  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Форлан возглавил сборную Уругвая до марта 2027-го

0
Форлан возглавил сборную Уругвая до марта 2027-го
Диего Форлан возглавил сборную Уругвая.

Диего Форлан стал новым главным тренером сборной Уругвая, передает Marca со ссылкой на руководство Уругвайской футбольной ассоциации.

Бывший нападающий «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» будет возглавлять национальную команду минимум до марта 2027 года, совмещая эту работу с должностью главного тренера сборной Уругвая U20. Форлан сменил на этой должности Марсело Бьелсу, покинувшего сборную после вылета с ЧМ-2026.

В качестве игрока Форлан провел за сборную Уругвая 112 матчей, забил 36 голов и был признан лучшим игроком турнира на ЧМ-2010. Как тренер 47-летний специалист работал в «Пеньяроле» и «Атенасе».

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/4 финала34617 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoДиего Форлан
logoСборная Уругвая по футболу
logoМарсело Бьелса
logoсборная Уругвая U-20
Федерация футбола Уругвая

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
футбольный человек !
ОтветLavinka
футбольный человек !
Один д-б сказал, а другие коллеги по диагнозам теперь тулят этот бред везде.
ОтветАлексей Сид
Один д-б сказал, а другие коллеги по диагнозам теперь тулят этот бред везде.
Бренд
Откуда ему 47, он же вот играл ещё недавно
ОтветA.G
Откуда ему 47, он же вот играл ещё недавно
Да мы все тоже вот недавно школу заканчивали.. А сейчас без пяти минут внуков ждём
ОтветA.G
Откуда ему 47, он же вот играл ещё недавно
Он и играл до 43 наверное
Игрок интересный был, как тренер пока лотерея
ОтветKrylya
Игрок интересный был, как тренер пока лотерея
Топ-игрок был
ОтветKrylya
Игрок интересный был, как тренер пока лотерея
Может, научит этих остолопов бить не по соперникам, а по мячу)
ЧМ 2010 Форлан и его дальние удары мячами Джабулани, ностальгия…)
Ответdeimon7.7
ЧМ 2010 Форлан и его дальние удары мячами Джабулани, ностальгия…)
Славные времена)
Опа, удачи Диего. Его перфоменс на ЧМ 2010 до сих пор в памяти)
ОтветKulagin_m
Опа, удачи Диего. Его перфоменс на ЧМ 2010 до сих пор в памяти)
Укротитель джабулани)
Почувствуй себя старым, называется.
2010 год: уезжаешь в детский лагерь аккурат в середине ЧМ. Где-то там умудряешься надыбать телевизор, уламываешь воспитателя, вожатого и пацанов притащить его и поставить в холле, чтобы по вечерам смотреть матчи...
2026 год: Диего Форлан уже тренер
Время летит неумолимо
Ответleogoba
Почувствуй себя старым, называется. 2010 год: уезжаешь в детский лагерь аккурат в середине ЧМ. Где-то там умудряешься надыбать телевизор, уламываешь воспитателя, вожатого и пацанов притащить его и поставить в холле, чтобы по вечерам смотреть матчи... 2026 год: Диего Форлан уже тренер Время летит неумолимо
Со своим телевизором просто надо было ехать, поставить в красный уголок и пускать зрителей только по билетам.
Ответleogoba
Почувствуй себя старым, называется. 2010 год: уезжаешь в детский лагерь аккурат в середине ЧМ. Где-то там умудряешься надыбать телевизор, уламываешь воспитателя, вожатого и пацанов притащить его и поставить в холле, чтобы по вечерам смотреть матчи... 2026 год: Диего Форлан уже тренер Время летит неумолимо
Почувствуй себя старым*2, называется.
1990 год: уезжаешь в пионерский лагерь аккурат в начале ЧМ. Без проблем получаешь разрешение понимающего начальника лагеря, чтобы по вечерам смотреть матчи в его кабинете. Рональд Куман легко кладёт пенальти в ворота Иллгнера...
2026 год: Рональд Куман уже тренер и смотрит, как его подопечные мажут с точки...
Время летит неумолимо
Легенда Уругвая
Как он был хорош на ЧМ 2010, вообще, создается впечатление, что крутой и зрелищный футбол, плавно уступил место скучному и прагматичному, как раз после ЧМ 2010
Почему бы не Марсело Броли (48 лет), который в блестящем стиле привел Уругвай U20 к "золоту" МЧМ 2023 в Аргентине?
Ответwaleri
Почему бы не Марсело Броли (48 лет), который в блестящем стиле привел Уругвай U20 к "золоту" МЧМ 2023 в Аргентине?
Нефутбольный человек, ну или менее футбольный.
Обожаю Форлана. Такая вдохновенная игра была... Вот из-за таких футболистов я и люблю смотреть футбол. Спросите Мостового об этом назначении - наверняка всячески одобряет🙂
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Игрокам было некомфортно со мной». Исповедь Бьелсы после провала на ЧМ
У Муслеры был жар перед матчем с Испанией, рассказал Бьелса: «Впервые игрок попросил о замене из-за ошибки. Он предпочел прекратить игру, потому что у команды были шансы»
Бьелса дал полуторачасовую пресс-конференцию о вылете Уругвая с ЧМ и пришел на нее с папкой документов: «Никому не интересно, что я знаю»
Фото
Рекомендуем
Главные новости
Дешам перед Испанией: «Они явные фавориты: много забивают, всего один пропущенный гол. Не оказываю на них давления»
Шнякин и Трушечкин назначены на полуфиналы ЧМ, «Родина» не приняла лого от студии Лебедева, «МЮ» купил Андрея и берет Тилеманса, Серлота оскорбляют в соцсетях и другие новости
Мостовой не считает, что ФИФА и судьи благоволят Аргентине и Месси: «Что вы несете бред? Кому это в голову может влезть? Нефутбольным людям, однозначно. В футболе давно все придумано»
Диктатор Мбаппе на пути к третьему финалу ЧМ подряд – повторит ли успех?
Тесты и игры
Иосифов перешел в «Хихон» из Сегунды свободным агентом. Контракт – по схеме «1+1»
Фото
Американец Эльфат будет судить матч Аргентины и Англии в 1/2 финала ЧМ-2026
«Нижний Новгород» может купить Пруцева у «Спартака» за 6,5 млн евро и отдать «Локо» в аренду в обмен на вратаря Веселова (Иван Карпов)
«У Англии очень быстрые фланги, а у Аргентины довольно тяжелая оборона, которая может не успеть». Радимов об 1/2 финала ЧМ-2026
Невилл о том, кого из «Ливерпуля» взял бы в «МЮ»: «Гравенберх – лучший из трех полузащитников «красных», а нам отчаянно нужен хавбек»
Неймара растрогал ИИ-ролик о нем: свели четыре версии бразильца из разных эпох 🥹
ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Ямаль о том, что у него 1 мяч на ЧМ: «Не зациклен на голах, но забить в матче с Францией было бы особенным событием. Я спокоен, не чувствую лишнего давления»
Агент Тюкавина: «Костя может поехать в Саудовскую Аравию, но уже после 30 лет. Года два назад у него было предложение оттуда»
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграет с ЦСКА
«Испания настолько уверена в своих силах, что ни капли не боится французов. Они могут задергаться». Радимов об 1/2 финала ЧМ-2026
Круговой о ЦСКА без побед в межсезонье: «Мы еще не в максимальных кондициях. В сезоне все будет по-другому»
Баэна о полуфинале с Францией: «Очень интересное столкновение стилей. Испания будет стараться не терять мяч слишком часто, потому что они сильны в контратаках»
Порро о полуфинале: «Мы должны быть сосредоточены на 200% и надеяться, что у Франции игра не пойдет. Не боимся их и уверены в своих силах»
Карпукас о «Локомотиве»: «Не считаю, что была провальная весна – если не брать результат. Не залетело в чужие ворота то, что залетело осенью. Но никто не прошел сезон ровно»
Даррен Бент предлагает Рэшфорда на правом фланге Англии: «Мадуэке залезает в офсайд там, где его быть не должно»
Селюк о слухах про Батракова: «Ощущение, что в «ПСЖ» сейчас сбор для россиян. Не думаю, что в «Локо» когда-либо было официальное предложение от парижан»