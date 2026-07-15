Анна Семак: «Однажды меня толкнул и оскорбил пьяный человек. Я позвонила мужу – он только спросил, где я стою. На решение вопроса ему понадобилось 10 минут...»

Анна Семак: однажды меня толкнул и оскорбил пьяный – я позвонила мужу.

Анна Семак , жена тренера «Зенита » Сергея Семака , ответила на вопрос подписчицы в инстаграме о том, когда она поняла, что ее муж ей идеально подходит.

«Для меня очень важно чувствовать себя в безопасности рядом с мужчиной. Однажды в общественном месте меня толкнул и оскорбил неадекватный пьяный человек.

Я позвонила мужу. Он только спросил, где я конкретно стою. На решение вопроса ему понадобилось 10 минут», – написала Анна.

Жена Семака: «Сергей – сложный, ему интересна только дикая лошадка, которую надо постоянно приручать заново. Готовых идеальных мужчин не бывает, только тысячи часов «наката» дают эффект»

Жена Семака о путешествиях с подругами: «Муж мне не папа, чтобы куда-то не пускать. У нас другая форма отношений, поездки согласованы»