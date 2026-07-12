Форлан возглавил сборную Уругвая до марта 2027-го
Диего Форлан возглавил сборную Уругвая.
Диего Форлан стал новым главным тренером сборной Уругвая, передает Marca со ссылкой на руководство Уругвайской футбольной ассоциации.
Бывший нападающий «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» будет возглавлять национальную команду минимум до марта 2027 года, совмещая эту работу с должностью главного тренера сборной Уругвая U20. Форлан сменил на этой должности Марсело Бьелсу, покинувшего сборную после вылета с ЧМ-2026.
В качестве игрока Форлан провел за сборную Уругвая 112 матчей, забил 36 голов и был признан лучшим игроком турнира на ЧМ-2010. Как тренер 47-летний специалист работал в «Пеньяроле» и «Атенасе».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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