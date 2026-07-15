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  4. Дом Ямаля пытались ограбить после матча Испании и Франции на ЧМ. Охранник заметил двоих злоумышленников, они сбежали – полиция ведет расследование

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Дом Ямаля пытались ограбить после матча Испании и Франции на ЧМ. Охранник заметил двоих злоумышленников, они сбежали – полиция ведет расследование
Дом Ямаля пытались ограбить после полуфинала ЧМ-2026.

В Испании попытались ограбить дом Ламина Ямаля

Инцидент произошел в городе Эсплугес-де-Льобрегат примерно в 4 часа утра после матча сборных Испании и Франции на чемпионате мира-2026 (2:0).

Как сообщает La Vanguardia, один из охранников, нанятых футболистом, с помощью камер видеонаблюдения заметил двух человек, забравшихся на стену дома. Они оба были в балаклавах, один из них был одет во все черное, а другой – в серое.

Когда злоумышленники поняли, что их заметили, они быстро спустились и покинули место происшествия. Частная охрана сообщила об инциденте в полицию, которая начала расследование. 

Отмечается, что сегодня утром в том же элитном жилом комплексе произошло еще два ограбления. В данный момент неясно, были ли они делом рук тех же преступников. 

***

Испания танцует и празднует в раздевалке после выхода в финал ЧМ

Кто станет чемпионом мира-2026?17143 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Vanguardia
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Комментарии

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Люди Диктатора начали действовать
Испания и тут не пропустила
Мбаппе и Олисе не смогли смириться с поражением?
ОтветВлад Безруков
Мбаппе и Олисе не смогли смириться с поражением?
О том же подумал, но я делаю ставку на Олисе и Дембеле))
ОтветVastich
О том же подумал, но я делаю ставку на Олисе и Дембеле))
В сером был Люка Динь
риго трусы кумира хотел украсть
Это был игорян новичков
Брат Мбаппе? 😁 и сестра Роналду? 🤣
Ответcukken
Брат Мбаппе? 😁 и сестра Роналду? 🤣
🤣
Диктатор решил отомстить. Ямаль постоянно его обыгрывает, он решил цацками его поживится)
Так он бы ещё побольше своими золотыми цепями светил
ОтветПьяный Ёж
Так он бы ещё побольше своими золотыми цепями светил
Цепи то тут причём) грабители прекрасно знали кто такой Ямаль и что он богатый футболист
ОтветПьяный Ёж
Так он бы ещё побольше своими золотыми цепями светил
от создателей - меньше надо коротких юбок носить, чтобы не провоцировать насильников. и ведь всегда найдется персонаж, который будет оправдывать, клиника
Не ждал такого низкого поступка от Дешама и Мбапе
ОтветЖдун Ждунов
Не ждал такого низкого поступка от Дешама и Мбапе
Дешам на такое не способен, он белый))
Этим охранником был Кубарси
ОтветWesley
Этим охранником был Кубарси
Один карлик с вечеринки остался работать!
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