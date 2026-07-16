Месси – лучший футболист на ЧМ по версии The Athletic, Мбаппе – 2-й, Родри – 3-й, Кейн – 4-й, Холанд – 6-й, Дембеле – 10-й

The Athletic представил обновленный рейтинг лучших игроков, выступающих на ЧМ-2026.
После полуфинальных матчей форвард сборной Аргентины Лионель Месси по-прежнему занимает первую строчку.
Вторым идет Килиан Мбаппе из сборной Франции, третью строчку занял испанский полузащитник Родри, поднявшийся на 15 позиций.
Топ-10 лучших футболистов турнира выглядит следующим образом:
10. Усман Дембеле (Франция; −3 позиции по сравнению с прошлым рейтингом).
9. Майкл Олисе (Франция; −3 позиции).
8. Пау Кубарси (Испания; +3 позиции).
7. Эмерик Лапорт (Испания; +3 позиции).
6. Эрлинг Холанд (Норвегия; −1 позиция).
5. Харри Кейн (Англия; −1 позиция).
4. Джуд Беллингем (Англия; −1 позиция).
3. Родри (Испания; +15 позиций).
2. Килиан Мбаппе (Франция; остался на своей позиции).
1. Лионель Месси (Аргентина; остался на своей позиции).
Комментарии
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Прости, Лионель.
Знаю, ты читаешь спортсов кие комменты.
Ты - гений.
Лео Месси - MVP.