвы маркетинга и пиара, понимаете? Если даже после такого турнира не поймете, что их никак нельзя упоминать рядом, то не знаю что вам вообще поможет.
ОтветЭкспертное мнение
Ору с дилетантов, которые до ЧМ говорили что Месси и Роналду пора уходить и не мешать играть другим. Вы реальные жертвы маркетинга и пиара, понимаете? Если даже после такого турнира не поймете, что их никак нельзя упоминать рядом, то не знаю что вам вообще поможет.
Кого с кем нельзя упоминать рядом?)
ОтветЭкспертное мнение
Ору с дилетантов, которые до ЧМ говорили что Месси и Роналду пора уходить и не мешать играть другим. Вы реальные жертвы маркетинга и пиара, понимаете? Если даже после такого турнира не поймете, что их никак нельзя упоминать рядом, то не знаю что вам вообще поможет.
Комментарий скрыт
Странно что нет Кукурельи, человек второй крупный турнир в сборной проводит мега уверенно и круто. Вспомнить когда Кукурелью поставили в основу на евро 24, сколько же хейта получил игрок и тренер, потому что выбрали его, а не Гримальдо, который провел великий сезон за Байер. Я кстати тоже был в числе тех, кто не понимал, почему не играет Гримальдо(хотя это не совсем его позиция) Но Кукурелья один из сильнейших левых защитников последних лет, лучше наверное только Мендеш
ОтветФанат Доры Дуры
Странно что нет Кукурельи, человек второй крупный турнир в сборной проводит мега уверенно и круто. Вспомнить когда Кукурелью поставили в основу на евро 24, сколько же хейта получил игрок и тренер, потому что выбрали его, а не Гримальдо, который провел великий сезон за Байер. Я кстати тоже был в числе тех, кто не понимал, почему не играет Гримальдо(хотя это не совсем его позиция) Но Кукурелья один из сильнейших левых защитников последних лет, лучше наверное только Мендеш
а причем тут евро24, если оценивают игру на чм26?
ОтветФанат Доры Дуры
Странно что нет Кукурельи, человек второй крупный турнир в сборной проводит мега уверенно и круто. Вспомнить когда Кукурелью поставили в основу на евро 24, сколько же хейта получил игрок и тренер, потому что выбрали его, а не Гримальдо, который провел великий сезон за Байер. Я кстати тоже был в числе тех, кто не понимал, почему не играет Гримальдо(хотя это не совсем его позиция) Но Кукурелья один из сильнейших левых защитников последних лет, лучше наверное только Мендеш
Ну если брать еще прошлогодний клубный ЧМ, то ему только летом врач прописал играть..
После эпичных провалов Мбаппе и Кейна ясно, что остаются Месси и кто-то из Испании. Родри вполне возможен, но всё решит финал. Пока Месси явно опережает всех. И это справедливо!
ОтветEvgen Vynokurov
После эпичных провалов Мбаппе и Кейна ясно, что остаются Месси и кто-то из Испании. Родри вполне возможен, но всё решит финал. Пока Месси явно опережает всех. И это справедливо!
По-хорошему он уже заслужил быть первым, не оглядывая на финал.
ОтветКолхозчи Пахтакор 76
По-хорошему он уже заслужил быть первым, не оглядывая на финал.
Да я-то согласен. Только бывает иногда, что одна команда громит другую, просто рвёт как Тузик грелку. И на этом фоне расклад сразу меняется. Поэтому не хочу торопиться с выводами. Финал сам всё решит. Но, лично для меня, Лионель лучший на этом ЧМ.
Мбаппе выше Родри – преступление против футбольного интеллекта
ОтветASLAN19
Мбаппе выше Родри – преступление против футбольного интеллекта
Мбаппе сильнее на этом ЧМ выглядит, 8+3 это шутка что ли? У него только один плохой матч, а у Родри хороший турнир, но разницу делает команда, а не лично он.
Ответluxa again
Мбаппе сильнее на этом ЧМ выглядит, 8+3 это шутка что ли? У него только один плохой матч, а у Родри хороший турнир, но разницу делает команда, а не лично он.
С Мбаппе тоже делает команда, у них лучшая в мире линия атаки
Грешным делом, первый матч Месси, посмотрел в 1/2.
Прости, Лионель.
Знаю, ты читаешь спортсов кие комменты.
Ты - гений.
Даже если Аргентина проиграет, то Месси всё равно лучший игрок ЧМ без вариантов. Крутейшее выступление, намного лучше 22 года или тем более 14.
ОтветMadridista CF
Даже если Аргентина проиграет, то Месси всё равно лучший игрок ЧМ без вариантов. Крутейшее выступление, намного лучше 22 года или тем более 14.
Ну насчёт 22 года я бы поспорил, там было несколько решающих голов и ассистов.
После матча Англия - Аргентина, Лео Месси поставил точку в определении лучшего игрока этого ЧМ, как бы не закончились оставшиеся игры.
Лео Месси - MVP.
А где Роналду?)
ОтветR06
А где Роналду?)
В топ 3 лучших игроков матча против Узбекистана, цель на чм выполнил 😎
ОтветФанат Доры Дуры
В топ 3 лучших игроков матча против Узбекистана, цель на чм выполнил 😎
А как же великий гол в плей офф?
Месси однозначно лучший!
Сегодня еще раз пересмотрел все игры плей-офф Аргентины. Просто в КАЖДОЙ игре невероятно крутой перфоменс от Месси, кажется как будто это НЕРЕАЛЬНО так играть. Это сказка. Это просто НЕВОЗМОЖНО. Он просто протащил Аргентину до финала. Просто посмотрите оценки Месси за каждый матч - средняя оценка около 9/10 в среднем за все игры, посмотрите на Г+П , и просто какой огромный вклад он внес в игру команды на данном турнире. Но самое важное - каждый матч плей-офф был просто украшением , как будто сценарий написали для фильма. Эти нереальные камбеки, это просто НЕЧТО. Я понял вот что - уже просто никто никогда не сможет превзойти этот перфоменс от Месси на чемпионатах мира. Он не просто уже MVP этого турнира, если они возьмут кубок - это выступление буде,т без сомнения MVP всех чемпионатов мира, никто ранее просто ни делал ничего подобного и наврятли сможет повторить подобное.
ОтветAndy666
Сегодня еще раз пересмотрел все игры плей-офф Аргентины. Просто в КАЖДОЙ игре невероятно крутой перфоменс от Месси, кажется как будто это НЕРЕАЛЬНО так играть. Это сказка. Это просто НЕВОЗМОЖНО. Он просто протащил Аргентину до финала. Просто посмотрите оценки Месси за каждый матч - средняя оценка около 9/10 в среднем за все игры, посмотрите на Г+П , и просто какой огромный вклад он внес в игру команды на данном турнире. Но самое важное - каждый матч плей-офф был просто украшением , как будто сценарий написали для фильма. Эти нереальные камбеки, это просто НЕЧТО. Я понял вот что - уже просто никто никогда не сможет превзойти этот перфоменс от Месси на чемпионатах мира. Он не просто уже MVP этого турнира, если они возьмут кубок - это выступление буде,т без сомнения MVP всех чемпионатов мира, никто ранее просто ни делал ничего подобного и наврятли сможет повторить подобное.
Марадона в 1986, примерно также, протащил Аргентину в чемпионы.
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