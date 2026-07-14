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  4. Гринвуд переходит в «Фенербахче» из «Марселя» за 40+2 млн евро. «МЮ» получит более 10 млн

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Гринвуд переходит в «Фенербахче» из «Марселя» за 40+2 млн евро. «МЮ» получит более 10 млн
«Фенербахче» покупает Гринвуда.

Вингер «Марселя» Мэйсон Гринвуд переходит в «Фенербахче».

Турецкий клуб договорился о трансфере англичанина за 40+2 миллиона евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Манчестер Юнайтед», которому 24-летний футболист принадлежал ранее, получит в результате этой сделки свыше 10 млн евро.

Гринвуд подпишет с «Фенербахче» контракт сроком до 2030 года с зарплатой 10 млн евро в год после уплаты налогов.

В минувшем сезоне Гринвуд забил 16 голов и сделал 7 голевых передач в 32 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.

Испания теперь выиграет ЧМ? Если это был досрочный финал15841 голос
ДаСборная Испании по футболу
НетЛионель Месси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoФенербахче
logoМэйсон Гринвуд
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Турция
logoМанчестер Юнайтед
logoвозможные трансферы
Фабрицио Романо
logoМарсель
logoлига 1 Франция

Комментарии

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Бездарно загубленный талант.
Намного талантливее того же Рэшфорда.
ОтветProper Chels
Бездарно загубленный талант. Намного талантливее того же Рэшфорда.
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Ответalex_cup
Комментарий скрыт
Ты видел как Гринвуд играл в Марселе? Вполне себе претендент на лучшего игрока чемпионата, просто топовый игрок.
Вообще Турецкий чемпионат отличный вариант для кто любит деньги, и при этом ты остаёшься в главном турнире Европы ЛЧ, а в случае с Саудией ты покоряешь пески Омана и Йемена в борьбе за азиатский кубок
ОтветВладимир Владимирович
Вообще Турецкий чемпионат отличный вариант для кто любит деньги, и при этом ты остаёшься в главном турнире Европы ЛЧ, а в случае с Саудией ты покоряешь пески Омана и Йемена в борьбе за азиатский кубок
+ климат
ОтветВладимир Владимирович
Вообще Турецкий чемпионат отличный вариант для кто любит деньги, и при этом ты остаёшься в главном турнире Европы ЛЧ, а в случае с Саудией ты покоряешь пески Омана и Йемена в борьбе за азиатский кубок
Ну ты сравнил деньги в СА и Турции. В СА Гринвуду насыпали бы как минимум в два раза больше. Просто турецкий чемпионат более менее на слуху, играешь в еврокубках, а сама Турция более светская страна, и лучше для жизни.
Даже не пойму, как к этому относиться.

Вот ударил свою девочку - стал персоной нон грата в английском футболе.
В итоге с ней же сошёлся, заделал ребёнка, уезжает на 10 миллионов ЧИСТЫМИ (охренеть) в Стамбул.

Вроде как бы и карьера пошла на спад, а вроде и девчонка на месте + ещё 40 лямов в карман попадает.
Какой подросткам пример то? Чё делать? Бить или не бить?
ОтветГероический мужик Деандре Йедлин
Даже не пойму, как к этому относиться. Вот ударил свою девочку - стал персоной нон грата в английском футболе. В итоге с ней же сошёлся, заделал ребёнка, уезжает на 10 миллионов ЧИСТЫМИ (охренеть) в Стамбул. Вроде как бы и карьера пошла на спад, а вроде и девчонка на месте + ещё 40 лямов в карман попадает. Какой подросткам пример то? Чё делать? Бить или не бить?
А ты не думай, не тебе решать жизнь не белое и не чёрное, просто смотри авось что то поймёшь.
ОтветГероический мужик Деандре Йедлин
Даже не пойму, как к этому относиться. Вот ударил свою девочку - стал персоной нон грата в английском футболе. В итоге с ней же сошёлся, заделал ребёнка, уезжает на 10 миллионов ЧИСТЫМИ (охренеть) в Стамбул. Вроде как бы и карьера пошла на спад, а вроде и девчонка на месте + ещё 40 лямов в карман попадает. Какой подросткам пример то? Чё делать? Бить или не бить?
Бить не надо, а вот зарабатывать стоит
Типа один фиг его в АПЛ не возьмут, так чего бы бабло не грести?
Талант, высокий футбольный интеллект, бьет с двух ног, отличный дриблинг, поставленный удар и чувство паса.
Может сыграть правого и левого вингера, АПЗ.
62 матча за 2 года в Лиге1, 37 голов, 12 передач.
Будущая суперзвезда Англии, которая в 24 года переходит в Реал или Арсенал за 150 млн фунтов?
Нет! Это Мейсон Гринвуд. За 40 млн евро. В Фенербахче.

Ну как так то…🤦🏻‍♂️
ОтветJazzzz
Талант, высокий футбольный интеллект, бьет с двух ног, отличный дриблинг, поставленный удар и чувство паса. Может сыграть правого и левого вингера, АПЗ. 62 матча за 2 года в Лиге1, 37 голов, 12 передач. Будущая суперзвезда Англии, которая в 24 года переходит в Реал или Арсенал за 150 млн фунтов? Нет! Это Мейсон Гринвуд. За 40 млн евро. В Фенербахче. Ну как так то…🤦🏻‍♂️
Все знают как.
Чего тут неясного то?
ОтветJazzzz
Талант, высокий футбольный интеллект, бьет с двух ног, отличный дриблинг, поставленный удар и чувство паса. Может сыграть правого и левого вингера, АПЗ. 62 матча за 2 года в Лиге1, 37 голов, 12 передач. Будущая суперзвезда Англии, которая в 24 года переходит в Реал или Арсенал за 150 млн фунтов? Нет! Это Мейсон Гринвуд. За 40 млн евро. В Фенербахче. Ну как так то…🤦🏻‍♂️
...и с двух рук
Какой бред.
Он и из Марселя ушел из-за проблем с дисциплиной, все таки беды с башкой у парня имеются, потому и особо желающих на него не было, жаль конечно, был бы поумнее и карьера могла бы развиваться интереснее.
Запятнал честь , получается. Хороший игрок.
Не хуже Сака бы смотрелся. Хотя Англия в 1/2 , тренер сделал верный выбор.
Сака по-моему гроза середняков и аутсайдеров, в таких матчах очки гол+пас набирает стабильно
ОтветupuckuH
Запятнал честь , получается. Хороший игрок. Не хуже Сака бы смотрелся. Хотя Англия в 1/2 , тренер сделал верный выбор. Сака по-моему гроза середняков и аутсайдеров, в таких матчах очки гол+пас набирает стабильно
У тренера отсутствовала опция «вызвать Гринвуда в сборную»
Лучше бы выбрал Атлетико. Жаль, что решил вот такой поворот сделать в своей карьере, но это его выбор.
Ответcorazon blanco
Лучше бы выбрал Атлетико. Жаль, что решил вот такой поворот сделать в своей карьере, но это его выбор.
И что он бы делал в Атлетико? Он играет не ЦН а правого вингера пусть и атакующего типа. Не такой забивной, но с похожими параметрами из Франции приезжал в Атлетико Лемар и как многого добился? А Лемар был на уровне Бернарду в Монако и как бы он чемпион мира. Стать лидером в Турции и набивать статку намного лучше, чем позориться в Атлетико. Гринвуд не бегунок, он игрок с пасом и ударом, ему в футбол надо играть, а не бегать за соперником по 90 минут.
Вон тот же Баэна сейчас в сборной в старте и не прям ужасен, хоть и не феерит, но свои 1+1 набрал на ЧМ. И до перехода в Атлетико в Вильярреале набирал по 16 по г+п за сезон, а теперь позорится в Атлетико имея 5 по г+п в сезоне.
ОтветМикель Артета 65%
И что он бы делал в Атлетико? Он играет не ЦН а правого вингера пусть и атакующего типа. Не такой забивной, но с похожими параметрами из Франции приезжал в Атлетико Лемар и как многого добился? А Лемар был на уровне Бернарду в Монако и как бы он чемпион мира. Стать лидером в Турции и набивать статку намного лучше, чем позориться в Атлетико. Гринвуд не бегунок, он игрок с пасом и ударом, ему в футбол надо играть, а не бегать за соперником по 90 минут. Вон тот же Баэна сейчас в сборной в старте и не прям ужасен, хоть и не феерит, но свои 1+1 набрал на ЧМ. И до перехода в Атлетико в Вильярреале набирал по 16 по г+п за сезон, а теперь позорится в Атлетико имея 5 по г+п в сезоне.
Ну по Баэна действительно согласен, в Вильярреале был свободным художником, дирижером, в Атлетико же вся магия исчезла, просто стал очередным деревянным солдатом Урфина Симеоне с редкими проблесками и отголосками себя прежнего. Про Леман конечно интересное сравнение и даже я бы сказал, что в точку подобранное, но все же на мой взгляд, Гринвуд немного другого типажа, а главное характера игрок. Тем не менее это все лишь мои домыслы, все равно он уходит в Турцию и от этого мне немного грустно.
Бьёт с обеих ног пушечно, но так загубить свой талант....
копеечка к копеечке, так Ретклиф и насобирает на трансферы
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