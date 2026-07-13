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  4. Врач сборной Сенегала оказался гинекологом, заявил глава федерации Фаль: «Я слишком поздно об этом узнал. Игроки недостаточно доверяли ему, чтобы работать с ним регулярно»

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Врач сборной Сенегала оказался гинекологом, заявил глава федерации Фаль: «Я слишком поздно об этом узнал. Игроки недостаточно доверяли ему, чтобы работать с ним регулярно»
С футболистами сборной Сенегала работал гинеколог.

Главный врач сборной Сенегала оказался гинекологом по образованию.

Об этом рассказал президент Сенегальской федерации футбола Абдулайе Фаль.

«У нашего штатного врача нет соответствующей специализации, чтобы сопровождать наших игроков. Доктор Федиор по специальности гинеколог, я узнал об этом слишком поздно.

Судя по отзывам, которые я получил, игроки недостаточно доверяли ему, чтобы регулярно с ним работать. Нам нужно было найти проверенного специалиста, чтобы их успокоить, потому что здоровье превыше всего», – сказал Фаль.

На чемпионате мира 2026 года сборная Сенегала вылетела на стадии 1/16 финала, уступив Бельгии со счетом 2:3.

Испания теперь выиграет ЧМ? Если это был досрочный финал14027 голосов
ДаСборная Испании по футболу
НетЛионель Месси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Emedia
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Комментарии

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В принципе, для Африки это все равно уровень, мог ведь оказаться и шаманом
ОтветРустам Гусейнов
В принципе, для Африки это все равно уровень, мог ведь оказаться и шаманом
Или людоедом
ОтветPredator777
Или людоедом
Или шаманом-людоедом
Гинеколог сборной Сенегала: "Игроки сборной оказались мужиками, я узнал об этом слишком поздно, чтобы работать с ними регулярно"
ОтветЗа здоровье
Гинеколог сборной Сенегала: "Игроки сборной оказались мужиками, я узнал об этом слишком поздно, чтобы работать с ними регулярно"
Ахахахаха00а
ОтветЗа здоровье
Гинеколог сборной Сенегала: "Игроки сборной оказались мужиками, я узнал об этом слишком поздно, чтобы работать с ними регулярно"
Спасибо за настроение)))
Негритянка приходит к гинекологу, села в кресло, раздвинула
ноги.-гинеколог уставился ей туда и молчит, минуту молчит вторую..
десятую.. потом резко бьет по столу рукой-ВСЁ, РЕШЕНО!- что решено? ..
доктор?- Беру себе черный Порш с красным кожаным салоном.
ОтветStreetbor
Негритянка приходит к гинекологу, села в кресло, раздвинула ноги.-гинеколог уставился ей туда и молчит, минуту молчит вторую.. десятую.. потом резко бьет по столу рукой-ВСЁ, РЕШЕНО!- что решено? .. доктор?- Беру себе черный Порш с красным кожаным салоном.
Полное ПВГ)
ОтветStreetbor
Негритянка приходит к гинекологу, села в кресло, раздвинула ноги.-гинеколог уставился ей туда и молчит, минуту молчит вторую.. десятую.. потом резко бьет по столу рукой-ВСЁ, РЕШЕНО!- что решено? .. доктор?- Беру себе черный Порш с красным кожаным салоном.
обожаю комменты на спортсе вот за такое)
Перспективная ветка. Зайду чуть позже.
ОтветStas Y
Перспективная ветка. Зайду чуть позже.
Занырнешь, так сказать
ОтветХавиГави_Паратрупер
Занырнешь, так сказать
Проникнет
игроков смущало предложение врача раздвинуть ноги ..
ОтветStreetbor
игроков смущало предложение врача раздвинуть ноги ..
Проктолог им бы больше понравился :)))
ОтветStreetbor
игроков смущало предложение врача раздвинуть ноги ..
Так вот из-за чего они бельгийцам концовку слили, врач всё таки достучался до игроков.
Пов

Ты доверил набор персонала ассистенту в ФМ
хотя бы настоящий доктор, а то мог быть и просто мужик в халате
ОтветЧемпион Людей
хотя бы настоящий доктор, а то мог быть и просто мужик в халате
Причем лысый
ОтветNeclerque
Причем лысый
Trust me I’m a doctor!..
Я не гинеколог, но посмотреть могу
Ответroudnick
Я не гинеколог, но посмотреть могу
Между ног мужиков сенегальской сборной? 🙈
Тут сосед на работу на склад устраивался так служба безопасности 2 недели мурыжила.
А тут сборная...
ОтветForza14Viola
Тут сосед на работу на склад устраивался так служба безопасности 2 недели мурыжила. А тут сборная...
В итоге директором взяли?)
ОтветTim Timson
В итоге директором взяли?)
Нет, гинекологом на склад.
Вообще-то, ор вселенский, господа😂😂😂😂😂😂😂😂
ОтветОмский НПЗ
Вообще-то, ор вселенский, господа😂😂😂😂😂😂😂😂
Второй раз спрвшиваю, как зовут мужика с авы.
Знаю что он мемно ноет, хочу найти и тоже смотреть
ОтветNoken
Второй раз спрвшиваю, как зовут мужика с авы. Знаю что он мемно ноет, хочу найти и тоже смотреть
гольман
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