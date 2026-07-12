Александр Соболев: «Стал чемпионом, теперь хочу Суперкубок. Заберу все трофеи. Лучшим бомбардиром пора стать»

Соболев хочет выиграть все трофеи в «Зените».

Нападающий «Зенита » Александр Соболев заявил, что после завоевания чемпионства Мир РПЛ в прошлом сезоне хочет выиграть и другие трофеи.

– В прошлом сезоне спорили с Радимовым на голы. В этом сезоне какую ставите цель?

– С Радимовым просто поспорил, так как не могу отказать. Не люблю спорить. Говорил на медобследовании, что стал чемпионом, теперь хочу Суперкубок .

Заберу все трофеи. Лучшим бомбардиром пора стать.

Сколько надо забить? Может, семи голов хватить, а может, 20 не хватить. Посмотрим, – сказал Соболев.