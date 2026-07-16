Энрике уговаривает Данило перейти в «Зенит», чтобы его отпустили в «Ботафого». Луис хочет вернуться в Бразилию («Mash на спорте»)

Энрике уговаривает Данило перейти в «Зенит».

Луис Энрике уговаривает Данило перейти в «Зенит», чтобы занять его место в «Ботафого », сообщает «Mash на спорте».

25-летний вингер готов покинуть петербургский клуб в это трансферное окно. По словам источника, руководство сине-бело-голубых согласилось отпустить бразильца на родину, если он посодействует трансферу соотечественника по схеме «Данило на Энрике + доплата 10 млн евро от «Зенита ».

Ранее сообщалось , что команда РПЛ предложила «Ботафого» 40 млн евро за Данило. Хавбек забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах сезона высшей лиги Бразилии. Статистику бразильца можно изучить по ссылке .