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«Надо иметь чувство юмора». Экс-премьер Испании Рахой не стал извиняться за реплику о сборной Франции без французов и высмеял критиков
Экс-премьер Испании не стал извиняться за слова о сборной Франции без французов.

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой опубликовал новую колонку, в которой прокомментировал свои резонансные реплики о сборной Франции.

Ранее Рахой, говоря о матче Испании со сборной Франции в полуфинале ЧМ-2026, заявил: «У них потрясающий состав – правда, без французов. У меня предчувствие, что мы победим».

После победы Испании (2:0) политик высказался о реакции на его слова. В колонке с заголовком «Надо иметь чувство юмора» Рахой высмеял критику и не извинился за высказывания.

«Спасибо всем, что продолжаете меня читать. Спасибо также тем, кого я встречаю на улице.

И отдельное спасибо властям за внимание, которое они уделили мне во время чемпионата мира. Жаль, что столько усилий, направленных на восхваление моих достоинств, отвлекло их от других дел. Это же важно для испанцев, это же всех волнует, это же должно занимать внимание властей. Это же не пустяк. Их больше интересуют доносы министру иностранных дел или преклонение перед премьер-министром.

Они ни за что не извиняются. Видимо, это всегда дело кого-то еще», – написал Рахой.

Глава МИД Франции назвал «жалкими» слова экс-премьера Испании: «У Франции нет цвета кожи. Утверждения об обратном – глупость, расизм. Лучший ответ – победа в полуфинале»

***

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: El Debate
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Комментарии

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и в чем он не прав? Дембеле построил мечеть в Мавритании, потому что коренным французом себя считает? )
Ответroma162
и в чем он не прав? Дембеле построил мечеть в Мавритании, потому что коренным французом себя считает? )
Хорошо не во Франции)) ну походу это дело времени..
Ответroma162
и в чем он не прав? Дембеле построил мечеть в Мавритании, потому что коренным французом себя считает? )
Комментарий скрыт
"И всё-таки мы снова сделали этих мавров".
ОтветБамбарбиякиргуда
"И всё-таки мы снова сделали этих мавров".
Отправили сарацинов домой. В Галлию.
-Я француз! И в Эфиопии никогда не был!
-Нам-то не гони!
Так африканские сборные никогда не побеждали на ЧМ. Время ещё не пришло, очевидно.
ОтветAlex1104
Так африканские сборные никогда не побеждали на ЧМ. Время ещё не пришло, очевидно.
в 18-м побеждали))
ОтветРустам Мусаев_1116188171
в 18-м побеждали))
Не, тогда ещё Гризманн был. Сейчас один Динь, и тот накосячил)))
"А что, и пошутить нельзя? Ну что не скажешь в шутейном разговоре? Вы пошутили, я тоже посмеялся. А вы к сердцу принимаете..." (с)
«Слово пацана. Sangre en el asfalto»
А вот если бы матч сложился иначе, то вместо чувства юмора наш герой вспомнил бы еще раз про происхождение игроков Франции, заговор фифа и тд и тп, причина была бы в этом.
Ответstroozh
А вот если бы матч сложился иначе, то вместо чувства юмора наш герой вспомнил бы еще раз про происхождение игроков Франции, заговор фифа и тд и тп, причина была бы в этом.
Он сложился так, как сложился. И вас таки, а не его, сразу загоняет в конспирологию, то бишь начинаете договаривать за других да выдумывать их последующие поступки. А Рахой и компания целенаправленно оказали психологическое давление, которое, весьма похоже, и сработало, причём не только на негров, но и на остатки белых, кои, скорее всего, смирялись с ситуацией лишь на фоне всеобщей западноевропейской консолидации по вопросу, а тут её разрушили прям со стороны соседа, да ещё и на таком уровне.
ОтветЕвграф Потапов
Он сложился так, как сложился. И вас таки, а не его, сразу загоняет в конспирологию, то бишь начинаете договаривать за других да выдумывать их последующие поступки. А Рахой и компания целенаправленно оказали психологическое давление, которое, весьма похоже, и сработало, причём не только на негров, но и на остатки белых, кои, скорее всего, смирялись с ситуацией лишь на фоне всеобщей западноевропейской консолидации по вопросу, а тут её разрушили прям со стороны соседа, да ещё и на таком уровне.
Верить, что психологическое давление сработало - это и есть конспирологическое мышление. Мои соболезнования
Сборная эмигрантов
Ну справедливости ради,Франция вчера сыграла,как типичная африканская команда,игра не пошла и всё,лапки к верху и никакого желания переломить матч
Такие шутники, обычно моментально рвуться, от любой самой безобидной шутки в их сторону.
ОтветHardSmoke
Такие шутники, обычно моментально рвуться, от любой самой безобидной шутки в их сторону.
This
Прилетело бы в его сторону от французов что-нибудь в таком же стиле - моментально бы порвался и стал рыдать.
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