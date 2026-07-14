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  4. Шнякин и Трушечкин назначены на полуфиналы ЧМ, «Родина» не приняла лого от студии Лебедева, «МЮ» купил Андрея и берет Тилеманса, Серлота оскорбляют в соцсетях и другие новости

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Шнякин и Трушечкин назначены на полуфиналы ЧМ, «Родина» не приняла лого от студии Лебедева, «МЮ» купил Андрея и берет Тилеманса, Серлота оскорбляют в соцсетях и другие новости

1. Роман Трушечкин назначен на полуфинальную игру ЧМ-2026 между сборными Испании и Франции. Дмитрий Шнякин будет работать на матче сборных Англии и Аргентины, а Александр Неценко прокомментирует игру за третье место.

2. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Андрея Сантоса из «Челси» за 48+2 млн фунтов. Также манкунианцы покупают у «Астон Виллы» Юри Тилеманса – хавбек обойдется в 41 млн евро.

3. Студия Артемия Лебедева разработала логотип для «Родины» – в виде запятой. Клубу новый образ пришелся не по вкусу – от него было решено отказаться. Дизайнер прокомментировал это хлестко: «Любой клиент вправе в нашем ресторане забронировать стол и полностью оплатить банкет, а потом передумать и пойти на вокзал, чтобы съесть там размороженную шаурму».

4. Международная федерация настольного тенниса (ITTF) допустила российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой с национальной символикой.

5. РФС представил список из 33 лучших футболистов сезона. В него попали Джон Кордоба, Вендел, Алексей Батраков, Эдуард Сперцян и другие звезды.

6. У «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, появились финансовые сложности. Несколько футболистов команды получили неполную зарплату за июнь, также из-за проблем с деньгами не удается подписать достойную замену Марцело Брозовичу.

7. Бывший генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов по делу о подкупе арбитров приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

8. Новое руководство итальянского футбола рассматривает Андреа Пирло как основного кандидата на должность главного тренера сборной. Также изучается возможность назначения Пепа Гвардиолы, Антонио Конте или Роберто Манчини.

9. Халил Раунтри снялся с боя против Магомеда Анкалаева на турнире UFC в Абу-Даби. Его заменит Богдан Гуськов.

10. «Зенит» предложил «Ботафого» 40 миллионов евро за полузащитника Данило дос Сантоса, сообщает Canal do Manel.

11. Президент «Шанхая» Илья Ковальчук на церемонии драфта «Матча года» объявил о переходе Дмитрия Яшкина в китайский клуб. Сам драфт завершился так: Овечкин, Сорокин, Проворов, Протас, Марченко, Ткачев попали в команду Сергачева, а Капризов, Бобровский, Шестеркин, Гавриков, Никишин, Мичков – в команду Панарина.

12. Форвард сборной Норвегии Александр Серлот стал объектом оскорбительных комментариев в соцсетях после матча с Англией, в котором не отдал мяч Эрлингу Холанду. Неприятные сообщения получила и его девушка Лена.

13. Славен Билич вновь возглавил сборную Хорватии. Ранее он руководил командой с 2006 по 2012 год.

14. Международная федерация триатлона допустила россиян к командным дисциплинам в нейтральном статусе.

15. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Евросоюз не проводить соревнования с участием спортсменов из России и Беларуси.

Цитаты дня

«Расизм всплывает с каждой победой сборной. Это укоренившаяся ненависть к Франции и к тому, что она собой представляет». Министр заморских территорий Наима Мутшу о словах Рахоя

Бузовой подарили свитер «Торпедо»: «Мне подходит название команды, я – торпеда, пушка, бомба, петарда. Успехов всем футболистам. А, хоккеистам»

Врач сборной Сенегала оказался гинекологом, заявил глава федерации Фаль: «Я слишком поздно об этом узнал. Игроки недостаточно доверяли ему, чтобы работать с ним регулярно»

Виталий Милонов: «Плющенко – приспособленец. После его выходок даже брезгливо говорить о нем»

Риисе о Месси: «Контраст между ним и Роналду был заметен в матче с Египтом – когда Аргентина проигрывала 0:2, Лионель взял игру на себя и показал, почему он величайший»

Круговой о женщинах-тренерах в мужских командах: «Это перебор. Есть хорошее выражение – женщина на корабле… Возглавлять команду должен мужчина»

Кая Каллас: «Главы МИД Евросоюза категорически осудили решение МОК по допуску российских атлетов к международным соревнованиям»

Глава МИД Франции назвал «жалкими» слова экс-премьера Испании: «У Франции нет цвета кожи. Утверждения об обратном – глупость, расизм. Лучший ответ – победа в полуфинале»

Смертин о японской кухне после ЧМ-2002: «Наелся суши и роллов, напился саке – и утро встретил в жутком состоянии. Прошло 25 лет, и когда вижу такую пищу – сразу рвотный рефлекс»

«Смехотворно говорить о том, как Англии остановить Месси. Уместнее спросить – как Аргентина остановит Беллингема? Он настоящая суперзвезда этого ЧМ». Морган о полуфинале

Семин за формат с 48 сборными на ЧМ: «Без него мы бы не увидели ни Кабо-Верде, ни Кюрасао. Они показали, что футбол развивается везде»

Дзанетти надеется, что Месси получит «Золотой мяч» в 2026 году: «Это станет достойным итогом его карьеры. То, что он делает в 39 лет, заслуживает большой награды»

Ролик дня

Испания теперь выиграет ЧМ? Если это был досрочный финал11582 голоса
ДаСборная Испании по футболу
НетЛионель Месси
Опубликовал: Александр Суряев
утренний дайджест

Комментарии

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Надеюсь, финал ЧМ не будет комментировать мастер каламбура мистер Гениталич
Ответmegaotstoi
Надеюсь, финал ЧМ не будет комментировать мастер каламбура мистер Гениталич
Видимо будет Чердачок, что ни чем не лучше. Если бы на Матч ТВ был интершум, то по рейтингу среди комментаров он был самым популярным с огромным отрывом от остальных. И премии бы получал одну за другой
Ответmegaotstoi
Надеюсь, финал ЧМ не будет комментировать мастер каламбура мистер Гениталич
Думаю, ты опоздал. 90% будут комментировать финал кто то из пары Генич/Черданцев, или (о Боже!) они будут работать на финале в паре! 🤦‍♂️
Из всех оставшихся на Матче комментаторов финал бы прокомментировал Минин.
3. Любой оператор ЭВМ,даже уровня колледжа,может сделать логотип как в Студии Артемия Лебедева.
С какого ему вобще заказывают? Типа это модно и статусно?
ОтветД O Б P Ы Й
3. Любой оператор ЭВМ,даже уровня колледжа,может сделать логотип как в Студии Артемия Лебедева. С какого ему вобще заказывают? Типа это модно и статусно?
Тоже думаю, что только поэтому, чтобы говорить, что Лебедев сделал. Потому что его логотипы примитивные, а сам дизайнер злой и обидчивый.
ОтветД O Б P Ы Й
3. Любой оператор ЭВМ,даже уровня колледжа,может сделать логотип как в Студии Артемия Лебедева. С какого ему вобще заказывают? Типа это модно и статусно?
Комментарий скрыт
почему первая новость про комментаторов? это что какое-то спортивное событие
ОтветKlaudio Pizsarov
почему первая новость про комментаторов? это что какое-то спортивное событие
Ну видишь сколько комментариев на эту тему, хотя в принципе вообще пофиг, полуфиналы как мне кажется ничем не испортишь))
Посетил 265 стран, но тебе отказывает Родина
Ответван дер Чел
Посетил 265 стран, но тебе отказывает Родина
Сильно! 👏
Артемий Лебедев привык получать дохера денег за такой дизайн как например, ЭТО ЭЛЕКТРОБУС.

А сейчас и дальше продолжает всякую дичь творить..
Вот что точно Артемий Лебедев взял на вооружение (хотя от этого нужно было отказаться, а он это активно использует) так как делать
"из говна и палок" и самое главное
"на от..... За очень дорого!
Поставьте Минина на финал, черти полосатые!
продавцы беруш начинают подсчитывать прибыль
А да, назвать нынешнего Лебедева дизайнером это перебор! Бизнесмен, блоггер куда ни шло, с учетом последней новости халтурщик тоже канает.
Значит Генич/Черданцев будут комментировать финал. 🤦‍♂️Придется включать интершум. Или смотреть без звука.
ОтветМаксим Седов
Значит Генич/Черданцев будут комментировать финал. 🤦‍♂️Придется включать интершум. Или смотреть без звука.
Шнякин - абсолютная посредственность во владении русским языком! Как он смог стать комментатором-загадка???
ОтветМаксим Седов
Значит Генич/Черданцев будут комментировать финал. 🤦‍♂️Придется включать интершум. Или смотреть без звука.
Генич И Черданцев. Ахах) смотреть не буду тогда
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