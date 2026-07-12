  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Александр Соболев: «Стал чемпионом, теперь хочу Суперкубок. Заберу все трофеи. Лучшим бомбардиром пора стать»

0
Александр Соболев: «Стал чемпионом, теперь хочу Суперкубок. Заберу все трофеи. Лучшим бомбардиром пора стать»
Соболев хочет выиграть все трофеи в «Зените».

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что после завоевания чемпионства Мир РПЛ в прошлом сезоне хочет выиграть и другие трофеи. 

– В прошлом сезоне спорили с Радимовым на голы. В этом сезоне какую ставите цель?

– С Радимовым просто поспорил, так как не могу отказать. Не люблю спорить. Говорил на медобследовании, что стал чемпионом, теперь хочу Суперкубок.

Заберу все трофеи. Лучшим бомбардиром пора стать.

Сколько надо забить? Может, семи голов хватить, а может, 20 не хватить. Посмотрим, – сказал Соболев.

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/4 финала19847 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoВладислав Радимов
logoOLIMPBET Суперкубок России
logoFONBET Кубок России
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Дельфин и русалка сюжет этой песни твоя подсказала гитара
Ответparatruper17
Дельфин и русалка сюжет этой песни твоя подсказала гитара
И тут дельфина понесло )
Как же хорошо что этот 🤡 от нас ушёл
Соболь будет посмешищем этого сезона, уверен.
А я хочу, а я хочу опять, как дельфин в море в штрафной нырять
Лучший бомбордиром всегда будет мой месси 5 золотых буц даже близко никто не подходил к рекорду в 98 голов за 1 сезон вискас барса.
Сань, скачай фифу
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюков о Суперкубке из двух матчей: «РФС не против, но решать должны и РПЛ с клубами. Свободных окон не так много, двум командам придется корректировать подготовку к сезону»
Зырянов о Соболеве: «Главное, чтобы Александр не сбавлял к себе требования»
Радимов – Губерниеву: «Против Роналду и мы с тобой сыграем. Удержим. Примерно на той же скорости». Дмитрий ответил: «Против нынешнего – что там играть? Дрова»
Рекомендуем
Главные новости
Norwegian Air в рамках пари сменила аватар в соцсетях на логотип British Airways после победы Англии в 1/4 финала ЧМ. Авиакомпании заключили пари перед матчем
Фото
Месси сдулся, Беллингем нахамил Тухелю. Топ-3 героя ЧМ-2026
ВидеоСпортс"
Грелла о сборной Англии: «Это все равно что иметь самую уродливую дочь в мире и говорить ей: «Ты прекрасна». Удивительно, что они умудряются побеждать, играя настолько плохо»
У Месси 21 гол и 10 ассистов в 32 играх на чемпионатах мира. Роналду набрал 11+2 в 27 матчах
Форлан возглавил сборную Уругвая до марта 2027-го
Конкурс от ГОЛа уже в игре – скачивайте приложение и подключайтесь к розыгрышу
Конкурс
«Само слово «Месси» может напугать игроков. Во время установки я стараюсь не произносить его имя, а говорю «игрок под номером 10». Тренер сборной Египта Хассан о Лионеле
Хуммельс об удалении Эмболо в матче с Аргентиной: «Это безумие – так откровенно симулировать, уже имея желтую. Он даже скорчил лицо в момент падения, абсолютно заслуженная красная»
Шнякин о «Спартаке»: «Кое-кто из руководителей сказал мне, что надо почистить карму и научиться нормально прощаться. Клуб хочет бороться за трофей, а не за внимание в медиа»
Холанд стал лучшим игроком Норвегии на ЧМ-2026 с 8.08 по Индексу ГОЛа в среднем
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о том, могут ли Соболев и Аугусто образовать связку, как Дзюба и Азмун: «Мы только за, если так получится. Фелипе может играть на трех позициях»
Литтбарски о сборной Германии: «С 2014-го все пошло под откос. Нужны сильные игроки, способные не только целовать эмблему. Я бы доверил Клоппу функции тренера и менеджера, как в «Ливерпуле»
Кейн о недовольстве Тухеля: «Нам не стоит зацикливаться на этом. Тренер пытается вытянуть из нас максимум. Англия не всегда выходит в полуфинал ЧМ»
70 000 полицейских задействуют во Франции в день матча с Испанией в полуфинале ЧМ, заявил министр внутренних дел страны Нуньес. 14 июля также отмечают день взятия Бастилии
Аллегри хочет видеть Рабьо в «Наполи». Хавбек не против остаться в «Милане», но может передумать из-за невыхода в ЛЧ (GdS)
Флако Лопес о противостоянии Аргентины и Англии: «В нем история, боль, эмоции и множество событий прошлого. Мы отдадим свои жизни на поле»
Невилл о реакции Беллингема на недовольство Тухеля: «Немногие способны столь уверенно ответить тренеру. Быть суперзвездой – это не только показывать класс на поле. И Томас все равно не посадит его на скамейку»
Неймар сыграл на покерном турнире в Лас-Вегасе после вылета Бразилии с ЧМ, вступительный взнос – 10 тысяч долларов. Форвард должен вернуться в «Сантос» 17 июля
Видео
Фердинанд верит, что Англия выиграет ЧМ-2026: «Мы умеем находить решения в сложных ситуациях. Аргентина тоже делала так, но была ближе к вылету»
Гурцкая о Тюкавине и «Зените»: «Думаю, «Динамо» передумало его продавать, и вопрос не в сумме. Но было готово, повышая цену с 20 до 30 млн евро»