Тренер Аргентины по физподготовке выложил фото бутылки Пикфорда с подсказками к серии пенальти: «Жаль, что у нас были совсем другие планы»

Тренер Аргентины о подсказках Пикфорда по пенальти: у нас были другие планы.

Сборная Аргентины изучала бутылку воды Джордана Пикфорда с подсказками для возможной серии пенальти.

Аргентинцы обыграли Англию (2:1) в полуфинале ЧМ-2026 , уступая 0:1 до 85-й минуты.

После финального свистка, когда игроки праздновали победу вместе с болельщиками, массажист аргентинской команды Дэдди Д’Андреа появился на поле с бутылкой вратаря англичан Пикфорда.

Вскоре она оказалась в руках Лионеля Месси , который принялся изучать записи голкипера вместе с Нико Гонсалесом. Форвард улыбнулся, увидев подсказку Пикфорду по своей манере удара: «Покажи, что прыгнешь влево, затем прыгай вправо». Эти кадры завирусились в соцсетях.

Когда бутылка попала к хавбеку Энцо Фернандесу , тот пошутил: «В следующий раз я пробью «паненкой». В заметках Пикфорда рядом с его фамилией была инструкция: «Оставайся по центру».

Когда камеры перестали снимать, бутылку какое-то время передавали из рук в руки, и в итоге она попала к Луису Мартину, тренеру сборной по физподготовке.

Аргентинец опубликовал ее фото в соцсетях, сопроводив подписью: «Жаль, что у нас были совсем другие планы». Отметим, что на данный момент этой сторис в аккаунте Мартина нет.