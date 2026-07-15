«Надо иметь чувство юмора». Экс-премьер Испании Рахой не стал извиняться за реплику о сборной Франции без французов и высмеял критиков

Экс-премьер Испании не стал извиняться за слова о сборной Франции без французов.

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой опубликовал новую колонку, в которой прокомментировал свои резонансные реплики о сборной Франции.

Ранее Рахой, говоря о матче Испании со сборной Франции в полуфинале ЧМ-2026 , заявил: «У них потрясающий состав – правда, без французов . У меня предчувствие, что мы победим».

После победы Испании (2:0) политик высказался о реакции на его слова. В колонке с заголовком «Надо иметь чувство юмора» Рахой высмеял критику и не извинился за высказывания.

«Спасибо всем, что продолжаете меня читать. Спасибо также тем, кого я встречаю на улице.

И отдельное спасибо властям за внимание, которое они уделили мне во время чемпионата мира. Жаль, что столько усилий, направленных на восхваление моих достоинств, отвлекло их от других дел. Это же важно для испанцев, это же всех волнует, это же должно занимать внимание властей. Это же не пустяк. Их больше интересуют доносы министру иностранных дел или преклонение перед премьер-министром .

Они ни за что не извиняются. Видимо, это всегда дело кого-то еще», – написал Рахой.

Глава МИД Франции назвал «жалкими» слова экс-премьера Испании: «У Франции нет цвета кожи. Утверждения об обратном – глупость, расизм. Лучший ответ – победа в полуфинале»

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