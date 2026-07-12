Хуммельс об удалении Эмболо в матче с Аргентиной: «Это безумие – так откровенно симулировать, уже имея желтую. Он даже скорчил лицо в момент падения, абсолютно заслуженная красная»

Хуммельс об Эмболо: безумие – уже имея желтую, так откровенно симулировать.

Бывший защитник сборной Германии Матс Хуммельс высказался об удалении форварда сборной Швейцарии Бреэля Эмболо после симуляции в матче с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ-2026 (1:3).

«Этот эпизод решил исход игры не в пользу Швейцарии. Эмболо наверняка чувствует себя очень плохо сейчас. Это какое-то безумие – уже имея желтую карточку, так откровенно симулировать. Тем более в эпизоде, который вообще ничего не давал, в абсолютно безопасной зоне.

Видно же, что он даже скорчил лицо в момент падения. К сожалению, это абсолютно заслуженные желтая и красная карточка. Видимо, какой-то порыв в его голове заставил его пойти на симуляцию. Конечно, ему сейчас очень тяжело, и мне как зрителю тоже было больно это видеть. До этого момента Швейцария, можно сказать, держала Аргентину под контролем, но этот эпизод все перечеркнул», – сказал Хуммельс в эфире Magenta TV.