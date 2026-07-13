Троссард согласился перейти в «Бешикташ». «Арсенал» получит за вингера 18+2 млн евро

Троссард согласился перейти в «Бешикташ».

Леандро Троссард переходит в «Бешикташ».

31-летний вингер «Арсенала » дал согласие на переход в турецкий клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Ожидается, что бельгиец приедет в Стамбул на медосмотр и подписание контракта завтра вечером.

«Бешикташ » договорился с «Арсеналом» о трансфере Троссарда на прошлой неделе. Сумма сделки составит 18+2 млн евро .