Невилл о критике от Ромеро: «Они с Лисандро должны обнимать Месси каждый день, потому что он вытаскивал их из трясины. Аргентина победила Англию не благодаря центральным защитникам»

Невилл объяснил свои слова про Кристиана Ромеро и Лисандро Мартинеса.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед » Гари Невилл ответил на слова Кристиана Ромеро .

В преддверии игры сборных Англии и Аргентины в полуфинале чемпионата мира (1:2) Невилл заявил, что Ромеро и Лисандро Мартинес «одновременно лучшая и худшая пара центральных защитников в мире». После победы в матче ему ответил Кристиан: «Не буду таким глупым, надеюсь, когда завершу карьеру, и не буду критиковать игроков».

«Просто добавлю несколько слов к тому, что я сказал: они позволяют соперникам забивать. Они пропустили шесть голов в четырех матчах плей-офф.

Эти двое должны обнимать Месси каждый день, потому что ему пришлось вытаскивать их из трясины, когда они пропустили два мяча в матче против Египта, два – от Кабо-Верде и один – от Англии.

Но я также сказал, что они невероятны, что они буквально сметают все на своем пути и умеют выигрывать матчи для своей страны. Они способны переходить от гениальной игры к нелепой… Они выигрывают практически все верховые единоборства в чужой штрафной и нередко – в своей.

В прошлом году Ромеро играл в команде, которая едва не вылетела из Премьер-лиги и пропустила 65 голов, так что, думаю, я знаю, о чем говорю, когда наблюдаю за игроком. Ромеро очень талантлив, как и Лисандро Мартинес, но они совершают много ошибок и пропускают голы.

Я просто вижу в их игре противоречие. Ромеро еще относительно молод, он пока не является опытным защитником, хотя уже добился невероятных успехов. Он выиграл чемпионат мира. Но без Лионеля Месси прошлой ночью и на двух последних турнирах… Аргентина победила не благодаря своим центральным защитникам. Она победила благодаря, возможно, величайшему футболисту всех времен», – сказал Невилл.

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