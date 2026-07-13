Швейцарский комментатор Лемо об удалении Эмболо за симуляцию: «Не думаю, что игрок Аргентины получил бы вторую желтую в этом моменте. Швейцария – идеальная жертва»

Швейцарский комментатор отреагировал на удалении Эмболо в матче с Аргентиной.

Швейцарский комментатор Давид Лемо указал на предвзятое судейство в матче 1/4 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Швейцарией (3:1).

Главный арбитр матча Жоау Пиньейру во втором тайме удалил форварда швейцарцев Бреэля Эмболо , который после симуляции получил вторую желтую.

«Я рискну это сказать. Не думаю, что игрок Аргентины получил бы вторую желтую карточку в этом моменте. Конечно, нам подробно объяснят это решение. Сборная Швейцарии – идеальная жертва. Но после всего этого остается очень, очень горький осадок», – сказал Лемо в эфире RTS.