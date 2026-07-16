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ЦСКА показал домашнюю форму на сезон-2026/27 – она посвящена 10-летию «ВЭБ Арены»
ЦСКА показал домашнюю форму сезона-2026/27.

ЦСКА представил домашнюю форму на сезон-2026/27.

Комплект от бренда Primera, выполненный в традиционных для армейцев красно-синих цветах, посвящен 10-летию «ВЭБ Арены».

«В этом году «ВЭБ Арене» исполняется 10 лет. Новая домашняя форма – дань любви и уважения к родному стадиону, его сотрудникам и лучшим в мире болельщикам на трибунах.

Традиционные красно-синие цвета, широкие полосы и пиксельный паттерн визуально отсылают к трибунам, с которых вы гоните армейцев к победам», – говорится в сообщении ЦСКА.

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoстиль
logoЦСКА
игровая форма
logoВЭБ Арена

Комментарии

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Рисунок и цвета приятные, даже немного необычно, что так много синего, форма отлично выглядит в полный рост, но эти белые окантовки портят абсолютно все

Вот вариант без полос: https://ibb.co/BV6F1nSD
Ну это же куда приятнее выглядит
Зачем, почему, кто решил что это хорошая идея?
ОтветВлад Безруков
Рисунок и цвета приятные, даже немного необычно, что так много синего, форма отлично выглядит в полный рост, но эти белые окантовки портят абсолютно все Вот вариант без полос: https://ibb.co/BV6F1nSD Ну это же куда приятнее выглядит Зачем, почему, кто решил что это хорошая идея?
Согласен.,Ваш вариант смотрибельней.Такое ощущение,что закупили майки с полосками и на них наложили цвета.Долой уродские полоски.Они лишние.
ОтветВлад Безруков
Рисунок и цвета приятные, даже немного необычно, что так много синего, форма отлично выглядит в полный рост, но эти белые окантовки портят абсолютно все Вот вариант без полос: https://ibb.co/BV6F1nSD Ну это же куда приятнее выглядит Зачем, почему, кто решил что это хорошая идея?
Белые полоски это закос под ретро .
А потом поверх этой формы наложат лого WB, буков и прочего и будет выглядеть отвратно
Форма красивая! Но лучше играли бы хорошо 👍 и создать конкуренцию в борьбе за медали. Сейчас у всех форма классная, а играть многие не могут.
Надеюсь в этом сезоне не все силы уйдут на создание имиджа классной команды, версия Брейдо и Бабайкина, но и играть будут достойно.
Удачи Игдисамову и ребятам...
Очень красивая, жаль спонсоры изуродуют
Положили болт на поиск тренера, положили болт на поиск усиления, положили болт на дизайн формы
Это вы ещё гостевую не видели, серую.
В самом начале нулевых тоже белые аоротнички были)
А куда дели 17 тысяч спонсоров?
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