Троссард согласился перейти в «Бешикташ». «Арсенал» получит за вингера 18+2 млн евро
Троссард согласился перейти в «Бешикташ».
Леандро Троссард переходит в «Бешикташ».
31-летний вингер «Арсенала» дал согласие на переход в турецкий клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Ожидается, что бельгиец приедет в Стамбул на медосмотр и подписание контракта завтра вечером.
«Бешикташ» договорился с «Арсеналом» о трансфере Троссарда на прошлой неделе. Сумма сделки составит 18+2 млн евро.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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Игрок он средний, на пик вышел поздно, потолка давно достиг, уже пошёл на спад. Продлевать его смысла нет
Плюс он был ценен отсутствием травм, но с нового года начал получать травмы и вылетать
В итоге игрок без перспектив роста в уровне, стареющий, которому остался год контракта и за которого дают 18 лямов
И это притом, что арсенал планирует забрать Нусу
Не, это не глупый трансфер, это стратегия. Им бы ещё слить Жезуса, взять кого-то типа Коффане, может добрать Роджерса и вообще хорошо
Сколько же он пользы принес и забил важных голов, хоть и не был никогда стабильным игроком основы, но был профессионалом в команде. Топ!
И в игровом смысле, и по части характера.
Спасибо бездонному синему мешку😂