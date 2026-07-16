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  4. ФИФА не накажет Аргентину за баннер про Мальвинские острова до конца ЧМ (COPE)

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ФИФА не накажет Аргентину за баннер про Мальвинские острова до конца ЧМ (COPE)

ФИФА откроет дисциплинарное дело в отношении аргентинцев из-за баннера о Фолклендских (Мальвинских) островах, сообщает COPE.

Однако никаких санкций до окончания чемпионата мира не последует, поэтому все причастные смогут сыграть в финале.

Напомним, после матча с Англией в полуфинале ЧМ-2026 (2:1) футболисты аргентинской сборной отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

В финале сборная Аргентины встретится с командой Испании

Кто станет чемпионом мира-2026?29656 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: COPE
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logoФИФА

Комментарии

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На самом деле этот территориальный спор очень легко решается: Фолкленды англичанам, а мальвины аргентинцам
ОтветASLAN19
На самом деле этот территориальный спор очень легко решается: Фолкленды англичанам, а мальвины аргентинцам
И Зенит в пердив
ОтветASLAN19
На самом деле этот территориальный спор очень легко решается: Фолкленды англичанам, а мальвины аргентинцам
Сан-Сиро - Милану
Джузеппе Меаца - Интеру
Плакат и плакат. А за репрессии против Ирана на этом ЧМ все забыли? Представляю, если бы это случилось в России. Сыграл игру, дуй в Белоруссию до полуночи.
Ответold_wolf
Плакат и плакат. А за репрессии против Ирана на этом ЧМ все забыли? Представляю, если бы это случилось в России. Сыграл игру, дуй в Белоруссию до полуночи.
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ОтветСержМиранэн
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Что за набор слов? Вообще не понял, . А на счет Дитера Болена.. Он не дурак, оказывается. Болен говорил и о том, что Германия переживает тяжелые экономические потрясения. Союз между Москвой и Берлином когда-то был практически идеальным: Россия предоставляла ресурсы, а Германия — технологии. Обе стороны выигрывали. И т.д..
конечно нет. даже штрафа не будет.
Вот в 2012 ФИФА на Олимпийских Играх забанило на две игры корейского игрока за его политический плакат о спорных территориях с Японией. В абсолютно идентичной ситуации.

Но это другое. аргентинцы они более равнее, им можно больше других, подлые удары сзади по ногам весь турнир (другим карточки разных цветов -им улыбки), положительный гэп в ВАРе самый крупный и тд. Теперь вот и за плакаты им ничего, а другим регламент.

Этот ЧМ уже превратился в фарс. Не важно, какое место займет Аргентина, из за того, что ФИФА ее тянет весь турнир, финальный результат для многих будет считаться сфальсифицированным.
ОтветMax3
конечно нет. даже штрафа не будет. Вот в 2012 ФИФА на Олимпийских Играх забанило на две игры корейского игрока за его политический плакат о спорных территориях с Японией. В абсолютно идентичной ситуации. Но это другое. аргентинцы они более равнее, им можно больше других, подлые удары сзади по ногам весь турнир (другим карточки разных цветов -им улыбки), положительный гэп в ВАРе самый крупный и тд. Теперь вот и за плакаты им ничего, а другим регламент. Этот ЧМ уже превратился в фарс. Не важно, какое место займет Аргентина, из за того, что ФИФА ее тянет весь турнир, финальный результат для многих будет считаться сфальсифицированным.
Для многих - это для поехавших фанатов фрукта, которые пытаются создать новую реальность?
ОтветMax3
конечно нет. даже штрафа не будет. Вот в 2012 ФИФА на Олимпийских Играх забанило на две игры корейского игрока за его политический плакат о спорных территориях с Японией. В абсолютно идентичной ситуации. Но это другое. аргентинцы они более равнее, им можно больше других, подлые удары сзади по ногам весь турнир (другим карточки разных цветов -им улыбки), положительный гэп в ВАРе самый крупный и тд. Теперь вот и за плакаты им ничего, а другим регламент. Этот ЧМ уже превратился в фарс. Не важно, какое место займет Аргентина, из за того, что ФИФА ее тянет весь турнир, финальный результат для многих будет считаться сфальсифицированным.
В частности вчера просто нагло вытянули. Не говоря уже про легкую сетку специальным образом сформированную предупредив, в частности, Португалию и Уругвай не занимать первое и второе место соответственно. Полный фарс и деквалификация турнира. Единственное, что может спасти это шапито "непобеда" Аргентины в финале.
Да это очевидно, никто не будет портить такой финал, максимум штраф выпишут через пару недель
ОтветLNk O
Да это очевидно, никто не будет портить такой финал, максимум штраф выпишут через пару недель
Да и чего бы они могли сделать? Не дисквалифицировать же.
ОтветДикийСлон
Да и чего бы они могли сделать? Не дисквалифицировать же.
что сделать? поступить согласно своим же правилам например (и да дисквалифицировать хотя бы того кто эту тряпку притащил)
Короче этой сборной Аргентине позволено все и вне игры и во время игры…. Ясно понятно ок
ОтветСигара Липпи
Короче этой сборной Аргентине позволено все и вне игры и во время игры…. Ясно понятно ок
Ну а что их, дисквалифицировать надо было? Штраф и предупреждение, хватит этого.
ОтветДикийСлон
Ну а что их, дисквалифицировать надо было? Штраф и предупреждение, хватит этого.
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Представьте, если бы сербы вышли с плакатом про Косово, - сразу влепили бы гигантский штраф и дисквалифицировали бы. А аргам ничего
Ну здесь еще британцы, конечно, хороши, им плюнули в рожу, а они утерлись
ОтветФанат Дзюбы
Представьте, если бы сербы вышли с плакатом про Косово, - сразу влепили бы гигантский штраф и дисквалифицировали бы. А аргам ничего Ну здесь еще британцы, конечно, хороши, им плюнули в рожу, а они утерлись
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Ответold_wolf
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Ты лично многих англичан знаешь ?
Тренеру Египта ФИФА уже простила флаг, это другое?
ОтветHardSmoke
Тренеру Египта ФИФА уже простила флаг, это другое?
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ОтветDizzod
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Не надо лицемерить. Флаг Палестины был вынесен с конкретным подтекстом, в конкретном месте, если там все ок, то и здесь тоже, нужно быть последовательными.
А после уже не имеет смысла ))))
ОтветT622222
А после уже не имеет смысла ))))
В этом то и весь смысл :)
Накажут Лудогорец
Кто бы сомневался, это другое, Месси был слишком близко, его божественный свет исцелил политическую акцию )))
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