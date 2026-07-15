Анна Семак: «Однажды меня толкнул и оскорбил пьяный человек. Я позвонила мужу – он только спросил, где я стою. На решение вопроса ему понадобилось 10 минут»
Анна Семак: однажды меня толкнул и оскорбил пьяный – я позвонила мужу.
Анна Семак, жена тренера «Зенита» Сергея Семака, ответила на вопрос подписчицы в инстаграме о том, когда она поняла, что ее муж ей идеально подходит.
«Для меня очень важно чувствовать себя в безопасности рядом с мужчиной. Однажды в общественном месте меня толкнул и оскорбил неадекватный пьяный человек.
Я позвонила мужу. Он только спросил, где я конкретно стою. На решение вопроса ему понадобилось 10 минут», – написала Анна.
Жена Семака: «Сергей – сложный, ему интересна только дикая лошадка, которую надо постоянно приручать заново. Готовых идеальных мужчин не бывает, только тысячи часов «наката» дают эффект»
Жена Семака о путешествиях с подругами: «Муж мне не папа, чтобы куда-то не пускать. У нас другая форма отношений, поездки согласованы»
Кто станет чемпионом мира-2026?17061 голос
Испания
Аргентина
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
10 минут до Миллера дозванивался?
Семак вызывал у меня уважение. но жаль, что он не может заткнуть эту генеральскую жену (отсылка к песне Крематория).
зы. надеюсь, она не читает комменты и не позовёт мужа разбираться.
Анна Семак мужику (протягивая телефон): Мужчина, возьмите, это вас
Мужик: Але, кто это?
Сергей Семак: Мужик, это сейчас вправду не важно. Мой тебе совет, вали оттуда побыстрее. Не видишь, она не в адеквате?!
Мужик: Да, вижу. Я ей именно это и сказал...
Семак: Да не надо с ней разговаривать! Просто беги... И трубку ей обратно оттдай.
Мужик Анне Семак (протягивая телефон): Вот, возьмите....
Анна Семак по телефону: Алё, Сережа, ну что?
Сергей Семак: Все нормально, я все разрулил