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  4. Троссард согласился перейти в «Бешикташ». «Арсенал» получит за вингера 18+2 млн евро

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Троссард согласился перейти в «Бешикташ». «Арсенал» получит за вингера 18+2 млн евро
Троссард согласился перейти в «Бешикташ».

Леандро Троссард переходит в «Бешикташ».

31-летний вингер «Арсенала» дал согласие на переход в турецкий клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Ожидается, что бельгиец приедет в Стамбул на медосмотр и подписание контракта завтра вечером.

«Бешикташ» договорился с «Арсеналом» о трансфере Троссарда на прошлой неделе. Сумма сделки составит 18+2 млн евро.

Испания теперь выиграет ЧМ? Если это был досрочный финал16046 голосов
ДаСборная Испании по футболу
НетЛионель Месси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoЛеандро Троссард
logoвозможные трансферы
logoвысшая лига Турция
Фабрицио Романо
logoпремьер-лига Англия
logoБешикташ
logoАрсенал

Комментарии

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Жаль конечно, купили за копейки по современным меркам, а сколько же он пользы принес, сколько важных голов забил
Ответhustla story
Жаль конечно, купили за копейки по современным меркам, а сколько же он пользы принес, сколько важных голов забил
Странно что уже в Турцию заканчивать , так то мог еще в топ чемпионатах в командах верхней части пригодится
ОтветГекдениз Кардениз
Странно что уже в Турцию заканчивать , так то мог еще в топ чемпионатах в командах верхней части пригодится
Ему 31. Скорее тут адекватная оценка своих возможностей.
Глупая продажа. Пожалеет Арсенал. Он был в большом порядке и часто давал максимальный результат имея минимальное количество моментов. Именно по стилю артетовский игрок. Особенно ценна его работа между линиями обороны соперника. Он грамотно разрушал структуру , находя быстрые решения и от него исходило много остроты
Ответabdulakushev@yandex.ru
Глупая продажа. Пожалеет Арсенал. Он был в большом порядке и часто давал максимальный результат имея минимальное количество моментов. Именно по стилю артетовский игрок. Особенно ценна его работа между линиями обороны соперника. Он грамотно разрушал структуру , находя быстрые решения и от него исходило много остроты
Продажа, скорее, рациональная, а не глупая, но да, терять такого игрока жалко. Надеюсь, что на замену придет настоящее усиление.
Ответabdulakushev@yandex.ru
Глупая продажа. Пожалеет Арсенал. Он был в большом порядке и часто давал максимальный результат имея минимальное количество моментов. Именно по стилю артетовский игрок. Особенно ценна его работа между линиями обороны соперника. Он грамотно разрушал структуру , находя быстрые решения и от него исходило много остроты
Как бы может и так, но ему почти 32, у него год по контракту.
Игрок он средний, на пик вышел поздно, потолка давно достиг, уже пошёл на спад. Продлевать его смысла нет
Плюс он был ценен отсутствием травм, но с нового года начал получать травмы и вылетать

В итоге игрок без перспектив роста в уровне, стареющий, которому остался год контракта и за которого дают 18 лямов

И это притом, что арсенал планирует забрать Нусу

Не, это не глупый трансфер, это стратегия. Им бы ещё слить Жезуса, взять кого-то типа Коффане, может добрать Роджерса и вообще хорошо
Как же хорошо, что в 2023 в Арсенал пришел Трос, а не Мудрик.

Сколько же он пользы принес и забил важных голов, хоть и не был никогда стабильным игроком основы, но был профессионалом в команде. Топ!
ОтветMykytka
Как же хорошо, что в 2023 в Арсенал пришел Трос, а не Мудрик. Сколько же он пользы принес и забил важных голов, хоть и не был никогда стабильным игроком основы, но был профессионалом в команде. Топ!
Да, че-то представил начало сезона, грустновато будет без Лёнчика. 😕 Опытный киллер, столько раз затаскивал команду.
31 летнего игрока который чуть ли на пике своей карьеры продают за копейки, да его даже в запасе держать уже козырь, его взрывные дриблинги, обводки, дальние удары точно не помешали бы в предстоящем сезоне
Жаль, один из любимых игроков этого состава, да ещё и как джокер выручал часто, разве что замену хорошую подыскали
Там Мартинелли сдулся пару сезонов назад, а продают Троссарда. Вполне боеспособная единица. Еще сезон-другой мог играть.
ОтветBermudas
Там Мартинелли сдулся пару сезонов назад, а продают Троссарда. Вполне боеспособная единица. Еще сезон-другой мог играть.
ему всего 25 и отрабатывает как лошадь в защите и умеет на скорости, без дриблинга на контр-атаках убежать. С опытом и пасовать, линию отрезать научится.
ОтветBermudas
Там Мартинелли сдулся пару сезонов назад, а продают Троссарда. Вполне боеспособная единица. Еще сезон-другой мог играть.
4 сезона уже как начал деградировать. И всё не может вернуться даже на тот уровень (не говоря уж о прогрессе). Хз почему до сих пор некоторые верят... Это не 1-2 сезона спада, после которых игроки порой возвращаются на свой уровень. Я лично не могу ни одного игрока за 30 последних лет вспомнить, который смог бы возвратить уровень после настолько долгого спада.
Не знаю, ребята. Как по мне, это потеря.
Ответgninnur esrever*
Не знаю, ребята. Как по мне, это потеря.
100 %
И в игровом смысле, и по части характера.
Чел в полном порядке. Как в клубе, так и в сборной. Да и возраст еще не ветеранский. Странно, что на Турцию согласился. Мог бы еще в топ чемпионате попалить в хорошей команде
ОтветKvip
Чел в полном порядке. Как в клубе, так и в сборной. Да и возраст еще не ветеранский. Странно, что на Турцию согласился. Мог бы еще в топ чемпионате попалить в хорошей команде
Очевидно, Арсенал не предложил продление, а турки предложили большую зарплату. В принципе, через года два еще легко может в Италию поехать.
А ведь вместо него в Арсенал мог прийти Мудрик)

Спасибо бездонному синему мешку😂
вот Барсе точно пригодился бы на левом фланге вскрывать автобусы
Ответdvkr
вот Барсе точно пригодился бы на левом фланге вскрывать автобусы
А как с прессингом? Так-то да. Проверенный опытный вариант. И доступный по цене.
ОтветTimur Sagitov
А как с прессингом? Так-то да. Проверенный опытный вариант. И доступный по цене.
по тем играм Арсенала которые смотрел - прессингует неплохо, плюс с мозгами, точно лучше Адейеми который голову не поднимает в поисках партнёра для прострела или навеса
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