Майк Грелла о сборной Англии: «Это все равно что иметь самую уродливую дочь в мире и говорить ей: «Ты прекрасна». Удивительно, что они умудряются побеждать, играя настолько плохо»

Грелла о сборной Англии: все равно что говорить уродливой дочери: «Ты прекрасна».

Экс-форвард «Лидса » и клубов МЛС Майк Грелла раскритиковал игру сборной Англии на ЧМ-2026 .

Ранее команда Томаса Тухеля вышла в полуфинал турнира, обыграв сборную Норвегии в 1/4 финала (2:1).

«Хорошая новость в том, что у вас впереди еще два матча – полуфинал и финал, и вы действительно можете впервые с 1966 года выиграть чемпионат мира. Плохая новость заключается в том, что вы не очень хорошо играете в футбол.

Вы плохо обращаетесь с мячом, плохо действуете в переходных фазах, оставляете огромные свободные зоны между линиями. По английским меркам это было очень слабое выступление. Самое удивительное – насколько плохо вы играете и при этом все равно умудряетесь побеждать.

Это все равно что иметь самую уродливую дочь в мире и говорить ей: «Ты прекрасна», – сказал Грелла в эфире CBS Sports.