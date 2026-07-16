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  4. Невилл о критике от Ромеро: «Они с Лисандро должны обнимать Месси каждый день, потому что он вытаскивал их из трясины. Аргентина победила Англию не благодаря центральным защитникам»

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Невилл о критике от Ромеро: «Они с Лисандро должны обнимать Месси каждый день, потому что он вытаскивал их из трясины. Аргентина победила Англию не благодаря центральным защитникам»
Невилл объяснил свои слова про Кристиана Ромеро и Лисандро Мартинеса.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл ответил на слова Кристиана Ромеро.

В преддверии игры сборных Англии и Аргентины в полуфинале чемпионата мира (1:2) Невилл заявил, что Ромеро и Лисандро Мартинес «одновременно лучшая и худшая пара центральных защитников в мире». После победы в матче ему ответил Кристиан: «Не буду таким глупым, надеюсь, когда завершу карьеру, и не буду критиковать игроков».

«Просто добавлю несколько слов к тому, что я сказал: они позволяют соперникам забивать. Они пропустили шесть голов в четырех матчах плей-офф.

Эти двое должны обнимать Месси каждый день, потому что ему пришлось вытаскивать их из трясины, когда они пропустили два мяча в матче против Египта, два – от Кабо-Верде и один – от Англии.

Но я также сказал, что они невероятны, что они буквально сметают все на своем пути и умеют выигрывать матчи для своей страны. Они способны переходить от гениальной игры к нелепой… Они выигрывают практически все верховые единоборства в чужой штрафной и нередко – в своей.

В прошлом году Ромеро играл в команде, которая едва не вылетела из Премьер-лиги и пропустила 65 голов, так что, думаю, я знаю, о чем говорю, когда наблюдаю за игроком. Ромеро очень талантлив, как и Лисандро Мартинес, но они совершают много ошибок и пропускают голы.

Я просто вижу в их игре противоречие. Ромеро еще относительно молод, он пока не является опытным защитником, хотя уже добился невероятных успехов. Он выиграл чемпионат мира. Но без Лионеля Месси прошлой ночью и на двух последних турнирах… Аргентина победила не благодаря своим центральным защитникам. Она победила благодаря, возможно, величайшему футболисту всех времен», – сказал Невилл. 

***

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
logoТоттенхэм
logoКристиан Ромеро
logoпремьер-лига Англия
logoГари Невилл
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoМанчестер Юнайтед
logoЛисандро Мартинес
logoЛионель Месси

Комментарии

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"Аргентина победила Англию не благодаря центральным защитникам"

Как раз таки благодаря центральным защитникам которых Тухель аж 6 штук выставил на 70 мин
ОтветКайфарик Диего
"Аргентина победила Англию не благодаря центральным защитникам" Как раз таки благодаря центральным защитникам которых Тухель аж 6 штук выставил на 70 мин
Я вот вспоминаю великого спартаковского тренера Дмитрия Аленичева, который обещал ставить яркий атакующий футбол, а потом домашний матч против грозного Ростова при счете 1:0 доигрывал в 7 защитников
Ну хз. У меня самое сильное впечатление от вчерашнего матча - не пасы Месси и не мегаудар Энцо, а Ромеро, финтами раскидывающий английских форвардов в своей штрафной при счёте 0:1. Так могут играть либо кретины, либо чемпионы.
ОтветTornado of Souls
Ну хз. У меня самое сильное впечатление от вчерашнего матча - не пасы Месси и не мегаудар Энцо, а Ромеро, финтами раскидывающий английских форвардов в своей штрафной при счёте 0:1. Так могут играть либо кретины, либо чемпионы.
Думаю от Скалони он получил...
У меня у самого йокнуло...
ОтветTornado of Souls
Ну хз. У меня самое сильное впечатление от вчерашнего матча - не пасы Месси и не мегаудар Энцо, а Ромеро, финтами раскидывающий английских форвардов в своей штрафной при счёте 0:1. Так могут играть либо кретины, либо чемпионы.
Присудят фол в атаке.
Так они его все поэтому и обнимают - без него всё закончилось бы где-то на Кабо-Верде
ОтветЕбздрогыч
Так они его все поэтому и обнимают - без него всё закончилось бы где-то на Кабо-Верде
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Ответalexander2260678
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Бразилию в отборе они и без Лео деклассировали
Вот только и Ромеро, и Мартинес забили важные мячи в плей-офф. Было тяжело и затащили как раз они..
Ответlama_kuka
Вот только и Ромеро, и Мартинес забили важные мячи в плей-офф. Было тяжело и затащили как раз они..
Месси начал первый с центра поля. Остальные могут идти в ...
Ответlama_kuka
Вот только и Ромеро, и Мартинес забили важные мячи в плей-офф. Было тяжело и затащили как раз они..
Невилл об этом говорит)
Невилл сам та что выиграл на уровне сборных?
ОтветАндрей Никандров
Невилл сам та что выиграл на уровне сборных?
Футболку
ОтветАндрей Никандров
Невилл сам та что выиграл на уровне сборных?
Этот вопрос можно множеству поколений англичан задать)
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🚨 Заявления бывших игроков сборной Англии перед полуфиналом чемпионата мира Англия — Аргентина:🚨 🗣 Иан Райт: «Я не боюсь Аргентину так, как боялся бы Францию или Испанию, потому что мне кажется, что у них много слабых мест (заблуждений)...»

🚨 🗣 Джон Терри: «Если быть честным, Аргентина меня не беспокоит. Я не смотрю на Аргентину с мыслью, что они лучше нас. По игрокам, я думаю, мы сильнее Аргентины».

🚨 🗣 Гари Невилл: «С теми центральными защитниками, которые у них есть, я не представляю, как мы можем не забить им хотя бы два гола».

🚨 🗣 Джо Коул: «Нам придется «усыпить» Месси. Мы его «усыпим». Я говорю это прямо сейчас: мы выйдем в финал чемпионата мира».
ОтветNba today games
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🚨 Заявления бывших игроков сборной Англии перед полуфиналом чемпионата мира Англия — Аргентина:🚨 🗣 Иан Райт: «Я не боюсь Аргентину так, как боялся бы Францию или Испанию, потому что мне кажется, что у них много слабых мест (заблуждений)...» 🚨 🗣 Джон Терри: «Если быть честным, Аргентина меня не беспокоит. Я не смотрю на Аргентину с мыслью, что они лучше нас. По игрокам, я думаю, мы сильнее Аргентины». 🚨 🗣 Гари Невилл: «С теми центральными защитниками, которые у них есть, я не представляю, как мы можем не забить им хотя бы два гола». 🚨 🗣 Джо Коул: «Нам придется «усыпить» Месси. Мы его «усыпим». Я говорю это прямо сейчас: мы выйдем в финал чемпионата мира».
наворочали мешков
ОтветNba today games
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🚨 Заявления бывших игроков сборной Англии перед полуфиналом чемпионата мира Англия — Аргентина:🚨 🗣 Иан Райт: «Я не боюсь Аргентину так, как боялся бы Францию или Испанию, потому что мне кажется, что у них много слабых мест (заблуждений)...» 🚨 🗣 Джон Терри: «Если быть честным, Аргентина меня не беспокоит. Я не смотрю на Аргентину с мыслью, что они лучше нас. По игрокам, я думаю, мы сильнее Аргентины». 🚨 🗣 Гари Невилл: «С теми центральными защитниками, которые у них есть, я не представляю, как мы можем не забить им хотя бы два гола». 🚨 🗣 Джо Коул: «Нам придется «усыпить» Месси. Мы его «усыпим». Я говорю это прямо сейчас: мы выйдем в финал чемпионата мира».
Они ещё и французам влетят)) Вот смеху будет
нуу не соглашусь. Подкаты аргентинцев в первом тайме вчера были прекрасны. Так могут прыгать только латиносы, озверевшие за своего Бога. Любой подкат мог закончиться гарантированной прямой красной, но все прыжки были выполнены идеально в мяч. Это были не подкаты, а именно прыжки. И все идеальны.

Спенсу тоже за его прыжок респект. Вчера много такой красоты было. Футбол не только из голов состоит)
ОтветАлексaндр Молодкин
нуу не соглашусь. Подкаты аргентинцев в первом тайме вчера были прекрасны. Так могут прыгать только латиносы, озверевшие за своего Бога. Любой подкат мог закончиться гарантированной прямой красной, но все прыжки были выполнены идеально в мяч. Это были не подкаты, а именно прыжки. И все идеальны. Спенсу тоже за его прыжок респект. Вчера много такой красоты было. Футбол не только из голов состоит)
Комментарий скрыт
ОтветАлексaндр Молодкин
нуу не соглашусь. Подкаты аргентинцев в первом тайме вчера были прекрасны. Так могут прыгать только латиносы, озверевшие за своего Бога. Любой подкат мог закончиться гарантированной прямой красной, но все прыжки были выполнены идеально в мяч. Это были не подкаты, а именно прыжки. И все идеальны. Спенсу тоже за его прыжок респект. Вчера много такой красоты было. Футбол не только из голов состоит)
Мне больше понравилось, как Симеоне-младший на бегу бодал в плечо англичанина.
У Аргентины крутая команда. Как они играют в пас под прессингом - сказка. Понятно, что впереди есть гений, но гений включен в игру далеко не 90 минут, а есть те, кто работают без остановки от начала до конца, и работают хорошо. Без них Аргентина и Месси не стали бы чемпионами.
а вот просто представьте сколько и, главное, какое время продолжались бы визги англов если бы они всё же взяли чемпионство? из каждого утюга, каждый "авторитет" вещал бы до конца своих дней какие они крутые и как им все завидуют
Ответred_devils
а вот просто представьте сколько и, главное, какое время продолжались бы визги англов если бы они всё же взяли чемпионство? из каждого утюга, каждый "авторитет" вещал бы до конца своих дней какие они крутые и как им все завидуют
Прям как чемпионство Арсенала
Ответred_devils
а вот просто представьте сколько и, главное, какое время продолжались бы визги англов если бы они всё же взяли чемпионство? из каждого утюга, каждый "авторитет" вещал бы до конца своих дней какие они крутые и как им все завидуют
Имели бы право. Как и аргентинцы те же, и французы. И если бы не товарищ Тухель, который цирк устроил, они вполне могли бы чемпионами стать.
не английскому бруску разевать рот
ОтветMaximusnots
не английскому бруску разевать рот
Насмешил)
А кому? Тебе?)
ОтветMaximusnots
не английскому бруску разевать рот
шерхебелю😁😂
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