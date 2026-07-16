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  4. Тренер Аргентины по физподготовке выложил фото бутылки Пикфорда с подсказками к серии пенальти: «Жаль, что у нас были совсем другие планы»

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Тренер Аргентины по физподготовке выложил фото бутылки Пикфорда с подсказками к серии пенальти: «Жаль, что у нас были совсем другие планы»
Тренер Аргентины о подсказках Пикфорда по пенальти: у нас были другие планы.

Сборная Аргентины изучала бутылку воды Джордана Пикфорда с подсказками для возможной серии пенальти.

Аргентинцы обыграли Англию (2:1) в полуфинале ЧМ-2026, уступая 0:1 до 85-й минуты.

После финального свистка, когда игроки праздновали победу вместе с болельщиками, массажист аргентинской команды Дэдди Д’Андреа появился на поле с бутылкой вратаря англичан Пикфорда.

Вскоре она оказалась в руках Лионеля Месси, который принялся изучать записи голкипера вместе с Нико Гонсалесом. Форвард улыбнулся, увидев подсказку Пикфорду по своей манере удара: «Покажи, что прыгнешь влево, затем прыгай вправо». Эти кадры завирусились в соцсетях.

Когда бутылка попала к хавбеку Энцо Фернандесу, тот пошутил: «В следующий раз я пробью «паненкой». В заметках Пикфорда рядом с его фамилией была инструкция: «Оставайся по центру».

Когда камеры перестали снимать, бутылку какое-то время передавали из рук в руки, и в итоге она попала к Луису Мартину, тренеру сборной по физподготовке.

Аргентинец опубликовал ее фото в соцсетях, сопроводив подписью: «Жаль, что у нас были совсем другие планы». Отметим, что на данный момент этой сторис в аккаунте Мартина нет.

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Olé
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛионель Месси
logoНико Гонсалес
соцсети
logoДжордан Пикфорд
logoЭнцо Фернандес

Комментарии

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Перед финалом это не очень умно было выкладывать, возможно на этой бутылке есть то что испанцы бы не учли
ОтветMoffo
Перед финалом это не очень умно было выкладывать, возможно на этой бутылке есть то что испанцы бы не учли
У них еще общий разговорный язык)
Не обсудить детали, мелочи чтобы никто не понял))
ОтветХороший Мальчик
У них еще общий разговорный язык) Не обсудить детали, мелочи чтобы никто не понял))
Скоро уже будет хорошей идеей готовить такие фейковые бутылки для соперников и "случайно" их терять
бланк стильный такой, с логотипом АФА. А зачем так париться ?
ОтветupuckuH
бланк стильный такой, с логотипом АФА. А зачем так париться ?
Комментарий скрыт
ОтветСергей Ямковой
Комментарий скрыт
Сразу видно человека опытного, который не одну собаку на таких делах съел.
Это специально дезинформация для мачта с Испанией, чтоб они изучали😄
Не припомню, чтобы испанцы так себя вели после победы на Францией. А ведь они выиграли намного убедительнее. А ведь аргентинцы и 4 года назад, после победы в финале унижали Мбаппе на чемпионском параде. Крайне недостойное поведение, надеюсь испанцы их накажут
ОтветIlya Volkov
Не припомню, чтобы испанцы так себя вели после победы на Францией. А ведь они выиграли намного убедительнее. А ведь аргентинцы и 4 года назад, после победы в финале унижали Мбаппе на чемпионском параде. Крайне недостойное поведение, надеюсь испанцы их накажут
Аргентина самая грязная и провокационная сборная что на этом ЧМ, что на прошлом, но сектанты предпочитают этого не замечать.
ОтветIlya Volkov
Не припомню, чтобы испанцы так себя вели после победы на Францией. А ведь они выиграли намного убедительнее. А ведь аргентинцы и 4 года назад, после победы в финале унижали Мбаппе на чемпионском параде. Крайне недостойное поведение, надеюсь испанцы их накажут
а что именно недостойно? Какой то идиот забыл бутылку с фактически секретными данными... а аргентинцы нашли и забрали трофей. То, что тренер выложил в сеть глупо, но это его дело.
Так им еще с Испанцами играть, куда он ее выставляет
Ответpeople people
Так им еще с Испанцами играть, куда он ее выставляет
Испанцы увидев эту бутылку рухнут и начнут кататься по полю))
Ответpeople people
Так им еще с Испанцами играть, куда он ее выставляет
Может на это и расчёт.
А теперь пусть испанцы пусть играют в «я знаю что ты знаешь…» 🤣
Очень странные подсказки...
Месси - фейк влево и прыжок вправо... но Месси бьет в левый от вратаря угол и так уже 2 не забил 🤨
ОтветАндрей С._1116709651
Очень странные подсказки... Месси - фейк влево и прыжок вправо... но Месси бьет в левый от вратаря угол и так уже 2 не забил 🤨
Видимо, расчет, что теперь попробует в другой угол
ОтветГни свою линию
Видимо, расчет, что теперь попробует в другой угол
Смысл тогда подсказок, если они ничего не говорят и как будут пробивать неизвестно?
Выигрывать надо достойно.
ОтветМексиканская песня
Выигрывать надо достойно.
Это не про аргентинцев, как уже неоднократно можно было убедиться
(так что спасибо им за ещё одно доказательство, причём самолично предъявленное)
ОтветМексиканская песня
Выигрывать надо достойно.
Они не выиграли, а отскочили, почти во всех своих матчах на этом чемпионате.
Нормальные грамотные подсказки, это называется профессионализм если что
ОтветESmirnov
Нормальные грамотные подсказки, это называется профессионализм если что
Для покупных не вариант.
Некрасивый поступок с их стороны, чисто по человечески, по футбольному...
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