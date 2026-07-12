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  4. «Само слово «Месси» может напугать игроков. Во время установки я стараюсь не произносить его имя, а говорю «игрок под номером 10». Тренер сборной Египта Хассан о Лионеле

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«Само слово «Месси» может напугать игроков. Во время установки я стараюсь не произносить его имя, а говорю «игрок под номером 10». Тренер сборной Египта Хассан о Лионеле
Тренер сборной Египта: само слово «Месси» может пугать игроков.

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан рассказал, как настраивал игроков на игру против Аргентины и Лионеля Месси, в частности. 

Команды встретились в 1/8 финала ЧМ-2026. Аргентинцы одержали победу со счетом 3:2, уступая 0:2 к 79-й минуте. 

«Само слово «Месси» может немного напугать некоторых футболистов. Я старался привить игрокам четкую игровую модель, чтобы они не были сосредоточены на одном футболисте. Кроме того, с психологической точки зрения я не хочу, чтобы они думали ни о названии команды-соперника, ни об именах ее игроков. 

Когда во время установки я разбираю какой-то эпизод и в нем участвует Месси, я стараюсь не произносить его имя. Вместо этого говорю «игрок под номером 10» или просто «игрок под таким-то номером», чтобы у футболистов не было чрезмерного уважения или страха», – сказал Хассан в интервью египетскому телеканалу ONTV. 

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ФранцияСборная Франции по футболу
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АнглияСборная Англии по футболу
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Marca
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Комментарии

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В полуфинале встретятся: тот, чье имя нельзя называть и команда Гарри 😁
Ответdeimon7.7
В полуфинале встретятся: тот, чье имя нельзя называть и команда Гарри 😁
Топ)
Ответdeimon7.7
В полуфинале встретятся: тот, чье имя нельзя называть и команда Гарри 😁
Жаль команда Поттера уже вылетела
Его боялись даже египтяне:)
Ответrigobersong
Его боялись даже египтяне:)
Поэтому их так трясло после матча, ПТСР, видимо😁
Да тут половину пользователей сайта корёжит при упоминании Месси в любой новости)))
Прямо как Волан-де-Морт в Гарри Поттере...ой, тот кого нельзя называть.
Ответdreamstep
Прямо как Волан-де-Морт в Гарри Поттере...ой, тот кого нельзя называть.
Тренер во вселенной Гарри Потера давал бы установку , начиная со слов " вы сегодня играете сами-знаете-с кем ...", перед матчем против Лео
Так падажжи, ты ж кричал на весь ЧМ, что всё куплено, а теперь оказывается, что игроки у Аргентины страшные 🤔
Ответblaugrana_man
Так падажжи, ты ж кричал на весь ЧМ, что всё куплено, а теперь оказывается, что игроки у Аргентины страшные 🤔
Подбухнул) вот его и понесло)
Никто из вас не сможет противостоять Тому, Кто Не Должен Быть Помянут, один. Защищайтесь против него вдвоем, втроем, а лучше вчетвером, и тогда у вас есть шанс сдержать его магию!

У Сами-Знаете-Кого много слуг. Они делают за него всю грязную работу, пока он бродит вокруг наших ворот, и никто не сможет предугадать, где и когда он нанесет удар.

Сами-Знаете-Кто стар. Но он силен так же, как в молодости. Говорят, что он выкрал философский камень и пьет его эссенцию под видом гормона роста.

Даже судьи боятся Того, Кто Не Должен Быть Помянут, и послушны его воле, потому что он наложил заклятие Империо на президента ФИФА.

Говорят, Сами-Знаете-Кто - сильнейший волшебник всех времен. Говорят, он не из нашего мира. Кто-то думал, что Роналдор сможет противостоять ему, но Роналдор утратил силу, он теперь словно мертвый. Теперь никто не смеет бросить Тому, Кто Не Должен Быть Помянут, вызов один на один...
Прям по заветам Климова. Я и не догадывался, что его слава распространилась аж за пределы спортса. Растет!
ОтветLionel Andres Messi 10
Прям по заветам Климова. Я и не догадывался, что его слава распространилась аж за пределы спортса. Растет!
Завернуться в Палестинский флаг и никакой Месси не страшен !
Вот поэтому вы 10 минут и не доиграли, все равно боялись
Ответbox2box2
Вот поэтому вы 10 минут и не доиграли, все равно боялись
просто прочитали фамилию нам футболке 10
знакомая риторика
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