Терри о полуфинале ЧМ: «Я не боюсь Аргентину, по составу мы сильнее. Настало время Англии»

Терри о полуфинале ЧМ: я не боюсь Аргентину.

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри не опасается сборную Аргентины перед полуфинальным матчем чемпионата мира.

Команды проведут встречу в среду, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Если честно, я не боюсь Аргентину . Я не смотрю на них и не думаю, что они лучше нас. По составу, если сравнивать игрока с игроком, я считаю, что мы сильнее Аргентины.

Знаете, что мне нравится в нынешней сборной Англии? У нас уже были большие моменты. У нас хорошая команда, но сейчас кажется, что все складывается в нашу пользу. Есть ощущение, что настало время Англии», – заявил Терри.