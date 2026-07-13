Врач сборной Сенегала оказался гинекологом, заявил глава федерации Фаль: «Я слишком поздно об этом узнал. Игроки недостаточно доверяли ему, чтобы работать с ним регулярно»
С футболистами сборной Сенегала работал гинеколог.
Главный врач сборной Сенегала оказался гинекологом по образованию.
Об этом рассказал президент Сенегальской федерации футбола Абдулайе Фаль.
«У нашего штатного врача нет соответствующей специализации, чтобы сопровождать наших игроков. Доктор Федиор по специальности гинеколог, я узнал об этом слишком поздно.
Судя по отзывам, которые я получил, игроки недостаточно доверяли ему, чтобы регулярно с ним работать. Нам нужно было найти проверенного специалиста, чтобы их успокоить, потому что здоровье превыше всего», – сказал Фаль.
На чемпионате мира 2026 года сборная Сенегала вылетела на стадии 1/16 финала, уступив Бельгии со счетом 2:3.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Emedia
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Ты доверил набор персонала ассистенту в ФМ
А тут сборная...
Знаю что он мемно ноет, хочу найти и тоже смотреть