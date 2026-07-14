Гринвуд переходит в «Фенербахче» из «Марселя» за 40+2 млн евро. «МЮ» получит более 10 млн
«Фенербахче» покупает Гринвуда.
Вингер «Марселя» Мэйсон Гринвуд переходит в «Фенербахче».
Турецкий клуб договорился о трансфере англичанина за 40+2 миллиона евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Манчестер Юнайтед», которому 24-летний футболист принадлежал ранее, получит в результате этой сделки свыше 10 млн евро.
Гринвуд подпишет с «Фенербахче» контракт сроком до 2030 года с зарплатой 10 млн евро в год после уплаты налогов.
В минувшем сезоне Гринвуд забил 16 голов и сделал 7 голевых передач в 32 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
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Намного талантливее того же Рэшфорда.
Вот ударил свою девочку - стал персоной нон грата в английском футболе.
В итоге с ней же сошёлся, заделал ребёнка, уезжает на 10 миллионов ЧИСТЫМИ (охренеть) в Стамбул.
Вроде как бы и карьера пошла на спад, а вроде и девчонка на месте + ещё 40 лямов в карман попадает.
Какой подросткам пример то? Чё делать? Бить или не бить?
Типа один фиг его в АПЛ не возьмут, так чего бы бабло не грести?
Может сыграть правого и левого вингера, АПЗ.
62 матча за 2 года в Лиге1, 37 голов, 12 передач.
Будущая суперзвезда Англии, которая в 24 года переходит в Реал или Арсенал за 150 млн фунтов?
Нет! Это Мейсон Гринвуд. За 40 млн евро. В Фенербахче.
Ну как так то…🤦🏻♂️
Чего тут неясного то?
Не хуже Сака бы смотрелся. Хотя Англия в 1/2 , тренер сделал верный выбор.
Сака по-моему гроза середняков и аутсайдеров, в таких матчах очки гол+пас набирает стабильно
Вон тот же Баэна сейчас в сборной в старте и не прям ужасен, хоть и не феерит, но свои 1+1 набрал на ЧМ. И до перехода в Атлетико в Вильярреале набирал по 16 по г+п за сезон, а теперь позорится в Атлетико имея 5 по г+п в сезоне.