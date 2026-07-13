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  4. Симон о полуфинале с Францией: «Я бы предпочел выиграть 4:0 в основное время. Победить Испанию не сможет никто, если мы покажем свой максимум»

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Симон о полуфинале с Францией: «Я бы предпочел выиграть 4:0 в основное время. Победить Испанию не сможет никто, если мы покажем свой максимум»
Симон о полуфинале против Франции: предпочитаю победить 4:0 в основное время.

Вратарь сборной Испании Унаи Симон поделился мнением о противостоянии со сборной Франции в полуфинале чемпионата мира. 

Команды проведут встречу во вторник, начало – в 22:00 по московскому времени. 

«Мы прекрасно понимаем, что Франция – одна из сильнейших сборных мира. Но мы, те, кто ежедневно видит, как работает и играет наша команда, и полностью уверены в своем футболе. Наш настрой прост: если каждый покажет свой максимум, ни одна сборная не сможет нас обыграть. 

У каждой команды есть свои сильные стороны. У Франции невероятная атакующая мощь и футболисты высочайшего уровня. Наше главное оружие – коллектив. Мы команда, которая прекрасно знает, как должна играть, и такой коллектив очень сложно победить.

Нет, я бы предпочел победить со счетом 4:0 в основное время. Мне не нравятся серии пенальти. Да, я настоящий фанат их анализа, люблю изучать исполнителей, но при этом считаю, что это во многом лотерея. Я уверен: если угадаю направление удара, то смогу его отбить – это моя работа. Но мне совсем не хочется, чтобы все решалось в послематчевой серии пенальти», – сказал Симон в эфире COPE. 

Симон перед полуфиналом с Францией: «Дембеле опасен, он самый непредсказуемый. У Мбаппе хорошая техника, но Усман играет эффективно обеими ногами»

Испания теперь выиграет ЧМ? Если это был досрочный финал16045 голосов
ДаСборная Испании по футболу
НетЛионель Месси
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
logoЧемпионат мира по футболу
logoУнаи Симон
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logoлига 1 Франция
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Комментарии

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Ну если Симон присядет на лавку, то у Испании будет больше шансов на финал.
ОтветZoidberg3
Ну если Симон присядет на лавку, то у Испании будет больше шансов на финал.
С его привозами, особенно как в концовке с Бельгией, нолик будет проблематично сохранить. Да и без привозов тоже
ОтветZoidberg3
Ну если Симон присядет на лавку, то у Испании будет больше шансов на финал.
А если Франция покажет свой максимум ?!
Симон что-то слишком много болтает. Нужно подойти к матчу максимально сконцентрированными.
Ответcorazon blanco
Симон что-то слишком много болтает. Нужно подойти к матчу максимально сконцентрированными.
никто не запрещает говорить, у каждого свое мнение, право как и у тебя бро
Ответcorazon blanco
Симон что-то слишком много болтает. Нужно подойти к матчу максимально сконцентрированными.
Наверное знает, что будет в запасе
Франции легко не будет, кто бы что не думал о том, что она якобы на голову выше всех сейчас.
Ответbel01
Франции легко не будет, кто бы что не думал о том, что она якобы на голову выше всех сейчас.
На такой стадии дилетантов не остаётся, как бы это обывательски не прозвучало.
Ответbel01
Франции легко не будет, кто бы что не думал о том, что она якобы на голову выше всех сейчас.
Капитан очевидность никому в полуфинале ЧМ легко быть не может по определению
После таких заявлений 0-4 бы не сыграть
для чего давать сопернику дополнительный заряд и мотивацию перед матчем такими бессмысленными выражениями. ну какие 4-0? вы Бельгии 2 еле заковыряли.
ОтветtRIFF
4:0))
запросто
ОтветtRIFF
4:0))
безумству храбрых поём мы песню😁
Ожидания - реальность. Классика.
Ты не привези для начала
Мбаппе, 12
Дембеле, 26
Олиссе, 46
Барколя, 86

???
Чёт, «воротничок» совсем перегрелся!
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