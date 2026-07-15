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  4. Гурцкая о Тюкавине: «Был согласован контракт с «Зенитом»: 4 миллиона плюс очень легко зарабатываемый миллион. Клуб устал повышать цену, мне кажется»

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Гурцкая о Тюкавине: «Был согласован контракт с «Зенитом»: 4 миллиона плюс очень легко зарабатываемый миллион. Клуб устал повышать цену, мне кажется»
Гурцкая о Тюкавине: был согласован контракт с «Зенитом».

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с интересом «Зенита» к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал 30 млн евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.

– Мне кажется, «Зенит» устал повышать цену.

Этот трансфер делается не на уровне руководства клубов. Миллер будет договариваться с Костиным по поводу этого трансфера. Здесь вопрос не в деньгах.

Насколько я знаю от окружения Константина, с игроком был согласован контракт с «Зенитом». За такой воздух астрономический, что у меня был только один вопрос: если вы точно не знаете, что на следующий год возвращаетесь в Лигу чемпионов, то зачем?

Четыре миллиона [евро] плюс очень легко зарабатываемый миллион. Он получал бы еще пятьсот тысяч за чемпионство и пятьсот тысяч за десять очков «гол плюс пас». В «Зените», даже если бы они купили сейчас Стиви Уандера, он набрал бы десять очков.

Но так сильно ослаблять «Динамо»… Как будто «Зенит» и без Тюкавина станет чемпионом, – сказал Гурцкая в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Кто станет чемпионом мира-2026?11454 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoКонстантин Тюкавин
Это футбол, брат!
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Тимур Гурцкая
logoденьги
Андрей Костин
logoАлексей Миллер

Комментарии

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В «Зените», даже если бы они купили сейчас Стиви Уандера, он набрал бы десять очков...
Да,там бы и Гурцкая набрал бы 10 очков...Правда,Дуран не смог...
ОтветСергей Круг
В «Зените», даже если бы они купили сейчас Стиви Уандера, он набрал бы десять очков... Да,там бы и Гурцкая набрал бы 10 очков...Правда,Дуран не смог...
если в контексте Стиви Уандера, то Гурцкая набралА бы
Ответmelowchi
если в контексте Стиви Уандера, то Гурцкая набралА бы
Не вижу ничего смешного 😂
А почему нельзя ослаблять Динамо?
Вон, Спартак забрал у Балтики Сауся, Зенит - Андраде, а ЦСКА собирается забрать Бориско - и это никого не смущает.
Почему Балтику можно ослаблять, а другого середняка - Динамо - нельзя?
Само же Динамо легко ослабляет других середняков, забирая, к примеру игроков из Ростова и Крыльев...
Какие то двойные стандарты.
ОтветАлександр М._1116613766
А почему нельзя ослаблять Динамо? Вон, Спартак забрал у Балтики Сауся, Зенит - Андраде, а ЦСКА собирается забрать Бориско - и это никого не смущает. Почему Балтику можно ослаблять, а другого середняка - Динамо - нельзя? Само же Динамо легко ослабляет других середняков, забирая, к примеру игроков из Ростова и Крыльев... Какие то двойные стандарты.
Как вы могли так гнусно назвать Динамо середняком?
Ответskyrius01
Как вы могли так гнусно назвать Динамо середняком?
А какие ещё варианты?
Информация проверенная. Миллер с Костиным договаривались, а Гурцкая под столом сидел.
ОтветПроблемы Аршавина
Информация проверенная. Миллер с Костиным договаривались, а Гурцкая под столом сидел.
Не Гурцкая, а Канделаки, и не под столом, а под рулем
ОтветПроблемы Аршавина
Информация проверенная. Миллер с Костиным договаривались, а Гурцкая под столом сидел.
сидела
А у Миллера и Костина больше дел нет!? Там дела не так уж хороши дефицит бюджета 6 трлн руб., по итогам 5 мес.
ОтветT622222
А у Миллера и Костина больше дел нет!? Там дела не так уж хороши дефицит бюджета 6 трлн руб., по итогам 5 мес.
Дефицит бюджета, это как раз таки наша с вами проблема
ОтветEVERGREEN
Дефицит бюджета, это как раз таки наша с вами проблема
норм норм))
А чо деньги жалеть, юбилейный сезон раз в 101 год бывает.
Гурцкая - воздухан и фуфлогон. Пытается изобразить позднего Уткина в борьбе с "империей зла", но не тянет
ОтветOwen_the_Simple
Гурцкая - воздухан и фуфлогон. Пытается изобразить позднего Уткина в борьбе с "империей зла", но не тянет
Ты их чисто по телосложению сравниваешь? Один журналист, второй агент, вообще разные специальности, пусть и рабочая среда одна.
ОтветИлья Ганин
Ты их чисто по телосложению сравниваешь? Один журналист, второй агент, вообще разные специальности, пусть и рабочая среда одна.
Два торговца лицом в первую очередь
Долго ещё будут слюнявить эту тему о жадных торговцах, ничего не продавших? Всё, сериал закончен.
Гурцкая звездабол высшей гильдии, медали...пробы негде ставить.
Такое чувство,что Гурцкая тоже был в доле.
Остапа несло...
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