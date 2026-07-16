ЦСКА показал домашнюю форму на сезон-2026/27 – она посвящена 10-летию «ВЭБ Арены»
ЦСКА показал домашнюю форму сезона-2026/27.
ЦСКА представил домашнюю форму на сезон-2026/27.
Комплект от бренда Primera, выполненный в традиционных для армейцев красно-синих цветах, посвящен 10-летию «ВЭБ Арены».
«В этом году «ВЭБ Арене» исполняется 10 лет. Новая домашняя форма – дань любви и уважения к родному стадиону, его сотрудникам и лучшим в мире болельщикам на трибунах.
Традиционные красно-синие цвета, широкие полосы и пиксельный паттерн визуально отсылают к трибунам, с которых вы гоните армейцев к победам», – говорится в сообщении ЦСКА.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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Зачем, почему, кто решил что это хорошая идея?
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