  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Парагвайский сенатор отпраздновала вылет Мбаппе с ЧМ гифкой с девочкой, показывающей жест «закрой рот». Ранее она называла форварда Франции «камерунцем»

Видео
0
Парагвайский сенатор отпраздновала вылет Мбаппе с ЧМ гифкой с девочкой, показывающей жест «закрой рот». Ранее она называла форварда Франции «камерунцем»
Парагвайский сенатор отпраздновала вылет Мбаппе с ЧМ гифкой с жестом закрой рот.

Сенатор Парагвая Селесте Амарилья публично отпраздновала вылет сборной Франции с ЧМ-2026 после поражения от Испании (0:2) в полуфинале.

Политик опубликовала в соцсетях GIF с девочкой, показывающей жест «закрой рот», и добавила подпись: «Испания – 2, Франция – 0».

Публикация стали продолжением конфликта Амарильи с капитаном сборной Франции Килианом Мбаппе, который начался после победы французов над Парагваем (1:0) в 1/8 финала.

Тогда сенатор выступила с рядом оскорбительных заявлений в адрес форварда, назвав его «колонизированным камерунцем». Высказывания вызвали широкий международный резонанс, а сам Мбаппе ответил, что Амарилья – «отвратительная женщина, которая не представляет народ Парагвая».

После этого сенатор потребовала от футболиста публичных извинений, пригрозив подать на него в суд.

Кто станет чемпионом мира-2026?17484 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: ABC
logoЛа Лига
logoПолитика
logoСборная Франции по футболу
logoКилиан Мбаппе
видео
logoСборная Испании по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoРеал Мадрид

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Больная женщина, позорящая свою страну и народ...
ОтветПетрович
Больная женщина, позорящая свою страну и народ...
Да народ то, в лице сборной, и сам не дурак попозориться ;)
ОтветПетрович
Больная женщина, позорящая свою страну и народ...
Ты как житель Парагвая говоришь или как житель Рязанской области, что она "позорит свою страну и народ"?
Свержение диктатора в прямом эфире прошло успешно)
ОтветМатвей MT
Свержение диктатора в прямом эфире прошло успешно)
Совпадение ли игрок 19 номер заработал пенальти, ранее исполнился ему - 19 , и самое главное в 19 го играет в финале😀
ОтветЮвентиниус
Совпадение ли игрок 19 номер заработал пенальти, ранее исполнился ему - 19 , и самое главное в 19 го играет в финале😀
Доменек и Мартинес одобряют😀
Спортс, ну хватит уже эту грязь нести сюда. Я понимаю, просмотры, клики, но хотя бы можно жирным не выделять эту "новость"
Ответtrav
Спортс, ну хватит уже эту грязь нести сюда. Я понимаю, просмотры, клики, но хотя бы можно жирным не выделять эту "новость"
Уважаемый, поберегите свои нервы. Он, (спортс) создан для этого. Только скандалы, бабы, слухи и т.д. А, забыл, манипуляции. А когда ты их (авторов) тыкаешь носом в вонючие портянки, они обижаются и блокируют тебя. Крайне редко захожу в комментарии (так, чисто посмеяться). Конечно, радует, что ещё есть адекватные люди. Но побереги себя)
Ответtrav
Спортс, ну хватит уже эту грязь нести сюда. Я понимаю, просмотры, клики, но хотя бы можно жирным не выделять эту "новость"
на такую реакция, как у вас, и был рассчитан этот пост😁
Жаль Килиана, мало того что кубок не взял, так ещё и экстрадиция в Парагвай скоро
В Парагвае сенаторам тоже больше заняться нечем, кроме спортивных проблем.
Ответpapadok
В Парагвае сенаторам тоже больше заняться нечем, кроме спортивных проблем.
В том то и дело, что этот вопрос не является даже спортивной проблемой)
Ответgedrion
В том то и дело, что этот вопрос не является даже спортивной проблемой)
Ну как же, вопрос миротворческой и объединяющей функции спорта.
Девушки, уймите вашу мать
Это уже давно стало нормой в верхах. Везде.
Теперь мы знаем за кого голосовать на ближайших выборах.
ОтветDizzod
Теперь мы знаем за кого голосовать на ближайших выборах.
Адаптируя известное крылатое выражение - "не ту страну назвали Парагваем" ©
Извините, не удержался)
ОтветxDe xDe
Адаптируя известное крылатое выражение - "не ту страну назвали Парагваем" © Извините, не удержался)
Извиняться не надо.
Согласен со всем.
Единственное, Мбаппе камерунец.
ОтветКондуктор Локки
Согласен со всем. Единственное, Мбаппе камерунец.
"Болгарин? А какая разница!" (с) :-)
ОтветКарл_Иваныч
"Болгарин? А какая разница!" (с) :-)
Разница есть.
Болгарин европеец.
Мбаппе камерунец.

Но для дураков- либералов они одинаковые.
Селете ну если что то Франция проиграла но не вылитила, а играть ещё будет 18 июля в матче за 3 место. Да и вообще в играх полуфинала не вылетают
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ямаль и Порро не тренировались в общей группе Испании из-за дискомфорта. Футболисты будут готовы к финалу ЧМ
Аргентина раздавила Англию. Весь полуфинал – на уникальной 3D-инфографике 😮
ВидеоСпортс"
Месси – лучший футболист на ЧМ по версии The Athletic, Мбаппе – 2-й, Родри – 3-й, Кейн – 4-й, Холанд – 6-й, Дембеле – 10-й
ЦСКА показал домашнюю форму на сезон-2026/27 – она посвящена 10-летию «ВЭБ Арены»
Видео
Энрике уговаривает Данило перейти в «Зенит», чтобы его отпустили в «Ботафого». Луис хочет вернуться в Бразилию («Mash на спорте»)
Гол Павара Аргентине на ЧМ-2018 признан одним из лучших на турнире – помните тот удар?
Тесты и игры
Скалони о 2:1 с Англией: «Аргентина играет лучше всего, когда испытывает трудности. Когда соперник колеблется, мы чувствуем запах крови и атакуем – не сочтите за высокомерие, но мы уникальны»
Месси, Кукурелья, Рабьо, Энцо, Райс, Ойарсабаль – в символической сборной полуфинала ЧМ по версии ГОЛа
EA Sports FC 27 выйдет 25 сентября 2026 года. Игра будет стоить 80 евро на консолях (Billbil-kun)
Игры
ФИФА не накажет Аргентину за баннер про Мальвинские острова до конца ЧМ (COPE)
Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» объявил о переходе Сааведры из «Сочи» на постоянной основе после аренды. Контракт чилийца – до 2029-го
Пау Торрес: «Не хочу, чтобы «Вильярреал» тратил деньги на мой трансфер. Доработаю два года в «Астон Вилле» и вернусь свободным агентом. Это клуб всей моей жизни»
Сандро Шварц: «Вижу Лунева первым вратарем «Динамо», он сыграет в 1-м туре. Капитанами будут Фомин и Тюкавин»
Товарищеские матчи. «Ахмат» против «Аджмана», махачкалинское «Динамо» обыграло петербуржское
Live
Месси, Энцо и другие игроки Аргентины рассматривали бутылку Пикфорда с подсказками к серии пенальти после матча с Англией
Видео
Павел Каманцев: «Лучшие российские арбитры могут соответствовать уровню ЧМ. Карасев и Левников точно смогли бы»
Тренер ЦСКА Игдисамов: «Нас не беспокоит, что где-то что-то летает и чего-то не хватает. Не обращаем внимания, так как не можем на это повлиять. Есть сложности только с логистикой»
Невилл о вылете Англии с ЧМ: «Я с самого начала считал, что мы не выиграем турнир. Полуфинал – уже невероятное достижение»
Нагучев о назначении на финал ЧМ: «Это всегда мечта. Счастлив, что мы с Геничем получили этот шанс. Нас ждет слишком великий матч»
Аргентина забила 2+ гола в 13 подряд матчах ЧМ. В полуфинале с Англией обновили собственный рекорд