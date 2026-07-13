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  4. Лапорта подтвердил переход Адейеми: «Барса» давно за ним следила. Быстрый, очень хороший игрок»

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Лапорта подтвердил переход Адейеми: «Барса» давно за ним следила. Быстрый, очень хороший игрок»
Лапорта подтвердил переход Адейеми: «Барса» давно за ним следила.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил предстоящий переход вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми.

Сообщалось, что «блауграна» заплатит за 24-летнего немца 22+9 млн евро и 35% при перепродаже.

«Мы так рады. Он игрок, за которым мы давно следили.

Адейеми очень быстр, очень хороший игрок. Деку (спортивный директор «Барсы» – Спортс”) проделал отличную работу», – сказал Лапорта.

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АнглияСборная Англии по футболу
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт журналиста Фабрицио Романо в X
logoКарим Адейеми
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Комментарии

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Он отличный парень! И знаете, что? Это была хорошая сделка...
ОтветНикита Кожемяка
Он отличный парень! И знаете, что? Это была хорошая сделка...
Спасибо, Дональд.
ОтветНикита Кожемяка
Он отличный парень! И знаете, что? Это была хорошая сделка...
При покупке игрушек из Лейпцига и Дортмунда крайне желательно брать гарантийные талоны, хотя бы на год. Лейпцигские сразу ломаются, а дортмундские часто просто не работают
Писали что девушка хотела другой город. Сейчас явно на повышение зп пойдет и она его в ЗАГС будет тащить сразу)))) Но потом выяснится что он записал всё на родителей 😁
Не плохой трансфер за 30ку, даже если не стрельнет
У такой же апловской древесины ценник от 60 минимум идет
Флик решил сделать ставку на бегунков, посмотрим.
ОтветКрыс Пол
Флик решил сделать ставку на бегунков, посмотрим.
Так «мозговой центр» у него уже есть, один из лучших в мире, теперь нужны скорость, сила и выносливость.
ОтветКрыс Пол
Флик решил сделать ставку на бегунков, посмотрим.
Ну, Энрике уже сделал и не прогадал)
По мне удачная покупка! Он очень шустрый и техничный, не хуже Нико Уильямса и минимум вдвое дешевле! Теперь бы ещё центрнапа уровня Лёвы, но это увы вымирающая каста, по пальцам на руке можно посчитать!
ОтветGrachseva
По мне удачная покупка! Он очень шустрый и техничный, не хуже Нико Уильямса и минимум вдвое дешевле! Теперь бы ещё центрнапа уровня Лёвы, но это увы вымирающая каста, по пальцам на руке можно посчитать!
Какой матч посмотреть чтоб увидеть его скорость и технику? Сейчас смотрю игру боруссия- Гамбург 21.03 была, очень техничный))))особенно в первом тайме.
ОтветGrachseva
По мне удачная покупка! Он очень шустрый и техничный, не хуже Нико Уильямса и минимум вдвое дешевле! Теперь бы ещё центрнапа уровня Лёвы, но это увы вымирающая каста, по пальцам на руке можно посчитать!
техничный ну ну😂
Странный трансфер. Им вроде как центральный нужен. Или они там Гордона использовать будут? Вроде как под Ямаля брать глупо, он будет играть максимально много, под Рафинью взяли Гордона. Куда Адейеми? Хотя сумма трансфера, конечно, очень приятная по нынешним временам.
ОтветJennifer Rennertransitional
Странный трансфер. Им вроде как центральный нужен. Или они там Гордона использовать будут? Вроде как под Ямаля брать глупо, он будет играть максимально много, под Рафинью взяли Гордона. Куда Адейеми? Хотя сумма трансфера, конечно, очень приятная по нынешним временам.
В ротацию, в кубки, травмы. Первый год все равно адаптация, а там видно будет.
ОтветJennifer Rennertransitional
Странный трансфер. Им вроде как центральный нужен. Или они там Гордона использовать будут? Вроде как под Ямаля брать глупо, он будет играть максимально много, под Рафинью взяли Гордона. Куда Адейеми? Хотя сумма трансфера, конечно, очень приятная по нынешним временам.
Чел, Адейми в тыщу раз сильнее Руни Баргадди. Это все , что тебе необходимо осознать для понимания этого трансфера.
Надеюсь принесет отличный КПД
ОтветDishka
Надеюсь принесет отличный КПД
Голы и ассистенты можно принести, а коэффициент скорее достигнуть/выдать.
За 30 ку впринципе норм. В свое время сотку за Дембеле из той же Боруссии, даже не зная толком за кого такие бабки отдают. Только потом уже выяснили
По мне, так как Адейеми это новый Сане. Со всеми вытекающими последствиями. Будет в настроении - сыграет, как надо. Не будет - не сыграет. К тому же вроде характер непростой. Лишь бы не подпортил атмосферу в раздевалке.
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