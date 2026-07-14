Терри о полуфинале ЧМ: «Я не боюсь Аргентину, по составу мы сильнее. Настало время Англии»
Терри о полуфинале ЧМ: я не боюсь Аргентину.
Бывший защитник сборной Англии Джон Терри не опасается сборную Аргентины перед полуфинальным матчем чемпионата мира.
Команды проведут встречу в среду, начало – в 22:00 по московскому времени.
«Если честно, я не боюсь Аргентину. Я не смотрю на них и не думаю, что они лучше нас. По составу, если сравнивать игрока с игроком, я считаю, что мы сильнее Аргентины.
Знаете, что мне нравится в нынешней сборной Англии? У нас уже были большие моменты. У нас хорошая команда, но сейчас кажется, что все складывается в нашу пользу. Есть ощущение, что настало время Англии», – заявил Терри.
Да
Нет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ФИФА
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Интервью от 3 июля, когда сетка была уже понятна
https://www.gazzetta.it/en/football/world-cup/03-07-2026/gabriel-batistuta-interview-the-world-cup-fiorentina-and_amp.shtml
Смешно получилось, да?
Если каждый про себя произнесёт эту фразу, всем будет хорошо. И никакой полемики.