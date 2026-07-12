Александр Соболев: «Стал чемпионом, теперь хочу Суперкубок. Заберу все трофеи. Лучшим бомбардиром пора стать»
Соболев хочет выиграть все трофеи в «Зените».
Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что после завоевания чемпионства Мир РПЛ в прошлом сезоне хочет выиграть и другие трофеи.
– В прошлом сезоне спорили с Радимовым на голы. В этом сезоне какую ставите цель?
– С Радимовым просто поспорил, так как не могу отказать. Не люблю спорить. Говорил на медобследовании, что стал чемпионом, теперь хочу Суперкубок.
Заберу все трофеи. Лучшим бомбардиром пора стать.
Сколько надо забить? Может, семи голов хватить, а может, 20 не хватить. Посмотрим, – сказал Соболев.
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/4 финала19847 голосов
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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