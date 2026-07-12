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  4. Паредес об удалении Эмболо: «Не понимаю, о чем тут можно спорить. Игрок симулировал, я его не касался. Правила понятны, решение правильное»

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Паредес об удалении Эмболо: «Не понимаю, о чем тут можно спорить. Игрок симулировал, я его не касался. Правила понятны, решение правильное»
Паредес об удалении Эмболо: игрок симулировал, решение принято правильно.

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес отреагировал на удаление форварда сборной Швейцарии Бреэля Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 (3:1). 

Главный арбитр матча Жоау Пиньейру изначально показал желтую карточку Паредесу за фол на Эмболо. Однако после изучения повтора судья изменил решение, отменив предупреждение для аргентинца и показав желтую швейцарцу за симуляцию. Эта карточка стала второй для Эмболо в матче. 

«Не понимаю, о чем тут можно спорить. Правила понятны. Игрок соперника симулировал, я его не касался. Решение было принято правильно», – сказал Паредес. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Clarin
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Комментарии

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Да какие тут споры! Эмболо просто тупой, если решился на такую симуляцию. Ну чего, прославился! Показали это ныряние на весь мир, с повторами со всех ракурсов. Заслуженная вторая жёлтая. Можно теперь рыдать и рассказывать о несправедливости.
ОтветEvgen Vynokurov
Да какие тут споры! Эмболо просто тупой, если решился на такую симуляцию. Ну чего, прославился! Показали это ныряние на весь мир, с повторами со всех ракурсов. Заслуженная вторая жёлтая. Можно теперь рыдать и рассказывать о несправедливости.
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Ответ21 Век
Комментарий скрыт
Ты бы, раньше чем позориться, почитал о том, что по правилам ФИФА ВАР по протоколу теперь имеет право вмешиваться в эпизодах с отменой желтой. Там основанием была отмена карточки Паредеса и, в результате этого, вынесена жёлтая Эмболо за симуляцию. Нехрен рисовать, тем более когда не умеешь!
Не то чтобы аргентинцы святые, но от швейцарцев ничего, кроме нытья, не ожидалось. Удаление совершенно правильное.
ОтветArty K.
Не то чтобы аргентинцы святые, но от швейцарцев ничего, кроме нытья, не ожидалось. Удаление совершенно правильное.
Ну вообще я вот крайне удивлен был нытью швейцарцев. Если у египтян ещё можно было натянуть сову на глобус, то тут и глобуса-то нет. Максимально очевидный эпизод
Ответnightfall
Ну вообще я вот крайне удивлен был нытью швейцарцев. Если у египтян ещё можно было натянуть сову на глобус, то тут и глобуса-то нет. Максимально очевидный эпизод
Чему удивляться? Они после каждого вылета так делают
Так тут еще другой прикол. Не дай судья желтую Паредесу, а свисни просто фол, симуляцию Эмболо бы не смотрели , тк протоко вар не задействован.
ОтветupuckuH
Так тут еще другой прикол. Не дай судья желтую Паредесу, а свисни просто фол, симуляцию Эмболо бы не смотрели , тк протоко вар не задействован.
100%
ОтветupuckuH
Так тут еще другой прикол. Не дай судья желтую Паредесу, а свисни просто фол, симуляцию Эмболо бы не смотрели , тк протоко вар не задействован.
И поэтому это заговор в пользу Аргентины
Споры о том, почему Эмболо вышел на поле без мозга.
ОтветSnowWalker
Споры о том, почему Эмболо вышел на поле без мозга.
А он у него изначально был?
Вот отличный пример того, как на пустом месте рождаются смехотворные теории ЗОГовора. Дурак симульнул и удалился на ровном месте, но чернь с шапочками из фольги будет реветь, что кого-то куда-то тащат за нагретые шары.
В этом плане Паредесу можно верить, уж в чём чём, а в симуляциях он разбирается ;)
К Паредесу в этом моменте вообще ноль вопросов
Игра была жесткой. Обе команды хотели победить, это факт. Но вот так бездарно слить, это надо быть полным Эмболо. Ну вот зачем?!? И швейцарцы вместо того, чтоб разобраться спокойно в раздевалке с этим вопросом, устроили историю про судью. Зачем?
тут не о чем спорить

но твоя репутация провокатора некуда не делась
ОтветNba today games
тут не о чем спорить но твоя репутация провокатора некуда не делась
Одно дело оскорблять, унижать или издеваться, другое разговаривать во время игры, сбивать концентрацию, устраивать трешток. Первое запрещено, а второе нет.
ОтветNba today games
тут не о чем спорить но твоя репутация провокатора некуда не делась
Значит недостаточная репутация провокатора была, раз Эмболо решил её проверить)) Нашел с кем тягаться!!)
Спорить не о чем. Можно задать вопрос :"дали бы паредесу или другому аргентинцу вторую желтую за симуляцию?" ответ знают все
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