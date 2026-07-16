ФИФА не накажет Аргентину за баннер про Мальвинские острова до конца ЧМ (COPE)

ФИФА откроет дисциплинарное дело в отношении аргентинцев из-за баннера о Фолклендских (Мальвинских) островах, сообщает COPE.

Однако никаких санкций до окончания чемпионата мира не последует, поэтому все причастные смогут сыграть в финале.

Напомним, после матча с Англией в полуфинале ЧМ-2026 (2:1) футболисты аргентинской сборной отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

В финале сборная Аргентины встретится с командой Испании .