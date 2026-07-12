«Само слово «Месси» может напугать игроков. Во время установки я стараюсь не произносить его имя, а говорю «игрок под номером 10». Тренер сборной Египта Хассан о Лионеле

Тренер сборной Египта: само слово «Месси» может пугать игроков.

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан рассказал, как настраивал игроков на игру против Аргентины и Лионеля Месси , в частности.

Команды встретились в 1/8 финала ЧМ-2026 . Аргентинцы одержали победу со счетом 3:2, уступая 0:2 к 79-й минуте.

«Само слово «Месси» может немного напугать некоторых футболистов. Я старался привить игрокам четкую игровую модель, чтобы они не были сосредоточены на одном футболисте. Кроме того, с психологической точки зрения я не хочу, чтобы они думали ни о названии команды-соперника, ни об именах ее игроков.

Когда во время установки я разбираю какой-то эпизод и в нем участвует Месси, я стараюсь не произносить его имя. Вместо этого говорю «игрок под номером 10» или просто «игрок под таким-то номером», чтобы у футболистов не было чрезмерного уважения или страха», – сказал Хассан в интервью египетскому телеканалу ONTV.