Паредес об удалении Эмболо: «Не понимаю, о чем тут можно спорить. Игрок симулировал, я его не касался. Правила понятны, решение правильное»
Паредес об удалении Эмболо: игрок симулировал, решение принято правильно.
Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес отреагировал на удаление форварда сборной Швейцарии Бреэля Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 (3:1).
Главный арбитр матча Жоау Пиньейру изначально показал желтую карточку Паредесу за фол на Эмболо. Однако после изучения повтора судья изменил решение, отменив предупреждение для аргентинца и показав желтую швейцарцу за симуляцию. Эта карточка стала второй для Эмболо в матче.
«Не понимаю, о чем тут можно спорить. Правила понятны. Игрок соперника симулировал, я его не касался. Решение было принято правильно», – сказал Паредес.
Франция
Испания
Англия
Аргентина
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Clarin
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