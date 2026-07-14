Дешам перед Испанией: «Они явные фавориты: много забивают, всего один пропущенный гол. Не оказываю на них давления»
Дешам перед Испанией: они явные фавориты.
Тренер сборной Франции Дидье Дешам считает Испанию фаворитом очного матча 1/2 финала ЧМ-2026.
Игра пройдет сегодня в Далласе.
«Испания — явные фавориты, без сомнения. Не оказываю на них давления. Они много забивают, всего один пропущенный гол – они фавориты», – сказал Дешам.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт журналиста Фабрицио Романо в X
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Сегодня наконец-то Большой футбол. Франция - Испания очень ожидаемый матч
И да, если скажешь, что Испания тоже не забила Кабо-Верде - так она и не пропустила
У аргов на флангах обороны и в опорке проходной двор, чем англичане обязательно воспользуются
Уверен Франция отдам мяч и будет на контратаках играть
Дешам Марокко потролил и сейчас Испанию
Франция главный фаворит ЧМ и по матчу
Поэтому комментарий ваш не соответствует действительности