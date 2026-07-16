«Как я вам и говорил, Лео снова победил! Быть не может других мнений: Месси – лучший, Месси – гений». Мостовой сочинил стих после выхода Аргентины в финал ЧМ
Мостовой сочинил стих про выход Месси в финал ЧМ-2026.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сочинил стих о выходе Лионеля Месси в финал чемпионата мира.
Сборная Аргентины с Месси в составе обыграла команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале турнира и пробилась в следующий раунд.
«Друзья, как я вам и говорил,
Лео снова победил!
Быть не может других мнений:
Месси – лучший, Месси – гений», – сказал Мостовой.
Александр Мостовой: «Только глупый, антифутбольный человек может хейтить Месси. Это легенда и гений футбола. Если Аргентина выиграет ЧМ, «Золотой мяч» надо будет отдать Лионелю»
Кто станет чемпионом мира-2026?29806 голосов
Испания
Аргентина
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
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Зовут Незнайка.
От меня вам...
БАЛАЛАЙКА!!!
Царь опять шары залил,
Афанасий попал в кровь,
Мост прогнозами бьёт вновь
И не надо тут хи-хи!
Я в футболе парень свой,
Я ведь Сашка Мостовой.
Это, ведь, вопрос банальный,
Это Саша Мостовой!
только Сашка-балабол.
Гаврила мяч чеканить мог.
Гаврила футболистом был!
Гаврила в дриблинг шел роскошно,
С обеих ног Гаврила бил!
Чеканил он не напрягаясь,
По амплуа он был хавбек
Торсида вся им восхищалась-
Он был футбольный человек!
Но годы шли, Гаврила сдулся
Словил он кризис затяжной
Толпа в момент переобулась-
Родился Саша Мостовой!
От меня вам пузырек!
Ведь и не мог подумать я, что я поэт,
Сорвавшимся в эфир толпе курьёзной,
Где знатоков игры в помине нет.
Где Абаскаль над схемой глупо ноет,
Мусаев чертит свой пустой обман,
Они ломаной песеты здесь не стоят,
Ведь вместо опыта у них один туман!
Где Царь грустит по памятнику в Виго,
И помнит каждый ювелирный финт,
Там без меня в футболе нету сдвига,
Лишь в студиях словесный лабиринт!
Кричащим про дипломы их напрасные,
Про то, что тренер должен сам играть
Мои слова — пророчества опасные,
Умом которых точно не понять.
Заброшенным на Матч-ТВ, как в зоопарке,
Пока народ всю эту чушь жуёт,
Моим стишкам, как и моей чеканке,
Настанет свой черёд!