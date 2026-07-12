Хуммельс об удалении Эмболо в матче с Аргентиной: «Это безумие – так откровенно симулировать, уже имея желтую. Он даже скорчил лицо в момент падения, абсолютно заслуженная красная»

Бывший защитник сборной Германии Матс Хуммельс высказался об удалении форварда сборной Швейцарии Бреэля Эмболо после симуляции в матче с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ-2026 (1:3).
«Этот эпизод решил исход игры не в пользу Швейцарии. Эмболо наверняка чувствует себя очень плохо сейчас. Это какое-то безумие – уже имея желтую карточку, так откровенно симулировать. Тем более в эпизоде, который вообще ничего не давал, в абсолютно безопасной зоне.
Видно же, что он даже скорчил лицо в момент падения. К сожалению, это абсолютно заслуженные желтая и красная карточка. Видимо, какой-то порыв в его голове заставил его пойти на симуляцию. Конечно, ему сейчас очень тяжело, и мне как зрителю тоже было больно это видеть. До этого момента Швейцария, можно сказать, держала Аргентину под контролем, но этот эпизод все перечеркнул», – сказал Хуммельс в эфире Magenta TV.
Комментарии
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Еще сами швейцарцы активнее всех кричат о несправедливости, хотя в такой ситуации лучше стыдливо замять эту позорную страницу в истории швейцарского футбола.
Идиотизм , конечно !
Ну реально странный персонаж - идут повторы, один за другим, где всё отчетливо, абсолютно однозначно видно, а Нагучев кричит, что судья пошел к монитору, чтобы проверить красную Паредесу...🤦♂️
А как он грамотно исполнил "финт" с подножкой...😀
Хуже всего что даже после просмотра ВАР оправдывался. Идиот!
В Эмболах теперь измеряется шкала симуляции.
Допустим футболист упал от небольшого толчка - это 2/3 Эмболо
Или нарнул в штрафной после лёгкого касания от вратаря - 1/2 Эмболо.
100 % жёлтая, но так как была одна жёлтая, то разумеется удаление
Целое представление нам показал Эмболо.
Но он забыл, что мы тут собрались футбол смотреть, а не спектакль. Заслуженная ЖК, перешедшая в КК. Надеюсь, что в дальнейшем ФИФА, УЕФА и РПЛ будут нещадно бороться с симуляцией на поле.
— Что ж это такое? Ведь я машинально." (C)
Очевидно, Эмболо - симулянт со стажем и всё на рефлексах сделал.
В свете этого наказание ещё более заслуженно.