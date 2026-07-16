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  4. «Как я вам и говорил, Лео снова победил! Быть не может других мнений: Месси – лучший, Месси – гений». Мостовой сочинил стих после выхода Аргентины в финал ЧМ

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«Как я вам и говорил, Лео снова победил! Быть не может других мнений: Месси – лучший, Месси – гений». Мостовой сочинил стих после выхода Аргентины в финал ЧМ
Мостовой сочинил стих про выход Месси в финал ЧМ-2026.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сочинил стих о выходе Лионеля Месси в финал чемпионата мира.

Сборная Аргентины с Месси в составе обыграла команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале турнира и пробилась в следующий раунд.

«Друзья, как я вам и говорил,

Лео снова победил!

Быть не может других мнений:

Месси – лучший, Месси – гений», – сказал Мостовой. 

Александр Мостовой: «Только глупый, антифутбольный человек может хейтить Месси. Это легенда и гений футбола. Если Аргентина выиграет ЧМ, «Золотой мяч» надо будет отдать Лионелю»

Кто станет чемпионом мира-2026?29806 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoАлександр Мостовой
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛионель Месси
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

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Я - поэт!
Зовут Незнайка.
От меня вам...
БАЛАЛАЙКА!!!
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Я - поэт! Зовут Незнайка. От меня вам... БАЛАЛАЙКА!!!
Прикольно. Мне тоже на ум пришло, перед тем как открыть комментарии. 😊
Ответold_wolf
Прикольно. Мне тоже на ум пришло, перед тем как открыть комментарии. 😊
Классика же.
Как я вам и говорил,
Царь опять шары залил,
Афанасий попал в кровь,
Мост прогнозами бьёт вновь
В голове моей стихи,
И не надо тут хи-хи!
Я в футболе парень свой,
Я ведь Сашка Мостовой.
ОтветNogoi89
В голове моей стихи, И не надо тут хи-хи! Я в футболе парень свой, Я ведь Сашка Мостовой.
😄👍
В стихах всё давно придумано.
ОтветОттоДракула
В стихах всё давно придумано.
В таких банальных да
Лучший в мире, гениальный, Лучше Месси, кто такой?
Это, ведь, вопрос банальный,
Это Саша Мостовой!
Стих рифмует на глагол
только Сашка-балабол.
Что он говорил? Он говорил что в финал выйдут Франция и Англия. Теперь переобуваться начал
Служил Гаврила футболистом.
Гаврила мяч чеканить мог.
ОтветВечно в бане
Служил Гаврила футболистом. Гаврила мяч чеканить мог.
В футбол играл Гаврила мощно,
Гаврила футболистом был!
Гаврила в дриблинг шел роскошно,
С обеих ног Гаврила бил!
Чеканил он не напрягаясь,
По амплуа он был хавбек
Торсида вся им восхищалась-
Он был футбольный человек!
Но годы шли, Гаврила сдулся
Словил он кризис затяжной
Толпа в момент переобулась-
Родился Саша Мостовой!
Я поэт, зовусь Царек,
От меня вам пузырек!
Моим стишкам, написанным так поздно,
‎Ведь и не мог подумать я, что я поэт,
‎Сорвавшимся в эфир толпе курьёзной,
‎Где знатоков игры в помине нет.

Где Абаскаль над схемой глупо ноет,
‎Мусаев чертит свой пустой обман,
Они ломаной песеты здесь не стоят,
‎Ведь вместо опыта у них один туман!

‎Где Царь грустит по памятнику в Виго,
‎И помнит каждый ювелирный финт,
‎Там без меня в футболе нету сдвига,
‎Лишь в студиях словесный лабиринт!

Кричащим про дипломы их напрасные,
‎Про то, что тренер должен сам играть
‎Мои слова — пророчества опасные,
‎Умом которых точно не понять.

‎Заброшенным на Матч-ТВ, как в зоопарке,
‎Пока народ всю эту чушь жуёт,
‎Моим стишкам, как и моей чеканке,
‎Настанет свой черёд!
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