Паредес об удалении Эмболо: «Не понимаю, о чем тут можно спорить. Игрок симулировал, я его не касался. Правила понятны, решение правильное»

Паредес об удалении Эмболо: игрок симулировал, решение принято правильно.

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес отреагировал на удаление форварда сборной Швейцарии Бреэля Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 (3:1).

Главный арбитр матча Жоау Пиньейру изначально показал желтую карточку Паредесу за фол на Эмболо. Однако после изучения повтора судья изменил решение, отменив предупреждение для аргентинца и показав желтую швейцарцу за симуляцию. Эта карточка стала второй для Эмболо в матче.

«Не понимаю, о чем тут можно спорить. Правила понятны. Игрок соперника симулировал, я его не касался. Решение было принято правильно», – сказал Паредес.