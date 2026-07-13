Симон о полуфинале с Францией: «Я бы предпочел выиграть 4:0 в основное время. Победить Испанию не сможет никто, если мы покажем свой максимум»

Симон о полуфинале против Франции: предпочитаю победить 4:0 в основное время.

Вратарь сборной Испании Унаи Симон поделился мнением о противостоянии со сборной Франции в полуфинале чемпионата мира.

Команды проведут встречу во вторник, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Мы прекрасно понимаем, что Франция – одна из сильнейших сборных мира. Но мы, те, кто ежедневно видит, как работает и играет наша команда, и полностью уверены в своем футболе. Наш настрой прост: если каждый покажет свой максимум, ни одна сборная не сможет нас обыграть.

У каждой команды есть свои сильные стороны. У Франции невероятная атакующая мощь и футболисты высочайшего уровня. Наше главное оружие – коллектив. Мы команда, которая прекрасно знает, как должна играть, и такой коллектив очень сложно победить.

Нет, я бы предпочел победить со счетом 4:0 в основное время. Мне не нравятся серии пенальти. Да, я настоящий фанат их анализа, люблю изучать исполнителей, но при этом считаю, что это во многом лотерея. Я уверен: если угадаю направление удара, то смогу его отбить – это моя работа. Но мне совсем не хочется, чтобы все решалось в послематчевой серии пенальти», – сказал Симон в эфире COPE.

Симон перед полуфиналом с Францией: «Дембеле опасен, он самый непредсказуемый. У Мбаппе хорошая техника, но Усман играет эффективно обеими ногами»