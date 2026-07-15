Гурцкая о Тюкавине: «Был согласован контракт с «Зенитом»: 4 миллиона плюс очень легко зарабатываемый миллион. Клуб устал повышать цену, мне кажется»

Гурцкая о Тюкавине: был согласован контракт с «Зенитом».

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с интересом «Зенита» к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

Ранее сообщалось , что «Зенит» предлагал 30 млн евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.

– Мне кажется, «Зенит» устал повышать цену.

Этот трансфер делается не на уровне руководства клубов. Миллер будет договариваться с Костиным по поводу этого трансфера. Здесь вопрос не в деньгах.

Насколько я знаю от окружения Константина , с игроком был согласован контракт с «Зенитом ». За такой воздух астрономический, что у меня был только один вопрос: если вы точно не знаете, что на следующий год возвращаетесь в Лигу чемпионов, то зачем?

Четыре миллиона [евро] плюс очень легко зарабатываемый миллион. Он получал бы еще пятьсот тысяч за чемпионство и пятьсот тысяч за десять очков «гол плюс пас». В «Зените», даже если бы они купили сейчас Стиви Уандера, он набрал бы десять очков.

Но так сильно ослаблять «Динамо »… Как будто «Зенит» и без Тюкавина станет чемпионом, – сказал Гурцкая в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»