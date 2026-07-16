Министр по делам заморских территорий Франции Мучу осудила оскорбления в адрес Диня: «Расизм не меняет своей природы в зависимости от цвета кожи того, на кого он направлен»

Министр по делам заморских территорий Франции Наима Мучу отреагировала на оскорбления в адрес Люки Диня.
Напомним, сборная Франции уступила команде Испании со счетом 0:2 в полуфинале ЧМ-2026. На 20-й минуте игры Динь сбил в своей штрафной площади Ламина Ямаля: француз пытался выбить мяч и не заметил соперника, который выскочил у него из-за спины. Главный арбитр Иван Бартон назначил 11-метровый. Микель Ойарсабаль забил с точки на 22-й минуте игры, этот гол оказался победным.
После игры Динь подвергся расистским оскорблениям в соцсетях.
«Я осуждала расистские оскорбления, адресованные игрокам сборной Франции с самого начала чемпионата мира. Я с той же силой осуждаю те, которые сегодня обрушились на Люку Диня.
Расизм не меняет своей природы в зависимости от цвета кожи того, на кого он направлен. Выражаю поддержку нашему игроку и его близким!» – написала Мучу.
«Левая общественность вопила бы, если бы эти комментарии были адресованы Барколя или Дембеле. Но расизм в отношении белых их не интересует». Депутат Одуль об оскорблениях Диня
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Комментарии
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1. Сенегал свой гол забил из под Тео.
2. Рабьо нахамил на жк в дебюте игры с Испанией и вынудили Дешама снять основного пз (то есть Рабьо) с пробега в перерыве.
Так что, да, всё из-за НИХ!
А что сделали афрогаллы в этой игре!? Толкнули вратаря? Они даже воробьёв не били, у них моментов и не было.
Белые угнетатели в лице Родри и Руиса их просто подавили, разжевали и выплюнули)
Вишенка на торте: вчера Месси понял, что его в штрафную не пустят и просто начал бомбардировку штрафной подачами, параллельно создавая свободные зоны для врывов партнёров, что из этого сделал камерунец?
Кстати, а Винисиус и прочие борцуны с расизмом уже осудили всё это?
Ну или, как Аринордоки, если угодно. Не уверен, что научился правильно писать его фамилию, но Вы-то понимаете, о ком я :)