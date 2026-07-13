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  4. Президент Бразилии Лула о вылете сборной с ЧМ: «Делегация летела огромным составом, а вернулись единицы. В самолете был только один игрок – какой позор»

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Президент Бразилии Лула о вылете сборной с ЧМ: «Делегация летела огромным составом, а вернулись единицы. В самолете был только один игрок – какой позор»
Президент Бразилии раскритиковал сборную после вылета с ЧМ.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва раскритиковал сборную страны после вылета с ЧМ-2026.

Бразильская команда проиграла Норвегии на стадии 1/8 финала (1:2). 

«Делегация полетела огромным составом, а вернулись единицы. В самолете сборной почти никого не было. Какой позор. В самолете был только один игрок (Данило из «Фламенго» – Спортс’‘).

Если бы они победили, здесь бы все танцевали. Я даже написал сообщение Анчелотти. Вы помните, кто такой Анчелотти? Это тренер сборной Бразилии.

Я видел, как один парень сделал агрессивного робота. Он был похож на Мбаппе или на Холанда. Итак, я написал Анчелотти, что ему нужно вызвать в сборную этого робота. Это помогло бы Бразилии выиграть чемпионат мира», – сказал Лула, выступая на мероприятии в технологическом университете Мауа в штате Сан-Паулу.

Испания теперь выиграет ЧМ? Если это был досрочный финал16044 голоса
ДаСборная Испании по футболу
НетЛионель Месси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: UOL
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Луис Инасио Лула да Силва
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Комментарии

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Гастарбайтеры разъехались кто куда.
ОтветН.Ф.
Гастарбайтеры разъехались кто куда.
В Санкт-Петербург держат курс
Поражение всегда сирота.
Ни черта не понял про робота
Ответкuraakula belov
Ни черта не понял про робота
Я вообще ни робота не понял из его стенаний.
Ответкuraakula belov
Ни черта не понял про робота
Да он сам под роботами 💊
У победы много отцов, а у поражения одна сирота. Один Данило
ОтветCruel Snake
У победы много отцов, а у поражения одна сирота. Один Данило
Бедняга, вытащил короткую спичку в раздевалке
Ответbrace
Бедняга, вытащил короткую спичку в раздевалке
Ему деваться было некуда, пошёл добровольцем.
Ну, все нормально - как по отбору было, так и получилось.
Арги - далеко.
Колумбия - солидно.
Бразы - 5 место.
Вернуться все вместе чтобы что? Сойти с трапа и сесть в другой самолет - в Европу?
ОтветJadie James
Вернуться все вместе чтобы что? Сойти с трапа и сесть в другой самолет - в Европу?
Во-во. Я тоже этого вообще не понял. Забавно ещё, что Уругвай после провала на ЧМ, наоборот, отменил чартер для игроков, чтобы они сами улетали из США.

А тут уже бразильцы должны были не сами улетать, а чартером федерации обязательно. Безвыходная ситуация. Чтоб игроки не сделали - кругом будут виноваты
Крысы всегда бегут с корабля, когда он тонет. Ну кому же хочется увидеть болельщиков после такого провала? Кстати, сам папа Карло в самолёте присутствовал?
ОтветEvgen Vynokurov
Крысы всегда бегут с корабля, когда он тонет. Ну кому же хочется увидеть болельщиков после такого провала? Кстати, сам папа Карло в самолёте присутствовал?
Вспоминается интервью Фила Эспозито, когда он оправдывался на камеру чуть не в слезах после поражения сборной в первых матчах Суперсерии 72 года. Понятно, что играли дома и журналист его заставил давать ответ, но все-таки у человека был стержень и чувство ответственности, в отличние от таких футболистов, для которых матчи за сборную, повод красиво потусоваться и себя показать для более выгодного контракта.
ОтветEvgen Vynokurov
Крысы всегда бегут с корабля, когда он тонет. Ну кому же хочется увидеть болельщиков после такого провала? Кстати, сам папа Карло в самолёте присутствовал?
Кстати наши после проигрыша шампанское наяривали в Монако. А Аршавин сказал что это наши с вами проблемы.
По клубам разехались, господин президент.
ОтветПавел Шаповалов_1116131134
По клубам разехались, господин президент.
Никто сразу в клуб не едет, отпуск
ОтветОтчим Курковых
Никто сразу в клуб не едет, отпуск
Ну, Дуглас Сантоса и Луиса Энрике ждут в Зените, например.
Походу все остальные были на вечеринке Винисиуса
Какой-то сплошной поток популистского сознания
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