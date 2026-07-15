Парагвайский сенатор отпраздновала вылет Мбаппе с ЧМ гифкой с девочкой, показывающей жест «закрой рот». Ранее она называла форварда Франции «камерунцем»

Парагвайский сенатор отпраздновала вылет Мбаппе с ЧМ гифкой с жестом закрой рот.

Сенатор Парагвая Селесте Амарилья публично отпраздновала вылет сборной Франции с ЧМ-2026 после поражения от Испании (0:2) в полуфинале.

Политик опубликовала в соцсетях GIF с девочкой, показывающей жест «закрой рот», и добавила подпись: «Испания – 2, Франция – 0».

Публикация стали продолжением конфликта Амарильи с капитаном сборной Франции Килианом Мбаппе, который начался после победы французов над Парагваем (1:0) в 1/8 финала.

Тогда сенатор выступила с рядом оскорбительных заявлений в адрес форварда, назвав его «колонизированным камерунцем». Высказывания вызвали широкий международный резонанс, а сам Мбаппе ответил , что Амарилья – «отвратительная женщина, которая не представляет народ Парагвая».

После этого сенатор потребовала от футболиста публичных извинений, пригрозив подать на него в суд.