Иосифов перешел в «Хихон» из Сегунды свободным агентом. Контракт – по схеме «1+1»
Иосифов перешел в «Хихон» из Сегунды свободным агентом.
«Спортинг» из Хихона объявил о переходе вингера Никиты Иосифова свободным агентом.
25-летний россиянин подписал с клубом из испанской Сегунды однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.
Последние два года Иосифов играл за словенский «Целе». Также воспитанник «Локомотива» известен по выступлениям за «Вильярреал».
Фото: realsporting.com
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Хихона»
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Одна - это быть лимитным паленом без амбиций и сидеть на жирном контракте в РПЛ.
Другая - вот такой вот путешественник по третьесортной европейской футбольной провинции.
В его случае - лучше уж в РПЛ бы попробовал себя.
К 25-ти годам полсотни игр за третьесортные клубы наиграл.
Чемпионат Словении, Сегунда - это плохо? Лучше в РПЛ? Моё мнение простое - если в Хихоне покажет хороший футбол, то будет возможность в ла лиге попробовать себя. Или уехать в средние клубы из топ 5.
Всегда можно сидеть в Москве/Питере и рассуждать что в ЛЧ играть легче чем в РПЛ.
Никита хочет играть в Европе, он там играет и не ждет пока за ним придет ПСЖ.
А в реальности Обольский никогда не был на уровне даже Первой лиге. Какая там РПЛ.
Сафонов из РПЛ улетел в основу ПСЖ и финал ЛЧ. Дуглас в 30+ лет уверенно заиграл в основе Бразили и на ЧМ. Запасной Ленини закрыл Месси на ЧМ и на групповой стадии никому не проиграл, в том числе Испании. Есть и куча других примеров.
Но вот Иосифов и прочие Обольские отрицают РПЛ и российский футбол и выбрали путь покорения словений и сегунд. И голову им этим бредом засрали в том числе местные комментаторы, которые не могут конкурировать даже на уровне своего двора в какой-либо деятельности (для примера гляньте самый заплюсованный комментарий этой ветки - больной человек же его оставил). Что ж, их борьба, их карьера. Лет в 40 будут проситься хоть на какую-то должность в России.
Может быть топ 5 команд Турции, тоже повышение