Министр по делам заморских территорий Франции Мучу осудила оскорбления в адрес Диня: «Расизм не меняет своей природы в зависимости от цвета кожи того, на кого он направлен»

Французский министр поддержала столкнувшегося с расизмом Диня.

Министр по делам заморских территорий Франции Наима Мучу отреагировала на оскорбления в адрес Люки Диня .

Напомним, сборная Франции уступила команде Испании со счетом 0:2 в полуфинале ЧМ-2026 . На 20-й минуте игры Динь сбил в своей штрафной площади Ламина Ямаля: француз пытался выбить мяч и не заметил соперника, который выскочил у него из-за спины. Главный арбитр Иван Бартон назначил 11-метровый. Микель Ойарсабаль забил с точки на 22-й минуте игры, этот гол оказался победным.

После игры Динь подвергся расистским оскорблениям в соцсетях.

«Я осуждала расистские оскорбления, адресованные игрокам сборной Франции с самого начала чемпионата мира. Я с той же силой осуждаю те, которые сегодня обрушились на Люку Диня.

Расизм не меняет своей природы в зависимости от цвета кожи того, на кого он направлен. Выражаю поддержку нашему игроку и его близким!» – написала Мучу.

«Левая общественность вопила бы, если бы эти комментарии были адресованы Барколя или Дембеле. Но расизм в отношении белых их не интересует». Депутат Одуль об оскорблениях Диня

***

Месси заберет «Золотой мяч», Тухель и Дешам провалились – разбор полуфиналов ЧМ