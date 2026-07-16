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  4. Министр по делам заморских территорий Франции Мучу осудила оскорбления в адрес Диня: «Расизм не меняет своей природы в зависимости от цвета кожи того, на кого он направлен»

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Министр по делам заморских территорий Франции Мучу осудила оскорбления в адрес Диня: «Расизм не меняет своей природы в зависимости от цвета кожи того, на кого он направлен»
Французский министр поддержала столкнувшегося с расизмом Диня.

Министр по делам заморских территорий Франции Наима Мучу отреагировала на оскорбления в адрес Люки Диня.

Напомним, сборная Франции уступила команде Испании со счетом 0:2 в полуфинале ЧМ-2026. На 20-й минуте игры Динь сбил в своей штрафной площади Ламина Ямаля: француз пытался выбить мяч и не заметил соперника, который выскочил у него из-за спины. Главный арбитр Иван Бартон назначил 11-метровый. Микель Ойарсабаль забил с точки на 22-й минуте игры, этот гол оказался победным.

После игры Динь подвергся расистским оскорблениям в соцсетях. 

«Я осуждала расистские оскорбления, адресованные игрокам сборной Франции с самого начала чемпионата мира. Я с той же силой осуждаю те, которые сегодня обрушились на Люку Диня. 

Расизм не меняет своей природы в зависимости от цвета кожи того, на кого он направлен. Выражаю поддержку нашему игроку и его близким!» – написала Мучу.

«Левая общественность вопила бы, если бы эти комментарии были адресованы Барколя или Дембеле. Но расизм в отношении белых их не интересует». Депутат Одуль об оскорблениях Диня

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: аккаунт Наимы Мучу в X
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Комментарии

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Министр по делам заморских колонний . Ошибочка в тексте.
Ответold_wolf
Министр по делам заморских колонний . Ошибочка в тексте.
Мой пёсель по заморским косточкам одобрительно гав
Ответold_wolf
Министр по делам заморских колонний . Ошибочка в тексте.
Даже слово «колония» написали с ошибкой, а беретесь рассуждать о высоких материях😂 Я был на Мартинике и во Французской Полинезии - райские туристические уголки, а в вашей реальности там черными торгуют🤦‍♂️
За подобные оскорбления в адрес чёрных, они в тот же день находят людей и упекают в тюрьму до суда, тут же они просто выражают обеспокоенность...лицемерные уроды вот вам и толерастия с отсутствием справедливости и последовательности
Ответпоколение пепси
За подобные оскорбления в адрес чёрных, они в тот же день находят людей и упекают в тюрьму до суда, тут же они просто выражают обеспокоенность...лицемерные уроды вот вам и толерастия с отсутствием справедливости и последовательности
В тот же день находят, если на стадионе дело. А если в соцсетях, то могут никогда и не найти.
Могу помочь расистам!
1. Сенегал свой гол забил из под Тео.
2. Рабьо нахамил на жк в дебюте игры с Испанией и вынудили Дешама снять основного пз (то есть Рабьо) с пробега в перерыве.
Так что, да, всё из-за НИХ!
Ответold pipe
Могу помочь расистам! 1. Сенегал свой гол забил из под Тео. 2. Рабьо нахамил на жк в дебюте игры с Испанией и вынудили Дешама снять основного пз (то есть Рабьо) с пробега в перерыве. Так что, да, всё из-за НИХ!
Если бы пенальти привёз упамекано, проиграли бы из-за него. Арги и парагвайцы бы всем народом об этом рассказали
Накинулись на того, на кого проще всего, на чью защиту не встанет зачморённое общество.
А что сделали афрогаллы в этой игре!? Толкнули вратаря? Они даже воробьёв не били, у них моментов и не было.
Белые угнетатели в лице Родри и Руиса их просто подавили, разжевали и выплюнули)
Вишенка на торте: вчера Месси понял, что его в штрафную не пустят и просто начал бомбардировку штрафной подачами, параллельно создавая свободные зоны для врывов партнёров, что из этого сделал камерунец?
Это вы погодите, скоро таких случаев будет гораздо больше.
Кстати, а Винисиус и прочие борцуны с расизмом уже осудили всё это?
Чисто теоретически - если создать движ "White lives matter", и потом вставать на колено - думаю никому не надо будет объяснять что дальше будет?
ОтветJohnStelzner
Чисто теоретически - если создать движ "White lives matter", и потом вставать на колено - думаю никому не надо будет объяснять что дальше будет?
Это сразу после того, как Диня задушит чернокожий жандарм.
ОтветJohnStelzner
Чисто теоретически - если создать движ "White lives matter", и потом вставать на колено - думаю никому не надо будет объяснять что дальше будет?
Ничего не будет.
А ещё один белый француз - Ляпорт - вообще весь матч только и делал, что гадил сборной Франции! Показалось даже, что он скорее за Испанию вышел играть...
Ответold pipe
А ещё один белый француз - Ляпорт - вообще весь матч только и делал, что гадил сборной Франции! Показалось даже, что он скорее за Испанию вышел играть...
Так он такой же "француз", как большинство "черных".
ОтветMr. Jones
Так он такой же "француз", как большинство "черных".
А, по-моему, скорее такой же француз, как Лизаразю или Дешам.
Ну или, как Аринордоки, если угодно. Не уверен, что научился правильно писать его фамилию, но Вы-то понимаете, о ком я :)
Эта высказалась. А почему молчит Диалло? Слова подбирает?))
Блин, никак не могу привыкнуть к этой должности. Сразу напрашивается русский ответ, типа губернатора тридевятого царства)
Верховный Шаман Франции - Стоящий на Вершине Пирамиды Черепов - Нганху Черный Петух - сказал, что Динь может быть прощен, если пожертвует Великим Духам Килиманджаро десятину от призовых и черную курицу.
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