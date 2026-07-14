Дешам перед Испанией: «Они явные фавориты: много забивают, всего один пропущенный гол. Не оказываю на них давления»

Дешам перед Испанией: они явные фавориты.

Тренер сборной Франции Дидье Дешам считает Испанию фаворитом очного матча 1/2 финала ЧМ-2026 .

Игра пройдет сегодня в Далласе.

«Испания — явные фавориты, без сомнения. Не оказываю на них давления. Они много забивают, всего один пропущенный гол – они фавориты», – сказал Дешам.