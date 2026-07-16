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  4. Энрике уговаривает Данило перейти в «Зенит», чтобы его отпустили в «Ботафого». Луис хочет вернуться в Бразилию («Mash на спорте»)

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Энрике уговаривает Данило перейти в «Зенит», чтобы его отпустили в «Ботафого». Луис хочет вернуться в Бразилию («Mash на спорте»)
Энрике уговаривает Данило перейти в «Зенит».

Луис Энрике уговаривает Данило перейти в «Зенит», чтобы занять его место в «Ботафого», сообщает «Mash на спорте». 

25-летний вингер готов покинуть петербургский клуб в это трансферное окно. По словам источника, руководство сине-бело-голубых согласилось отпустить бразильца на родину, если он посодействует трансферу соотечественника по схеме «Данило на Энрике + доплата 10 млн евро от «Зенита».

Ранее сообщалось, что команда РПЛ предложила «Ботафого» 40 млн евро за Данило. Хавбек забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах сезона высшей лиги Бразилии. Статистику бразильца можно изучить по ссылке.

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Mash на спорте
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Комментарии

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Он вообще внимательно читал мелкий шрифт? Там же русским по белому написано "взамен должен привести 100 душ в течение трёх дней"
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Он вообще внимательно читал мелкий шрифт? Там же русским по белому написано "взамен должен привести 100 душ в течение трёх дней"
У Зенита всегда должен быть капитан! 10 Лет игры в Зените!
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Он вообще внимательно читал мелкий шрифт? Там же русским по белому написано "взамен должен привести 100 душ в течение трёх дней"
может быть где-то ещё спрятан рисунок ключика?
Заработать на нагретом месте и обратно. Рассказывает, какая офигенная тема.
ОтветBelenenses
Заработать на нагретом месте и обратно. Рассказывает, какая офигенная тема.
а Вендел добавляет: ты вообще можешь не приезжать на предсезонку - потом всё равно норм заплатят!))
ОтветBelenenses
Заработать на нагретом месте и обратно. Рассказывает, какая офигенная тема.
Ну да, приехал, выиграл чемпионат, получил деньги и уехал. Жедсону и Ливаю не понять
Какая-то пирамида. Чтобы тебя отпустили, ты должен уговорить вступить в неё ещё несколько человек 😀
Ответalexey102rus
Какая-то пирамида. Чтобы тебя отпустили, ты должен уговорить вступить в неё ещё несколько человек 😀
Ну так он же не просто так в Питере, он на контракте, получает очень солидные деньги, пускай сам тогда контракт свой выкупает, инет проблем
ОтветSebastian Debussy
Ну так он же не просто так в Питере, он на контракте, получает очень солидные деньги, пускай сам тогда контракт свой выкупает, инет проблем
ну либо выполнить наши финансовые требования

мы не можем бесплатно раздавать игроков как Лукойл
Мэш относительно новое издание в мире спорта, но они уверенно идут на первое место по желтушности, впрочем если брать их основной контент, то это неудивительно
ОтветАлексей Филиппов
Мэш относительно новое издание в мире спорта, но они уверенно идут на первое место по желтушности, впрочем если брать их основной контент, то это неудивительно
Так спортс такой же желтушный давно стал. Может, даже и хуже
Как в борделе
В этой новости прекрасно все-Бандитский Петербург блин😁
ОтветBaskerville
В этой новости прекрасно все-Бандитский Петербург блин😁
Как же у тебя бомбит))
ОтветПугливый Кот
Как же у тебя бомбит))
Ничего у него не бомбит.
Работа на спорте.
Ботафого ещё за Артура должны.
Но схема неплохая.
Mash на спорте конечно авторитетный источник
Тем временем Данило звонит своему агенту по имени Бэн с расспросами про Зенит: "Алё, Бэн, это Данило, ай нид хэлп!"
Грозный тут помню писал, что после ЧМ продадут Энрике за оверпрайс...Ну, на то он и Грозный. Чушь нести
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