Гринвуд переходит в «Фенербахче» из «Марселя» за 40+2 млн евро. «МЮ» получит более 10 млн

«Фенербахче» покупает Гринвуда.

Вингер «Марселя » Мэйсон Гринвуд переходит в «Фенербахче».

Турецкий клуб договорился о трансфере англичанина за 40+2 миллиона евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо . «Манчестер Юнайтед », которому 24-летний футболист принадлежал ранее, получит в результате этой сделки свыше 10 млн евро.

Гринвуд подпишет с «Фенербахче » контракт сроком до 2030 года с зарплатой 10 млн евро в год после уплаты налогов.

В минувшем сезоне Гринвуд забил 16 голов и сделал 7 голевых передач в 32 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь .