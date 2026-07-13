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  4. Швейцарский комментатор Лемо об удалении Эмболо за симуляцию: «Не думаю, что игрок Аргентины получил бы вторую желтую в этом моменте. Швейцария – идеальная жертва»

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Швейцарский комментатор Лемо об удалении Эмболо за симуляцию: «Не думаю, что игрок Аргентины получил бы вторую желтую в этом моменте. Швейцария – идеальная жертва»
Швейцарский комментатор отреагировал на удалении Эмболо в матче с Аргентиной.

Швейцарский комментатор Давид Лемо указал на предвзятое судейство в матче 1/4 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Швейцарией (3:1). 

Главный арбитр матча Жоау Пиньейру во втором тайме удалил форварда швейцарцев Бреэля Эмболо, который после симуляции получил вторую желтую.

«Я рискну это сказать. Не думаю, что игрок Аргентины получил бы вторую желтую карточку в этом моменте. Конечно, нам подробно объяснят это решение. Сборная Швейцарии – идеальная жертва. Но после всего этого остается очень, очень горький осадок», – сказал Лемо в эфире RTS. 

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ФранцияСборная Франции по футболу
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Blick
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Комментарии

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Хватит лицемерить
Только слепому не видно, что там симуляция
Вам бы разобраться с виновником торжества , а на искать заговор
Ответmelmi
Хватит лицемерить Только слепому не видно, что там симуляция Вам бы разобраться с виновником торжества , а на искать заговор
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Ответmelmi
Хватит лицемерить Только слепому не видно, что там симуляция Вам бы разобраться с виновником торжества , а на искать заговор
Ну вот у Месси была явная красная при игре с Алжиром, и что? Разобрались с виновником?
После нытья швейцаров еще больше убеждаюсь в правильности той желтой. Эта желтая будет примером для других симулянтов
ОтветСвидетель буллинга кристины
После нытья швейцаров еще больше убеждаюсь в правильности той желтой. Эта желтая будет примером для других симулянтов
Для аргентинских симулянтов не будет
Увы, никто из аргентинцев не симулировал как Эмболо, чтобы мы могли сравнить. А раз так, то вы - трепло, товарищ комментатор
ОтветТифлисский
Увы, никто из аргентинцев не симулировал как Эмболо, чтобы мы могли сравнить. А раз так, то вы - трепло, товарищ комментатор
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Логика у таких мыслителей конечно капец.
"Да , я убил Васю и мне дали срок. Но если бы Вася убил меня, то СМЕЮ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ему наверное не дали бы срок за убийство. Поэтому и меня могли бы простить"
ОтветMen77
Логика у таких мыслителей конечно капец. "Да , я убил Васю и мне дали срок. Но если бы Вася убил меня, то СМЕЮ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ему наверное не дали бы срок за убийство. Поэтому и меня могли бы простить"
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ОтветVovker
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Т.е. была ситуация, где игроку щвейцарцев показали желтую, где аргентинец симулировал и вар не вмешался? Такое было?
Если бы журналист говорил про двойные стандарты, то он привел бы конкретный пример, что вот здесь поступили так , а здесь наоборот. А он говорит "смею предположить", это всего лишь его какие то фантазии, без фактов.
начнём с того, что этот самый Эмболо в эпизоде с первой карточкой влетел так, как будто у него мозгов в целом нет с рождения, и чуть ноги сопернику не оторвал. во втором эпизоде он исполнил одну из самых нелепых и позорных симуляций на моей памяти. причина пересмотра эпизода - не конкретно его симуляция как таковая, а то, что Паредесу карточку показали за неё. вот и самой этой Эмболе, и вот этому нездоровому комментатору каково было бы вообще, если бы этот эпизод не пересмотрели? то есть весь мир бы видел, как Паредесу показывают несправедливый горчичник после омерзительнейшей симуляции. под таким углом это Лемо посмотреть не хочет? что была исправлена несправедливость? а раз пересмотр несправедливости состоялся - то, простите, там по правилам надо за такое наказывать. засудили их всех, блин.
как всегда))
судья делает все правильно - ТАК НЕЛЬЗЯ, ЭТО ЗАГОВОР
судья в матче с Норвегией делает откровенную ошибку - всем пофиг, ведь это не Аргентина
ОтветRamin Mamedov
как всегда)) судья делает все правильно - ТАК НЕЛЬЗЯ, ЭТО ЗАГОВОР судья в матче с Норвегией делает откровенную ошибку - всем пофиг, ведь это не Аргентина
Так тут не про это. Он про то что будь на месте Эмболо аргентинский игрок, то все б замяли. Не знаю насчет этого, но рад самому факту что за такие трюки начали наказывать.
Что Египет, что Швейцария - которые смогли дать бой такой великолепной сборной - могли с высоко-поднятой головой уйти, и прослыть в сердцах нейтральных зрителей - героями, как игроки Кабо-Верде. Но эти двое решили позориться до конца.
ОтветМитрандир цвета хаки
Что Египет, что Швейцария - которые смогли дать бой такой великолепной сборной - могли с высоко-поднятой головой уйти, и прослыть в сердцах нейтральных зрителей - героями, как игроки Кабо-Верде. Но эти двое решили позориться до конца.
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ОтветКрестоносец_1116990861
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Да, мы знаем, что в мире шизофреников Аргентину тащат судья-француз, судья-португал, и швейцарец Инфантино против Швейцарии. Мы знаем, и мы сочувствуем вам, и желаем найти хороших специалистов.
Эмболо буквально за пределы поля выкатился «от боли», тут чисто из принципа нужно было удалять
Еще раз напомню хронологию момента.
Эмболо разыгрывает «убийство», вместе с другими игроками швейцарской сборной и их скамейкой, требует для Паредеса желтую, посмотрите на Джаку, как он довольно отходит от судьи, когда тот Паредесу показал желтую, это чтобы не было сомнений, как потом Якин заявит, что Паредесу не нужно было показывать желтую. В моменте, они хотели, чтобы ему ее показали.
Затем ВАР сообщает, что никакого «убийства» не было, а это дешевый спектакль. Желтая Паредесу показана не по правилам, но к ее демонстрации привело другое нарушение - симуляция, поэтому, желтая не просто отменилась, это не красная, а по правилам перекочевала к Эмболо. Вторая желтая - удаление. Ну а потом, швейцарцы, которые в лице Якина перед матчем троллили египтян, что никто никому не подсуживает, вместо того, чтобы извиниться за позорное поведение Эмболо, поняли, что схема рабочая и так же начали ныть.
Паредес - идеальная жертва, чтобы при "контакте" с ним рухнуть наземь и изобразить гримасу страданий на лице. Но там, где вышло ####### судью, не вышло ####### систему. Поезжайте домой и перестаньте ныть.
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