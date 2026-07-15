Гурцкая о Тюкавине: «Был согласован контракт с «Зенитом»: 4 миллиона плюс очень легко зарабатываемый миллион. Клуб устал повышать цену, мне кажется»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с интересом «Зенита» к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал 30 млн евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.
– Мне кажется, «Зенит» устал повышать цену.
Этот трансфер делается не на уровне руководства клубов. Миллер будет договариваться с Костиным по поводу этого трансфера. Здесь вопрос не в деньгах.
Насколько я знаю от окружения Константина, с игроком был согласован контракт с «Зенитом». За такой воздух астрономический, что у меня был только один вопрос: если вы точно не знаете, что на следующий год возвращаетесь в Лигу чемпионов, то зачем?
Четыре миллиона [евро] плюс очень легко зарабатываемый миллион. Он получал бы еще пятьсот тысяч за чемпионство и пятьсот тысяч за десять очков «гол плюс пас». В «Зените», даже если бы они купили сейчас Стиви Уандера, он набрал бы десять очков.
Но так сильно ослаблять «Динамо»… Как будто «Зенит» и без Тюкавина станет чемпионом, – сказал Гурцкая в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Комментарии
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Да,там бы и Гурцкая набрал бы 10 очков...Правда,Дуран не смог...
Вон, Спартак забрал у Балтики Сауся, Зенит - Андраде, а ЦСКА собирается забрать Бориско - и это никого не смущает.
Почему Балтику можно ослаблять, а другого середняка - Динамо - нельзя?
Само же Динамо легко ослабляет других середняков, забирая, к примеру игроков из Ростова и Крыльев...
Какие то двойные стандарты.