Президент Бразилии Лула о вылете сборной с ЧМ: «Делегация летела огромным составом, а вернулись единицы. В самолете был только один игрок – какой позор»

Президент Бразилии раскритиковал сборную после вылета с ЧМ.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва раскритиковал сборную страны после вылета с ЧМ-2026 .

Бразильская команда проиграла Норвегии на стадии 1/8 финала (1:2).

«Делегация полетела огромным составом, а вернулись единицы. В самолете сборной почти никого не было. Какой позор. В самолете был только один игрок (Данило из «Фламенго» – Спортс’‘).

Если бы они победили, здесь бы все танцевали. Я даже написал сообщение Анчелотти. Вы помните, кто такой Анчелотти? Это тренер сборной Бразилии.

Я видел, как один парень сделал агрессивного робота. Он был похож на Мбаппе или на Холанда. Итак, я написал Анчелотти, что ему нужно вызвать в сборную этого робота. Это помогло бы Бразилии выиграть чемпионат мира», – сказал Лула, выступая на мероприятии в технологическом университете Мауа в штате Сан-Паулу.