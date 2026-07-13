Лапорта подтвердил переход Адейеми: «Барса» давно за ним следила. Быстрый, очень хороший игрок»

Лапорта подтвердил переход Адейеми: «Барса» давно за ним следила.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил предстоящий переход вингера дортмундской «Боруссии » Карима Адейеми .

Сообщалось , что «блауграна» заплатит за 24-летнего немца 22+9 млн евро и 35% при перепродаже.

«Мы так рады. Он игрок, за которым мы давно следили.

Адейеми очень быстр, очень хороший игрок. Деку (спортивный директор «Барсы» – Спортс”) проделал отличную работу», – сказал Лапорта.