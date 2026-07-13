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  4. Холанд привез чучело енота из США после чемпионата мира. В лапках игрушки стоимостью 750 долларов бутылка джина

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Холанд привез чучело енота из США после чемпионата мира. В лапках игрушки стоимостью 750 долларов бутылка джина
Холанд привез чучело енота из США после чемпионата мира.

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд удивил болельщиков по возвращении с ЧМ-2026.

Форвард «Манчестер Сити» сошел с трапа самолета в Осло с чучелом енота под мышкой. В лапах животного была пустая бутылка джина.

Как выяснилось, Холанд купил чучело во время пребывания в США. Ранее футболист показывал его в Snapchat после посещения магазина Wild Bill’s Western Store в Далласе, где также приобрел ковбойскую шляпу и сапоги.

Покупка енота обошлась норвежцу в 750 долларов.

Напомним, сборная Норвегии завершила выступление на чемпионате мира, уступив Англии в четвертьфинале.

Испания теперь выиграет ЧМ? Если это был досрочный финал15740 голосов
ДаСборная Испании по футболу
НетЛионель Месси
Опубликовано: Sports
Источник: VG
logoЧемпионат мира по футболу
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
животные и спорт
logoСборная Норвегии по футболу
видео
алкоголь и спорт
logoЭрлинг Холанд

Комментарии

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ОтветKOT_B_yHTAX
негодяй)
ты за родственника переживаешь или завидуешь бутылке?
ОтветKOT_B_yHTAX
негодяй)
Да вообще жесть! Мог бы и обезьяну привезти!
почему стоимость енота перевели в шведские кроны, а не в турецкие лиры или вьетнамские донги?
ОтветtheDemon
почему стоимость енота перевели в шведские кроны, а не в турецкие лиры или вьетнамские донги?
Ты задаёшь неудобные вопросы
ОтветtheDemon
почему стоимость енота перевели в шведские кроны, а не в турецкие лиры или вьетнамские донги?
Ещё вопрос. Так это реально чучело или всё-таки игрушка?
Как же так, бедный енот!
ОтветThe_Enot
Как же так, бедный енот!
Он умер своей смертью в кругу близких, а стать чучелом было его последней волей.
ОтветThe_Enot
Как же так, бедный енот!
Ждем интервью от тебя как от родственника
Выпил)
Это такой хитрый ход
По факту он купил бутылку, а чучело типа в подарок
Просто чучело вывести замучаешься документы оформлять )
А так по документам это просто бутылка в специальном подарочном оформлении
Эту новость ждали тысячи людей с самого утра
1 у.е. (убитый енот)
ОтветГаборик
1 у.е. (убитый енот)
Какой же ты старый... И я...
Новости, которые мы заслужили.
Ответalessandro13
Новости, которые мы заслужили.
Всяко лучше, чем с Айшоуспидом, которому подарили кое-что)
ОтветМатвей MT
Всяко лучше, чем с Айшоуспидом, которому подарили кое-что)
С кем, простите?🤣
напомнило мем про чувака, который любил курить траву и спасать котов.
А зачем пересчитывать сумму покупки в шведских кронах если Холанд норвежец?
ОтветWhy always me?!
А зачем пересчитывать сумму покупки в шведских кронах если Холанд норвежец?
Ещё на рубли перевели бы.
Это для болельщиков чучело енота, а на самом деле это Серлот, после "разговора" с командой в раздевалке, после поражения от Англии
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