Холанд привез чучело енота из США после чемпионата мира. В лапках игрушки стоимостью 750 долларов бутылка джина
Холанд привез чучело енота из США после чемпионата мира.
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд удивил болельщиков по возвращении с ЧМ-2026.
Форвард «Манчестер Сити» сошел с трапа самолета в Осло с чучелом енота под мышкой. В лапах животного была пустая бутылка джина.
Как выяснилось, Холанд купил чучело во время пребывания в США. Ранее футболист показывал его в Snapchat после посещения магазина Wild Bill’s Western Store в Далласе, где также приобрел ковбойскую шляпу и сапоги.
Покупка енота обошлась норвежцу в 750 долларов.
Напомним, сборная Норвегии завершила выступление на чемпионате мира, уступив Англии в четвертьфинале.
Да
Нет
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Это такой хитрый ход
По факту он купил бутылку, а чучело типа в подарок
Просто чучело вывести замучаешься документы оформлять )
А так по документам это просто бутылка в специальном подарочном оформлении