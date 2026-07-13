Швейцарский комментатор Лемо об удалении Эмболо за симуляцию: «Не думаю, что игрок Аргентины получил бы вторую желтую в этом моменте. Швейцария – идеальная жертва»
Швейцарский комментатор отреагировал на удалении Эмболо в матче с Аргентиной.
Швейцарский комментатор Давид Лемо указал на предвзятое судейство в матче 1/4 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Швейцарией (3:1).
Главный арбитр матча Жоау Пиньейру во втором тайме удалил форварда швейцарцев Бреэля Эмболо, который после симуляции получил вторую желтую.
«Я рискну это сказать. Не думаю, что игрок Аргентины получил бы вторую желтую карточку в этом моменте. Конечно, нам подробно объяснят это решение. Сборная Швейцарии – идеальная жертва. Но после всего этого остается очень, очень горький осадок», – сказал Лемо в эфире RTS.
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/4 финала34858 голосов
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Blick
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"Да , я убил Васю и мне дали срок. Но если бы Вася убил меня, то СМЕЮ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ему наверное не дали бы срок за убийство. Поэтому и меня могли бы простить"
Если бы журналист говорил про двойные стандарты, то он привел бы конкретный пример, что вот здесь поступили так , а здесь наоборот. А он говорит "смею предположить", это всего лишь его какие то фантазии, без фактов.
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Эмболо разыгрывает «убийство», вместе с другими игроками швейцарской сборной и их скамейкой, требует для Паредеса желтую, посмотрите на Джаку, как он довольно отходит от судьи, когда тот Паредесу показал желтую, это чтобы не было сомнений, как потом Якин заявит, что Паредесу не нужно было показывать желтую. В моменте, они хотели, чтобы ему ее показали.
Затем ВАР сообщает, что никакого «убийства» не было, а это дешевый спектакль. Желтая Паредесу показана не по правилам, но к ее демонстрации привело другое нарушение - симуляция, поэтому, желтая не просто отменилась, это не красная, а по правилам перекочевала к Эмболо. Вторая желтая - удаление. Ну а потом, швейцарцы, которые в лице Якина перед матчем троллили египтян, что никто никому не подсуживает, вместо того, чтобы извиниться за позорное поведение Эмболо, поняли, что схема рабочая и так же начали ныть.