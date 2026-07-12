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  4. Майк Грелла о сборной Англии: «Это все равно что иметь самую уродливую дочь в мире и говорить ей: «Ты прекрасна». Удивительно, что они умудряются побеждать, играя настолько плохо»

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Майк Грелла о сборной Англии: «Это все равно что иметь самую уродливую дочь в мире и говорить ей: «Ты прекрасна». Удивительно, что они умудряются побеждать, играя настолько плохо»
Грелла о сборной Англии: все равно что говорить уродливой дочери: «Ты прекрасна».

Экс-форвард «Лидса» и клубов МЛС Майк Грелла раскритиковал игру сборной Англии на ЧМ-2026

Ранее команда Томаса Тухеля вышла в полуфинал турнира, обыграв сборную Норвегии в 1/4 финала (2:1). 

«Хорошая новость в том, что у вас впереди еще два матча – полуфинал и финал, и вы действительно можете впервые с 1966 года выиграть чемпионат мира. Плохая новость заключается в том, что вы не очень хорошо играете в футбол. 

Вы плохо обращаетесь с мячом, плохо действуете в переходных фазах, оставляете огромные свободные зоны между линиями. По английским меркам это было очень слабое выступление. Самое удивительное – насколько плохо вы играете и при этом все равно умудряетесь побеждать.

Это все равно что иметь самую уродливую дочь в мире и говорить ей: «Ты прекрасна», – сказал Грелла в эфире CBS Sports.

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/4 финала33939 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoпремьер-лига Англия
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Комментарии

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Наверное, выскажу непопулярное мнение, но, всё равно они играют лучше, чем при Саутгейте
На ту Англию было больно смотреть
ОтветNyko Baletskiy
Наверное, выскажу непопулярное мнение, но, всё равно они играют лучше, чем при Саутгейте На ту Англию было больно смотреть
да в целом какая сборная кроме Франции выглядит цельно по игре, Аргентина и Испания так же мучаясь дошли до полуфиналов, да и если взять исторически команды выигрывашие ЧМ, то сборные которые выигрывали и еще бы играли ярко это редкость
ОтветNyko Baletskiy
Наверное, выскажу непопулярное мнение, но, всё равно они играют лучше, чем при Саутгейте На ту Англию было больно смотреть
Комментарий скрыт
на морально-волевых вывозят. ну и Беллингем с Кейном свое берут.
Ответсрпска гаража
на морально-волевых вывозят. ну и Беллингем с Кейном свое берут.
Джуд и Кейн это грудь и жопа уродливой дочки))) поэтому не все так плохо, как он сказал)
Ответ4qccj9pdpg
Джуд и Кейн это грудь и жопа уродливой дочки))) поэтому не все так плохо, как он сказал)
У принцессы 42 размер обуви по имени Пикфорд
Ахах, хорошо сказал))
ОтветJazzzz
Ахах, хорошо сказал))
И сказал зачётно, и прав полностью!
ОтветJazzzz
Ахах, хорошо сказал))
Что хорошего? Херню полную сказал
Какие нормальные родители скажут своей дочери, что она не красива?
Хорошая новость - это своеобразное чувство юмора бывшего игрока Лидса, плохая для него новость в том, что Англия нет так часто играет в полуфиналах ЧМ и быть недовольным игрой, которая позволила этому случиться - это все равно, что быть игроком, которого никто не знает, но заявлять о готовности перейти только в топ-клуб на высшую там зп.
ОтветСпартаковец навсегда
Хорошая новость - это своеобразное чувство юмора бывшего игрока Лидса, плохая для него новость в том, что Англия нет так часто играет в полуфиналах ЧМ и быть недовольным игрой, которая позволила этому случиться - это все равно, что быть игроком, которого никто не знает, но заявлять о готовности перейти только в топ-клуб на высшую там зп.
От последней части Вашего комментария икнуло половина РПЛ
ОтветСпартаковец навсегда
Хорошая новость - это своеобразное чувство юмора бывшего игрока Лидса, плохая для него новость в том, что Англия нет так часто играет в полуфиналах ЧМ и быть недовольным игрой, которая позволила этому случиться - это все равно, что быть игроком, которого никто не знает, но заявлять о готовности перейти только в топ-клуб на высшую там зп.
По факту, сборная Англии за всю историю только 1 раз выступила лучше, чем в этом году – когда победили в 1966. Еще в 1990 и 2018 были четвертыми.
Игра забудется, результат останется.
"По английским меркам это было очень слабое выступление." это что за мерки такие? Обычно Англия играет идеально, а тут прямо разрывы между линиями и плохо в переходных фазах?
На ЧМ в России было примерно также...
за последние годы англия в полуфиналах и финале ЧЕ. По моему это очень хорошо для любой дочки. Наверное грелла в стендаперах сейчас
ОтветИван Иванов_1117114048
за последние годы англия в полуфиналах и финале ЧЕ. По моему это очень хорошо для любой дочки. Наверное грелла в стендаперах сейчас
У дочки папа богач, подрихтовал недостатки
На этом чемпионате Англия смотрится нормально.
Ответrcbkz6mrtd
На этом чемпионате Англия смотрится нормально.
Аргентину и Францию интересно смотреть, остальные-мусор
Против этой сборной Аргентины можно играть!!! Египет и Швейцария это доказала. А то что говорит этот парень, просто шоу ради
ОтветChistian Jadson
Против этой сборной Аргентины можно играть!!! Египет и Швейцария это доказала. А то что говорит этот парень, просто шоу ради
В этом году, более сильная команда играя 1-1 или 0-0 почти всегда дожимала в конце.
Я не знаю если они об этом знают, но я почти не сомневался что пройдут и Испания и Аргентина.
Я не думая что они оберегали 1-1, они просто не рисковали чтобы не дать Холланду один шанс ударить с удобной позиции. Так же будет играть Франция в финале с более слабым противником при равном счете
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