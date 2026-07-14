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  4. Терри о полуфинале ЧМ: «Я не боюсь Аргентину, по составу мы сильнее. Настало время Англии»

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Терри о полуфинале ЧМ: «Я не боюсь Аргентину, по составу мы сильнее. Настало время Англии»
Терри о полуфинале ЧМ: я не боюсь Аргентину.

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри не опасается сборную Аргентины перед полуфинальным матчем чемпионата мира. 

Команды проведут встречу в среду, начало – в 22:00 по московскому времени.  

«Если честно, я не боюсь Аргентину. Я не смотрю на них и не думаю, что они лучше нас. По составу, если сравнивать игрока с игроком, я считаю, что мы сильнее Аргентины.

Знаете, что мне нравится в нынешней сборной Англии? У нас уже были большие моменты. У нас хорошая команда, но сейчас кажется, что все складывается в нашу пользу. Есть ощущение, что настало время Англии», – заявил Терри. 

Испания теперь выиграет ЧМ? Если это был досрочный финал16010 голосов
ДаСборная Испании по футболу
НетЛионель Месси
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ФИФА
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoДжон Терри
logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

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За всё эти бравады бывших «легенд» английского футбола на поле придётся отвечать нынешней команде. И если они проиграют - эти же «легенды» будут поливать их. Мол, не справились, подвели нацию, не оправдали надежд.
ОтветChupikovvn
За всё эти бравады бывших «легенд» английского футбола на поле придётся отвечать нынешней команде. И если они проиграют - эти же «легенды» будут поливать их. Мол, не справились, подвели нацию, не оправдали надежд.
не тому поколению такое говорить)
ОтветChupikovvn
За всё эти бравады бывших «легенд» английского футбола на поле придётся отвечать нынешней команде. И если они проиграют - эти же «легенды» будут поливать их. Мол, не справились, подвели нацию, не оправдали надежд.
Хотя на предыдущих чемпионатах у Англии составы были круче, и что они выиграли? Эти уже в четвёрке. Даже возьмут третье место, это уже успех.
На Аргентину и Месси практически нет никакого давления, полуфинал уже отличное достижение для команды, ведь если объективно судить, кто кроме Франции 2 раза подряд там играл в 21 веке?:) Месси уже прошел огромный путь, выход в финал будет лишь бонусом к достижениям этой прекрасной команды, а вот Англичане будут трястись от страха ведь все давление будет сконцентрировано на них:)) Но и в конце концов, у них в команде нет Месси, лучшего игрока в истории футбола:))
Ответrigobersong
На Аргентину и Месси практически нет никакого давления, полуфинал уже отличное достижение для команды, ведь если объективно судить, кто кроме Франции 2 раза подряд там играл в 21 веке?:) Месси уже прошел огромный путь, выход в финал будет лишь бонусом к достижениям этой прекрасной команды, а вот Англичане будут трястись от страха ведь все давление будет сконцентрировано на них:)) Но и в конце концов, у них в команде нет Месси, лучшего игрока в истории футбола:))
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Ответrigobersong
На Аргентину и Месси практически нет никакого давления, полуфинал уже отличное достижение для команды, ведь если объективно судить, кто кроме Франции 2 раза подряд там играл в 21 веке?:) Месси уже прошел огромный путь, выход в финал будет лишь бонусом к достижениям этой прекрасной команды, а вот Англичане будут трястись от страха ведь все давление будет сконцентрировано на них:)) Но и в конце концов, у них в команде нет Месси, лучшего игрока в истории футбола:))
Удачи Аргентине в полуфинале с Англией! 🇦🇷✊
Чего-то я упустил, Терри в составе? Опять кто-то травмировался что-ли... Вроде нельзя уже дозаявлять.
Ответgwe
Чего-то я упустил, Терри в составе? Опять кто-то травмировался что-ли... Вроде нельзя уже дозаявлять.
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ОтветLIONHEART.
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Ну вообще это правда. Даже бронза будет отличным достижением. Если выйдут в финал, то будет прям очень успешное выступление
В самый ответственный момент третий лев опять отойдет отлить))
Сколько помню, Англия всегда была сильнее по составу. Толку то.
А ты здесь причем?) Я тоже, например, не боюсь сборную Аргентины
А тебе-то чего бояться ?)
Он не боится Аргентину)
Ответbrace
Он не боится Аргентину)
Ему нечего бояться, Джон же не играет.
А вы слышали, что бы хоть один аргентинец вроде Батистуты или Верона оголтело орал, что действующие чемпионы мира легко отыграют Англию?:) Только слышим от английский табуретов об этом, вот действительно только симпатию от своей команды отводят и ещё сильнее хочется, что бы Аргентина вышла в финал:))
Ответrigobersong
А вы слышали, что бы хоть один аргентинец вроде Батистуты или Верона оголтело орал, что действующие чемпионы мира легко отыграют Англию?:) Только слышим от английский табуретов об этом, вот действительно только симпатию от своей команды отводят и ещё сильнее хочется, что бы Аргентина вышла в финал:))
Габриэль Батистута: «Аргентина играет так, как будто они ничего до этого не выигрывали. Предсказываю финал с Францией».
Интервью от 3 июля, когда сетка была уже понятна

https://www.gazzetta.it/en/football/world-cup/03-07-2026/gabriel-batistuta-interview-the-world-cup-fiorentina-and_amp.shtml

Смешно получилось, да?
ОтветАнглийский_пациент
Габриэль Батистута: «Аргентина играет так, как будто они ничего до этого не выигрывали. Предсказываю финал с Францией». Интервью от 3 июля, когда сетка была уже понятна https://www.gazzetta.it/en/football/world-cup/03-07-2026/gabriel-batistuta-interview-the-world-cup-fiorentina-and_amp.shtml Смешно получилось, да?
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Вроде хочется, чтобы прошла Франция и Англия, но понимаю, что финал Испания-Аргентина будет интереснее и смотрибельнее.
Ответmancity111
Вроде хочется, чтобы прошла Франция и Англия, но понимаю, что финал Испания-Аргентина будет интереснее и смотрибельнее.
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ОтветМихаил Блинов
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"Самый шикарный финал будет тот, который хочется мне."
Если каждый про себя произнесёт эту фразу, всем будет хорошо. И никакой полемики.
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