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  4. Анна Семак: «Однажды меня толкнул и оскорбил пьяный человек. Я позвонила мужу – он только спросил, где я стою. На решение вопроса ему понадобилось 10 минут»

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Анна Семак: «Однажды меня толкнул и оскорбил пьяный человек. Я позвонила мужу – он только спросил, где я стою. На решение вопроса ему понадобилось 10 минут»
Анна Семак: однажды меня толкнул и оскорбил пьяный – я позвонила мужу.

Анна Семак, жена тренера «Зенита» Сергея Семака, ответила на вопрос подписчицы в инстаграме о том, когда она поняла, что ее муж ей идеально подходит.

«Для меня очень важно чувствовать себя в безопасности рядом с мужчиной. Однажды в общественном месте меня толкнул и оскорбил неадекватный пьяный человек.

Я позвонила мужу. Он только спросил, где я конкретно стою. На решение вопроса ему понадобилось 10 минут», – написала Анна.

Жена Семака: «Сергей – сложный, ему интересна только дикая лошадка, которую надо постоянно приручать заново. Готовых идеальных мужчин не бывает, только тысячи часов «наката» дают эффект»

Жена Семака о путешествиях с подругами: «Муж мне не папа, чтобы куда-то не пускать. У нас другая форма отношений, поездки согласованы»

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
Анна Семак
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Комментарии

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И что он сделал? Отхлестал соперника по лицу сельдереем?
ОтветВячеслав Дубро
И что он сделал? Отхлестал соперника по лицу сельдереем?
Отхлестал сельдерей лицом соперника.
ОтветВячеслав Дубро
И что он сделал? Отхлестал соперника по лицу сельдереем?
полчаса рассказывал, что для зенита, на самом деле, очень важна академия ))
А, да, это классика. Курица наехала на пьяного, начала ему предъявы предъявлять, потом справедливо получила ответку с пожеланием пройти куда подальше, и курица начала жертву из себя строить, позвонила своему боевому аленю, и тот свои рога предоставил любезно, стыд какой
ОтветЗаяцволк
А, да, это классика. Курица наехала на пьяного, начала ему предъявы предъявлять, потом справедливо получила ответку с пожеланием пройти куда подальше, и курица начала жертву из себя строить, позвонила своему боевому аленю, и тот свои рога предоставил любезно, стыд какой
Чувствуется на опыте :)
ОтветЗаяцволк
А, да, это классика. Курица наехала на пьяного, начала ему предъявы предъявлять, потом справедливо получила ответку с пожеланием пройти куда подальше, и курица начала жертву из себя строить, позвонила своему боевому аленю, и тот свои рога предоставил любезно, стыд какой
Комментарий удален пользователем
- мужчина, я на ваши оскорбления не отвечу, сейчас муж подойдёт, никуда не уходите только
ОтветShadow1882
- мужчина, я на ваши оскорбления не отвечу, сейчас муж подойдёт, никуда не уходите только
Комментарий скрыт
ОтветShadow1882
- мужчина, я на ваши оскорбления не отвечу, сейчас муж подойдёт, никуда не уходите только
Тоже удивился. 10 минут алкаш стоял на месте? Или лежал... Тогда Семак приехал и побил лежачего что ли? В любом случае странная история. И никому чести не делает
Анна Семак: «Однажды меня толкнул и оскорбил пьяный человек. Я позвонила мужу – он только спросил, где я стою. На решение вопроса ему понадобилось 10 минут...»
10 минут до Миллера дозванивался?
ОтветСергей Круг
Анна Семак: «Однажды меня толкнул и оскорбил пьяный человек. Я позвонила мужу – он только спросил, где я стою. На решение вопроса ему понадобилось 10 минут...» 10 минут до Миллера дозванивался?
а это и был миллер
ОтветСергей Круг
Анна Семак: «Однажды меня толкнул и оскорбил пьяный человек. Я позвонила мужу – он только спросил, где я стою. На решение вопроса ему понадобилось 10 минут...» 10 минут до Миллера дозванивался?
Такси 10 минут вызывал, не мог в тарифах разобраться....
Он всегда в 10 минутах от жены???
ОтветT622222
Он всегда в 10 минутах от жены???
На коротком поводке)
ОтветT622222
Он всегда в 10 минутах от жены???
Ольга, 40 лет (300 м от вас)
Расчленил?
ОтветGrin of Ant
Расчленил?
в Питере говорят не расчленил, а сделал "конструктор"!
Ответdimzo
в Питере говорят не расчленил, а сделал "конструктор"!
чувствуется культура
Каждое публичное выступление супруги Семака негативно отражается на его имидже. Неужели она этого не понимает? Возможно она прекрасная жена, мать и хранительница семейного очага, но говорит слишком много и не слишком адекватно.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Каждое публичное выступление супруги Семака негативно отражается на его имидже. Неужели она этого не понимает? Возможно она прекрасная жена, мать и хранительница семейного очага, но говорит слишком много и не слишком адекватно.
Почитайте их историю и поймете, что ей плевать на его имидж) У нее тонко рассчитанный путь от хостесс в ресторане через постель с сельдереем до светской львицы через кучу подлостей)
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Каждое публичное выступление супруги Семака негативно отражается на его имидже. Неужели она этого не понимает? Возможно она прекрасная жена, мать и хранительница семейного очага, но говорит слишком много и не слишком адекватно.
не, там другое. по всем интервью складывается очень плохое впечатление, прямо очень.
Семак вызывал у меня уважение. но жаль, что он не может заткнуть эту генеральскую жену (отсылка к песне Крематория).
зы. надеюсь, она не читает комменты и не позовёт мужа разбираться.
Решала. Возвращение)
ОтветFlylink
Решала. Возвращение)
Позвонил в газпромовскую службу безопасности Сергей Веганович. Приехали чекисты и порешали. Вот как это выглядело на самом деле.
ОтветMishazakamsk5
Позвонил в газпромовскую службу безопасности Сергей Веганович. Приехали чекисты и порешали. Вот как это выглядело на самом деле.
Ха-ха. ))
Семак жене по телефону: Аня, передай мужику трубку...
Анна Семак мужику (протягивая телефон): Мужчина, возьмите, это вас
Мужик: Але, кто это?
Сергей Семак: Мужик, это сейчас вправду не важно. Мой тебе совет, вали оттуда побыстрее. Не видишь, она не в адеквате?!
Мужик: Да, вижу. Я ей именно это и сказал...
Семак: Да не надо с ней разговаривать! Просто беги... И трубку ей обратно оттдай.
Мужик Анне Семак (протягивая телефон): Вот, возьмите....
Анна Семак по телефону: Алё, Сережа, ну что?
Сергей Семак: Все нормально, я все разрулил
ОтветMilverton
Семак жене по телефону: Аня, передай мужику трубку... Анна Семак мужику (протягивая телефон): Мужчина, возьмите, это вас Мужик: Але, кто это? Сергей Семак: Мужик, это сейчас вправду не важно. Мой тебе совет, вали оттуда побыстрее. Не видишь, она не в адеквате?! Мужик: Да, вижу. Я ей именно это и сказал... Семак: Да не надо с ней разговаривать! Просто беги... И трубку ей обратно оттдай. Мужик Анне Семак (протягивая телефон): Вот, возьмите.... Анна Семак по телефону: Алё, Сережа, ну что? Сергей Семак: Все нормально, я все разрулил
Пхахах
Этим человеком был Дзюба?
ОтветBudabuda
Этим человеком был Дзюба?
Миллер)
ОтветРокко Сиффредди
Миллер)
Дзюба после пары бутылок миллера
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