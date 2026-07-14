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Иосифов перешел в «Хихон» из Сегунды свободным агентом. Контракт – по схеме «1+1»
Иосифов перешел в «Хихон» из Сегунды свободным агентом.

«Спортинг» из Хихона объявил о переходе вингера Никиты Иосифова свободным агентом.

25-летний россиянин подписал с клубом из испанской Сегунды однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.

Последние два года Иосифов играл за словенский «Целе». Также воспитанник «Локомотива» известен по выступлениям за «Вильярреал».

Фото: realsporting.com

Испания теперь выиграет ЧМ? Если это был досрочный финал9163 голоса
ДаСборная Испании по футболу
НетЛионель Месси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Хихона»
logoНикита Иосифов
logoтрансферы
logoД2 Испания
logoСпортинг Хихон

Комментарии

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Никита, удачи! Мог бы сейчас в лимитной РПЛ на контракт упасть, но продолжает европейский путь! Красава) тем более сегунда ему знакома
ОтветKulagin_m
Никита, удачи! Мог бы сейчас в лимитной РПЛ на контракт упасть, но продолжает европейский путь! Красава) тем более сегунда ему знакома
Комментарий скрыт
ОтветKulagin_m
Никита, удачи! Мог бы сейчас в лимитной РПЛ на контракт упасть, но продолжает европейский путь! Красава) тем более сегунда ему знакома
зачем?
игрок другой крайности.
Одна - это быть лимитным паленом без амбиций и сидеть на жирном контракте в РПЛ.
Другая - вот такой вот путешественник по третьесортной европейской футбольной провинции.
В его случае - лучше уж в РПЛ бы попробовал себя.
ОтветSash0k
игрок другой крайности. Одна - это быть лимитным паленом без амбиций и сидеть на жирном контракте в РПЛ. Другая - вот такой вот путешественник по третьесортной европейской футбольной провинции. В его случае - лучше уж в РПЛ бы попробовал себя.
А есть сведения, что им интересовались в РПЛ этим летом?
ОтветSash0k
игрок другой крайности. Одна - это быть лимитным паленом без амбиций и сидеть на жирном контракте в РПЛ. Другая - вот такой вот путешественник по третьесортной европейской футбольной провинции. В его случае - лучше уж в РПЛ бы попробовал себя.
Игрок? Лавочник!
К 25-ти годам полсотни игр за третьесортные клубы наиграл.
Блин, оставил два часа назад комментарий и столько желчи в реплаях. Господа, вы серьёзно думаете, что попытка игрока найти себя вне топ 5 чемпионатов - это стрем?
Чемпионат Словении, Сегунда - это плохо? Лучше в РПЛ? Моё мнение простое - если в Хихоне покажет хороший футбол, то будет возможность в ла лиге попробовать себя. Или уехать в средние клубы из топ 5.
Всегда можно сидеть в Москве/Питере и рассуждать что в ЛЧ играть легче чем в РПЛ.
Никита хочет играть в Европе, он там играет и не ждет пока за ним придет ПСЖ.
ОтветKulagin_m
Блин, оставил два часа назад комментарий и столько желчи в реплаях. Господа, вы серьёзно думаете, что попытка игрока найти себя вне топ 5 чемпионатов - это стрем? Чемпионат Словении, Сегунда - это плохо? Лучше в РПЛ? Моё мнение простое - если в Хихоне покажет хороший футбол, то будет возможность в ла лиге попробовать себя. Или уехать в средние клубы из топ 5. Всегда можно сидеть в Москве/Питере и рассуждать что в ЛЧ играть легче чем в РПЛ. Никита хочет играть в Европе, он там играет и не ждет пока за ним придет ПСЖ.
Нет, не стрём играть где угодно, хоть в Словении, хоть в Андорре, это свободный выбор человека, его личная жизнь, за которую вообще не нормально осуждать. Стрёмно кичиться даже не второсортными, а десятисортными достижениями и выдавать их за что-то весомое, попутно обсирая РПЛ, входящий в десятку лучших европейских чемпионатов, чем занимаешься ты
ОтветKulagin_m
Блин, оставил два часа назад комментарий и столько желчи в реплаях. Господа, вы серьёзно думаете, что попытка игрока найти себя вне топ 5 чемпионатов - это стрем? Чемпионат Словении, Сегунда - это плохо? Лучше в РПЛ? Моё мнение простое - если в Хихоне покажет хороший футбол, то будет возможность в ла лиге попробовать себя. Или уехать в средние клубы из топ 5. Всегда можно сидеть в Москве/Питере и рассуждать что в ЛЧ играть легче чем в РПЛ. Никита хочет играть в Европе, он там играет и не ждет пока за ним придет ПСЖ.
Если бы ты про РПЛ не высрал, тебе бы и не писали. Странно что ты не смог это понять.
Человек уехал дауншифтить по европке, даже не попробовав себя в сильнейшей лиге мира - РПЛ. Вот это отсутствие тяги к футболу!
Помните был такой Обольский. Аналогичная карьера, мифология которой была построена на отрицании РПЛ - трудный путь к вершине через Баракальдо, Ибицу и Кордобу. И вот уже 3 гола забито в Сегунде, Осасуна почти предложила контракт, но в итоге к 29 годам без клуба. Но РПЛ по-прежнему не интересна. Ни на старте карьеры, ни в самом конце. Со слов приближенных к Обольскому - футболиста интересует только настоящий футбол, европейский футбол.

А в реальности Обольский никогда не был на уровне даже Первой лиге. Какая там РПЛ.

Сафонов из РПЛ улетел в основу ПСЖ и финал ЛЧ. Дуглас в 30+ лет уверенно заиграл в основе Бразили и на ЧМ. Запасной Ленини закрыл Месси на ЧМ и на групповой стадии никому не проиграл, в том числе Испании. Есть и куча других примеров.

Но вот Иосифов и прочие Обольские отрицают РПЛ и российский футбол и выбрали путь покорения словений и сегунд. И голову им этим бредом засрали в том числе местные комментаторы, которые не могут конкурировать даже на уровне своего двора в какой-либо деятельности (для примера гляньте самый заплюсованный комментарий этой ветки - больной человек же его оставил). Что ж, их борьба, их карьера. Лет в 40 будут проситься хоть на какую-то должность в России.
Видывал человека который говорил что там тепло и можно под мостом в кустах ночевать.
На своей волне
Желаю Никите сыграть не только в сегунде, но и в примере!!!
Никита, если читаешь комменты. Ты молодец, все у тебя получится. Но не носи пожалуйста бороду, тебе не идет)
Повышение это ЛаЛига, Серия А
Может быть топ 5 команд Турции, тоже повышение
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