Мостовой не считает, что ФИФА и судьи благоволят Аргентине и Месси: «Что вы несете бред? Кому это в голову может влезть? Нефутбольным людям, однозначно. В футболе давно все придумано»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не считает, что сборная Аргентины пользуется благосклонностью ФИФА и судей на ЧМ-2026.
Ранее на портале argentinaout.com была опубликована петиция об исключении аргентинцев из числа участников турнира. Ее подписали более 3 миллионов человек.
– Вы бы такую петицию подписали?
– Нет, конечно. Никогда в жизни. За что?
– Пишут о предвзятом отношении [ФИФА и судей] к Месси и сборной Аргентины. Якобы победитель чемпионата мира уже определен.
– И кто это придумал? Кому этот бред может в голову влезть? Как я всегда говорю: нефутбольным людям, однозначно.
– Вам не кажется со стороны, что есть какая-то предвзятость?
– Восхищение! Тем, что я смотрю, и тем, что делает Аргентина, когда они проигрывают, игра не идет, бьют, лупят, а они все равно вырывают победу. Это вызывает только восхищение. Мы это всю жизнь прошли сами, поэтому кто-то как обычно придумывает какой-то бред.
В футболе давным-давно все придумано. Что вы несете бред? Вы спросите футболистов, которые всю жизнь отдают футболу. Я смотрел все игры Аргентины. Про предвзятость говорят те, у кого не получается, или те, которые два раза по мячу попадали или два гола за свою карьеру забили (смеется). Ни разу не слышал, чтобы так говорили какие-нибудь выдающиеся люди.
Они могут высказывать свое мнение – и правильно делают, их надо слушать. Другое дело – петиция, – сказал Мостовой.
В полуфинале чемпионата мира аргентинцы сыграют с Англией. Матч начнется 15 июля в 22:00.
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Комментарии
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Ощущение, что всю эту пургу про предвзятость несут те, кто решил футбольчик посмотреть раз в четыре года
Эти кузьмичи, если их так можно назвать и правил толком не знают, вот и гонят волну
Волну гонят как раз те, кому это прям надо.
да половине этого сайта, например)
ну ладно, точнее будет сказать - половине аккаунтов на этом сайте
потому что когда речь идёт о роналдуботах, это совсем не одно и то же ;-)
даже представить страшно)
Если 4 года назад у свидетелей загавора был хоть какой-то довод про 5 пенальти, то сейчас и его нет, и в ход идёт всё что под руку попадется. Оказывается, это неважно, был бы заказ, а доводы найдутся. И мне всё больше кажется, что это хорошо проплаченный заказ. Иначе откуда этот флешмоб взялся?