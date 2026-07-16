«Как я вам и говорил, Лео снова победил! Быть не может других мнений: Месси – лучший, Месси – гений». Мостовой сочинил стих после выхода Аргентины в финал ЧМ

Мостовой сочинил стих про выход Месси в финал ЧМ-2026.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сочинил стих о выходе Лионеля Месси в финал чемпионата мира.

Сборная Аргентины с Месси в составе обыграла команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале турнира и пробилась в следующий раунд.

«Друзья, как я вам и говорил,

Лео снова победил!

Быть не может других мнений:

Месси – лучший, Месси – гений», – сказал Мостовой.

Александр Мостовой: «Только глупый, антифутбольный человек может хейтить Месси. Это легенда и гений футбола. Если Аргентина выиграет ЧМ, «Золотой мяч» надо будет отдать Лионелю»