ФИФА не накажет Аргентину за баннер про Мальвинские острова до конца ЧМ (COPE)
ФИФА откроет дисциплинарное дело в отношении аргентинцев из-за баннера о Фолклендских (Мальвинских) островах, сообщает COPE.
Однако никаких санкций до окончания чемпионата мира не последует, поэтому все причастные смогут сыграть в финале.
Напомним, после матча с Англией в полуфинале ЧМ-2026 (2:1) футболисты аргентинской сборной отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».
Кто станет чемпионом мира-2026?29656 голосов
Испания
Аргентина
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: COPE
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Джузеппе Меаца - Интеру
Вот в 2012 ФИФА на Олимпийских Играх забанило на две игры корейского игрока за его политический плакат о спорных территориях с Японией. В абсолютно идентичной ситуации.
Но это другое. аргентинцы они более равнее, им можно больше других, подлые удары сзади по ногам весь турнир (другим карточки разных цветов -им улыбки), положительный гэп в ВАРе самый крупный и тд. Теперь вот и за плакаты им ничего, а другим регламент.
Этот ЧМ уже превратился в фарс. Не важно, какое место займет Аргентина, из за того, что ФИФА ее тянет весь турнир, финальный результат для многих будет считаться сфальсифицированным.
Ну здесь еще британцы, конечно, хороши, им плюнули в рожу, а они утерлись