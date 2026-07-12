Майк Грелла о сборной Англии: «Это все равно что иметь самую уродливую дочь в мире и говорить ей: «Ты прекрасна». Удивительно, что они умудряются побеждать, играя настолько плохо»

Экс-форвард «Лидса» и клубов МЛС Майк Грелла раскритиковал игру сборной Англии на ЧМ-2026.
Ранее команда Томаса Тухеля вышла в полуфинал турнира, обыграв сборную Норвегии в 1/4 финала (2:1).
«Хорошая новость в том, что у вас впереди еще два матча – полуфинал и финал, и вы действительно можете впервые с 1966 года выиграть чемпионат мира. Плохая новость заключается в том, что вы не очень хорошо играете в футбол.
Вы плохо обращаетесь с мячом, плохо действуете в переходных фазах, оставляете огромные свободные зоны между линиями. По английским меркам это было очень слабое выступление. Самое удивительное – насколько плохо вы играете и при этом все равно умудряетесь побеждать.
Это все равно что иметь самую уродливую дочь в мире и говорить ей: «Ты прекрасна», – сказал Грелла в эфире CBS Sports.
Комментарии
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На ту Англию было больно смотреть
Какие нормальные родители скажут своей дочери, что она не красива?
Я не знаю если они об этом знают, но я почти не сомневался что пройдут и Испания и Аргентина.
Я не думая что они оберегали 1-1, они просто не рисковали чтобы не дать Холланду один шанс ударить с удобной позиции. Так же будет играть Франция в финале с более слабым противником при равном счете