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  4. Дешам перед Испанией: «Они явные фавориты: много забивают, всего один пропущенный гол. Не оказываю на них давления»

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Дешам перед Испанией: «Они явные фавориты: много забивают, всего один пропущенный гол. Не оказываю на них давления»
Дешам перед Испанией: они явные фавориты.

Тренер сборной Франции Дидье Дешам считает Испанию фаворитом очного матча 1/2 финала ЧМ-2026.

Игра пройдет сегодня в Далласе.

«Испания — явные фавориты, без сомнения. Не оказываю на них давления. Они много забивают, всего один пропущенный гол – они фавориты», – сказал Дешам.

Испания теперь выиграет ЧМ? Если это был досрочный финал16061 голос
ДаСборная Испании по футболу
НетЛионель Месси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт журналиста Фабрицио Романо в X
logoСборная Франции по футболу
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logoДидье Дешам

Комментарии

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Сказал Дешам, оказывая на них давление
Ответstroozh
Сказал Дешам, оказывая на них давление
Испанцы такие: сказал, что мы фаворит, блин блин че делать то
Я даже статистику смотреть не буду… наверно у французов тоже один пропущенный и забивают они явно больше, чем испанцы… однозначно давления не оказываешь, но чтобы ты не делал, точно не сработает) шансы 60 на 40 в вашу пользу товарищ Дидье
ОтветTango442
Я даже статистику смотреть не буду… наверно у французов тоже один пропущенный и забивают они явно больше, чем испанцы… однозначно давления не оказываешь, но чтобы ты не делал, точно не сработает) шансы 60 на 40 в вашу пользу товарищ Дидье
Два пропущенных, по голу от Сенегала и норвегии. 16 забитых против 11 у Испании
То, как испанцы работают с мячом, не умеет никто. Очень часто получаешь просто эстетическое удовольствие от того, что видишь. Французы по звёздности выглядят круче, тот же Ойарасабаль вряд-ли вызывался бы в сборную Франции, имей он французский паспорт. Но сам матч, скорей всего разачарует многих болельщиков. Не верится, что будет перестрелка. На карту поставлено очень много и обе команды отлично организованы. Будет очень много борьбы с минимум моментов. Если только одна из команд "развалится"- тогда отгребёт пару-тройку мячей, но это из разряда фантастики.
ОтветБамбарбиякиргуда
То, как испанцы работают с мячом, не умеет никто. Очень часто получаешь просто эстетическое удовольствие от того, что видишь. Французы по звёздности выглядят круче, тот же Ойарасабаль вряд-ли вызывался бы в сборную Франции, имей он французский паспорт. Но сам матч, скорей всего разачарует многих болельщиков. Не верится, что будет перестрелка. На карту поставлено очень много и обе команды отлично организованы. Будет очень много борьбы с минимум моментов. Если только одна из команд "развалится"- тогда отгребёт пару-тройку мячей, но это из разряда фантастики.
А в плотной борьбе французы сильнее. Потому как атлетичнее.
ОтветCaniball
А в плотной борьбе французы сильнее. Потому как атлетичнее.
А на сколько сильнее? На 10%,20% или всего лишь на 0,5%? По каким критериям вы это определили?
Странный аргумент, потому что Франция забивает еще больше (16 против 11), а пропустила всего 2 (у Испании 1).
Интересно, что самая результативная команда турнира пока … Аргентина (17 забитых, причем очень стабильно - в 5 матчах из 6 они забили по 3), но во всех футбольных студиях ее атакой как-то недовольны. Постоянно находят в ней изъян 🤷‍♂️

Сегодня наконец-то Большой футбол. Франция - Испания очень ожидаемый матч
Ответkorablev
Странный аргумент, потому что Франция забивает еще больше (16 против 11), а пропустила всего 2 (у Испании 1). Интересно, что самая результативная команда турнира пока … Аргентина (17 забитых, причем очень стабильно - в 5 матчах из 6 они забили по 3), но во всех футбольных студиях ее атакой как-то недовольны. Постоянно находят в ней изъян 🤷‍♂️ Сегодня наконец-то Большой футбол. Франция - Испания очень ожидаемый матч
Аргентина еле ноги унесла от Кабо-Верде и Египта, то же самое со Швейцарии до удаления тупого Эмболо. В каком месте она должна считаться фаворитом, если такие карлики ей доставляют проблемы?
И да, если скажешь, что Испания тоже не забила Кабо-Верде - так она и не пропустила
У аргов на флангах обороны и в опорке проходной двор, чем англичане обязательно воспользуются
ОтветRonny92
Аргентина еле ноги унесла от Кабо-Верде и Египта, то же самое со Швейцарии до удаления тупого Эмболо. В каком месте она должна считаться фаворитом, если такие карлики ей доставляют проблемы? И да, если скажешь, что Испания тоже не забила Кабо-Верде - так она и не пропустила У аргов на флангах обороны и в опорке проходной двор, чем англичане обязательно воспользуются
Так ведь никто до Аргентины не обыграл ни Кабо-Верде, ни Египет, ни Швейцарию. А там среди соискателей значились Испания, Уругвай, Бельгия, Колумбия. Здесь скорее верно, что обыграть этих ноунеймов было не так уж и легко
Сегодня встретятся команды, которые ещё ни одной минуты в ходе этого чемпионата не проигрывали в счёте. Интересно, как себя поведёт команда, которая пропустит первой.
Ответviktorpavlov70
Сегодня встретятся команды, которые ещё ни одной минуты в ходе этого чемпионата не проигрывали в счёте. Интересно, как себя поведёт команда, которая пропустит первой.
По нулям?
ОтветНикита Скрипник_1116443076
По нулям?
Не думаю. Атака у обоих сильная. Кто-нибудь да забьёт.
Это досрочный финал
ОтветАлексей
Это досрочный финал
в другом досрочном финале встретятся Аргентина и Англия
ОтветОлег Шитов
в другом досрочном финале встретятся Аргентина и Англия
Да тут в целом есть фаворит. У Франции-Испании нет
вообще же не надавил
Все соперники Испании играли в удобный для испанцев футбол. Позволяли держать мяч, искали контратаки. Забрать у Испании мяч требовалось много физических сил. Но у французов сил много. А на встречных курсах французской атаке нет равных
ОтветШотландский рыцарь
Все соперники Испании играли в удобный для испанцев футбол. Позволяли держать мяч, искали контратаки. Забрать у Испании мяч требовалось много физических сил. Но у французов сил много. А на встречных курсах французской атаке нет равных
Испания ни с кем не играет на встречных курсах, а тем более никогда в жизни не будет делать это с Францией, как бы не складывалась игра. Предполагаю, что они абсолютно ничего не поменяют в структуре игры, но это всего лишь отдельное частное мнение)
ОтветШотландский рыцарь
Все соперники Испании играли в удобный для испанцев футбол. Позволяли держать мяч, искали контратаки. Забрать у Испании мяч требовалось много физических сил. Но у французов сил много. А на встречных курсах французской атаке нет равных
А ты уверен, что Франция сможет забрать мяч? У них в центре 1,5 замлекопа, к о будет отвечать за контроль?
Уверен Франция отдам мяч и будет на контратаках играть
Французы молодцы, единственные из оставшихся кто уважает соперника и не учувствуют в поголовном трэштоке
ОтветILB05
Французы молодцы, единственные из оставшихся кто уважает соперника и не учувствуют в поголовном трэштоке
Серьезно?
Дешам Марокко потролил и сейчас Испанию
Франция главный фаворит ЧМ и по матчу
Поэтому комментарий ваш не соответствует действительности
ОтветНики Ник
Серьезно? Дешам Марокко потролил и сейчас Испанию Франция главный фаворит ЧМ и по матчу Поэтому комментарий ваш не соответствует действительности
В чем троллинг? В том что назвал Марокко финалистами? Так если бы он сказал что они чемпионы Африки, то и без того негодующий футбольный мир полыхнул бы еще сильнее, а в чем здесь троллинг вообще понять не могу, высказался в стиле Пепа с максимальным уважением
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