Энрике уговаривает Данило перейти в «Зенит», чтобы его отпустили в «Ботафого». Луис хочет вернуться в Бразилию («Mash на спорте»)
Энрике уговаривает Данило перейти в «Зенит».
Луис Энрике уговаривает Данило перейти в «Зенит», чтобы занять его место в «Ботафого», сообщает «Mash на спорте».
25-летний вингер готов покинуть петербургский клуб в это трансферное окно. По словам источника, руководство сине-бело-голубых согласилось отпустить бразильца на родину, если он посодействует трансферу соотечественника по схеме «Данило на Энрике + доплата 10 млн евро от «Зенита».
Ранее сообщалось, что команда РПЛ предложила «Ботафого» 40 млн евро за Данило. Хавбек забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах сезона высшей лиги Бразилии. Статистику бразильца можно изучить по ссылке.
Кто станет чемпионом мира-2026?29705 голосов
Испания
Аргентина
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Mash на спорте
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
мы не можем бесплатно раздавать игроков как Лукойл
Работа на спорте.
Но схема неплохая.