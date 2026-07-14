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  4. Мостовой не считает, что ФИФА и судьи благоволят Аргентине и Месси: «Что вы несете бред? Кому это в голову может влезть? Нефутбольным людям, однозначно. В футболе давно все придумано»

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Мостовой не считает, что ФИФА и судьи благоволят Аргентине и Месси: «Что вы несете бред? Кому это в голову может влезть? Нефутбольным людям, однозначно. В футболе давно все придумано»
Мостовой не считает, что ФИФА и судьи поддерживают Аргентину и Месси на ЧМ.

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не считает, что сборная Аргентины пользуется благосклонностью ФИФА и судей на ЧМ-2026

Ранее на портале argentinaout.com была опубликована петиция об исключении аргентинцев из числа участников турнира. Ее подписали более 3 миллионов человек. 

– Вы бы такую петицию подписали?

– Нет, конечно. Никогда в жизни. За что?

– Пишут о предвзятом отношении [ФИФА и судей] к Месси и сборной Аргентины. Якобы победитель чемпионата мира уже определен.

– И кто это придумал? Кому этот бред может в голову влезть? Как я всегда говорю: нефутбольным людям, однозначно.

– Вам не кажется со стороны, что есть какая-то предвзятость?

– Восхищение! Тем, что я смотрю, и тем, что делает Аргентина, когда они проигрывают, игра не идет, бьют, лупят, а они все равно вырывают победу. Это вызывает только восхищение. Мы это всю жизнь прошли сами, поэтому кто-то как обычно придумывает какой-то бред. 

В футболе давным-давно все придумано. Что вы несете бред? Вы спросите футболистов, которые всю жизнь отдают футболу. Я смотрел все игры Аргентины. Про предвзятость говорят те, у кого не получается, или те, которые два раза по мячу попадали или два гола за свою карьеру забили (смеется). Ни разу не слышал, чтобы так говорили какие-нибудь выдающиеся люди.

Они могут высказывать свое мнение – и правильно делают, их надо слушать. Другое дело – петиция, – сказал Мостовой. 

В полуфинале чемпионата мира аргентинцы сыграют с Англией. Матч начнется 15 июля в 22:00. 

«Турнир сфальсифицирован», «Все ради денег и Месси». Египет обвиняет ФИФА в вылете от Аргентины

Испания теперь выиграет ЧМ? Если это был досрочный финал15178 голосов
ДаСборная Испании по футболу
НетЛионель Месси
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии

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Ну кстати тут есть в его словах правда
Ощущение, что всю эту пургу про предвзятость несут те, кто решил футбольчик посмотреть раз в четыре года
Эти кузьмичи, если их так можно назвать и правил толком не знают, вот и гонят волну
ОтветВзвешенный вомбат Китая
Ну кстати тут есть в его словах правда Ощущение, что всю эту пургу про предвзятость несут те, кто решил футбольчик посмотреть раз в четыре года Эти кузьмичи, если их так можно назвать и правил толком не знают, вот и гонят волну
Кузьмичи волну гнать не будут. Это фанаты.
ОтветВзвешенный вомбат Китая
Ну кстати тут есть в его словах правда Ощущение, что всю эту пургу про предвзятость несут те, кто решил футбольчик посмотреть раз в четыре года Эти кузьмичи, если их так можно назвать и правил толком не знают, вот и гонят волну
Тем, кто решил посмотреть раз в четыре года, им плевать.
Волну гонят как раз те, кому это прям надо.
Царь прав, как и любые теории заговоров , всё это для шизиков и рабов, не отвечающих за свою жизнь
ОтветНик Ник
Царь прав, как и любые теории заговоров , всё это для шизиков и рабов, не отвечающих за свою жизнь
шизики, рабы - к чему эти эвфемизмы? для нефутбольных людей, давайте называть вещи своими именами
ОтветНик Ник
Царь прав, как и любые теории заговоров , всё это для шизиков и рабов, не отвечающих за свою жизнь
Ага, только иногда "теории заговоров" оказываются реальностью, лол. Причем, порой даже самые вроде бы глупые.
Последнее предложение в заголовке новости, как авторская подпись Царя
Ответq4v24z74n5
Последнее предложение в заголовке новости, как авторская подпись Царя
Ее надо защищать авторскими правами. А то может воспользоваться кто ни попадя подделываясь под Царя.
ОтветКатя СПб
Ее надо защищать авторскими правами. А то может воспользоваться кто ни попадя подделываясь под Царя.
Всё верно, в авторских прав всё давно придумано. Сразу видно - юридический человек пишет
"кому этот бред может прийти в голову?"
да половине этого сайта, например)
ну ладно, точнее будет сказать - половине аккаунтов на этом сайте
потому что когда речь идёт о роналдуботах, это совсем не одно и то же ;-)
ОтветPrsmbtprmkbnchmkbkw
"кому этот бред может прийти в голову?" да половине этого сайта, например) ну ладно, точнее будет сказать - половине аккаунтов на этом сайте потому что когда речь идёт о роналдуботах, это совсем не одно и то же ;-)
Ну на спортсе аудитория еще адекватная, на других не спортивных площадках все намного хуже)
ОтветАйнур Гайсин
Ну на спортсе аудитория еще адекватная, на других не спортивных площадках все намного хуже)
боже мой, это что же за аудитория на других ресурсах, если спортсовская по сравнению с ними адекватная?)
даже представить страшно)
Если всё предопределено, то пусть кто-нибудь из них поставит всё, что может на чемпионство Аргентины! Слабо? Конечно, а бездоказательно кричать - это другое!
ОтветЗаур Гогуноков
Если всё предопределено, то пусть кто-нибудь из них поставит всё, что может на чемпионство Аргентины! Слабо? Конечно, а бездоказательно кричать - это другое!
У меня друг, болевший за Португалию и в целом поддерживающий Роналду и верящий в эту теорию, поставил на красную карточку в последнем матче Аргентины. Планирует и дальше это делать) но думаю его ждет разочарование.
ОтветЗаур Гогуноков
Если всё предопределено, то пусть кто-нибудь из них поставит всё, что может на чемпионство Аргентины! Слабо? Конечно, а бездоказательно кричать - это другое!
Он сказал придумано, а не предопределено
Позор просто с этой петицией. 3 миллиона имбецилов. Надеюсь, арги не обратят внимания. Ну и выйдет ли Криштиану, скажет, что арги - норм? Или кишка тонка. Ясно же, что дело рук его фэнов
ОтветBirdie Hop_1116299759
Позор просто с этой петицией. 3 миллиона имбецилов. Надеюсь, арги не обратят внимания. Ну и выйдет ли Криштиану, скажет, что арги - норм? Или кишка тонка. Ясно же, что дело рук его фэнов
Навняка одни египтяне, надо Трампу намекнуть что в Египте слишком мало демократии
Понятно, что кузьмичи ведутся на хайп, который раздувают в том числе и журналисты, вот такими вопросами. Понятно, что это их хлеб. Плюс кришноботы потеряв надежду на сохранение лица своего светоча, неустанно строчат посты и петиции. Этим не только сам футбол побоку, но и элементарная логика. В результате получается фантасмагорической картина по своей абсурдности: игнорятся все неудобные факты, футбольные правила, элементарная логика. Вопросы о том как тащат Аргентину задаются футбольным тренерам, бывшим судьям, бывшим футболистам, которые все охреневают от того, откуда этот бред взялся.
Если 4 года назад у свидетелей загавора был хоть какой-то довод про 5 пенальти, то сейчас и его нет, и в ход идёт всё что под руку попадется. Оказывается, это неважно, был бы заказ, а доводы найдутся. И мне всё больше кажется, что это хорошо проплаченный заказ. Иначе откуда этот флешмоб взялся?
Кстати, Мост в своем смешном стиле говорит правильные вещи в последнее время
Нынешняя Аргентина напоминает мне Аргентину 90-го года. Когда и в группе играли не бог весть как и в плей-офф вырывали на зубах, но доползли до финала. Многие уже думали, что с таким фартом они и чемпионами станут. Но мексиканский судья в конце матча дал на Фёллере сомнительный пенальти, и Бреме реализовал.
ОтветPertinax Gandi
Нынешняя Аргентина напоминает мне Аргентину 90-го года. Когда и в группе играли не бог весть как и в плей-офф вырывали на зубах, но доползли до финала. Многие уже думали, что с таким фартом они и чемпионами станут. Но мексиканский судья в конце матча дал на Фёллере сомнительный пенальти, и Бреме реализовал.
и бутылки с транквилизаторами подсовывали бразильцам (Марадона не даст соврать)
Так и есть. Не фанат Месси, но россказни про то, что кого-то там куда-то тянут - это всё исходит от публики с тем же складом ума, что и у тех, кто отрицает существование космоса или заряжал банки перед телевизором.
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