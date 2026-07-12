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  4. Хуммельс об удалении Эмболо в матче с Аргентиной: «Это безумие – так откровенно симулировать, уже имея желтую. Он даже скорчил лицо в момент падения, абсолютно заслуженная красная»

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Хуммельс об удалении Эмболо в матче с Аргентиной: «Это безумие – так откровенно симулировать, уже имея желтую. Он даже скорчил лицо в момент падения, абсолютно заслуженная красная»
Хуммельс об Эмболо: безумие – уже имея желтую, так откровенно симулировать.

Бывший защитник сборной Германии Матс Хуммельс высказался об удалении форварда сборной Швейцарии Бреэля Эмболо после симуляции в матче с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ-2026 (1:3). 

«Этот эпизод решил исход игры не в пользу Швейцарии. Эмболо наверняка чувствует себя очень плохо сейчас. Это какое-то безумие – уже имея желтую карточку, так откровенно симулировать. Тем более в эпизоде, который вообще ничего не давал, в абсолютно безопасной зоне. 

Видно же, что он даже скорчил лицо в момент падения. К сожалению, это абсолютно заслуженные желтая и красная карточка. Видимо, какой-то порыв в его голове заставил его пойти на симуляцию. Конечно, ему сейчас очень тяжело, и мне как зрителю тоже было больно это видеть. До этого момента Швейцария, можно сказать, держала Аргентину под контролем, но этот эпизод все перечеркнул», – сказал Хуммельс в эфире Magenta TV. 

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ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Bild
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logoСборная Аргентины по футболу
logoМатс Хуммельс

Комментарии

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Абсурд, что находятся люди, которые серьёзно обсуждают этот эпизод в ключе "а было ли удаление?".
Еще сами швейцарцы активнее всех кричат о несправедливости, хотя в такой ситуации лучше стыдливо замять эту позорную страницу в истории швейцарского футбола.
ОтветMr. Si
Абсурд, что находятся люди, которые серьёзно обсуждают этот эпизод в ключе "а было ли удаление?". Еще сами швейцарцы активнее всех кричат о несправедливости, хотя в такой ситуации лучше стыдливо замять эту позорную страницу в истории швейцарского футбола.
Ну как, люди….фанаты чемпиона саудовской аравии….
ОтветMr. Si
Абсурд, что находятся люди, которые серьёзно обсуждают этот эпизод в ключе "а было ли удаление?". Еще сами швейцарцы активнее всех кричат о несправедливости, хотя в такой ситуации лучше стыдливо замять эту позорную страницу в истории швейцарского футбола.
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Ну ,это ж Премия Дарвина на ЧМ за самовыпиливание - я думал, что Хендерсон со своим прыжком через рекламный щит - главный кандидат, но Эмболо теперь вне конкуренции
ОтветFabrikanttt
Ну ,это ж Премия Дарвина на ЧМ за самовыпиливание - я думал, что Хендерсон со своим прыжком через рекламный щит - главный кандидат, но Эмболо теперь вне конкуренции
Хотелось очень отомстить крашеному ))
Идиотизм , конечно !
ОтветFabrikanttt
Ну ,это ж Премия Дарвина на ЧМ за самовыпиливание - я думал, что Хендерсон со своим прыжком через рекламный щит - главный кандидат, но Эмболо теперь вне конкуренции
Хендерсон-то выпилил только себя, а этот актёр - всю команду.
В моменте с симуляцией Эмболо Нагучев безапелляционно заявил, что чистейшая желтая. Паредасу. А с 10 го повтора его осенило, что желтая в другую сторону. Такой валенок, просто жесть
ОтветBanditogangsterito
В моменте с симуляцией Эмболо Нагучев безапелляционно заявил, что чистейшая желтая. Паредасу. А с 10 го повтора его осенило, что желтая в другую сторону. Такой валенок, просто жесть
Меня это так выбесило, я в голосину орал, что он идиот. Жену разбудил, тапкой в меня со второго этажа бросила, а кошки наоборот - на второй этаж убежали. 🤭
Ну реально странный персонаж - идут повторы, один за другим, где всё отчетливо, абсолютно однозначно видно, а Нагучев кричит, что судья пошел к монитору, чтобы проверить красную Паредесу...🤦‍♂️
ОтветBanditogangsterito
В моменте с симуляцией Эмболо Нагучев безапелляционно заявил, что чистейшая желтая. Паредасу. А с 10 го повтора его осенило, что желтая в другую сторону. Такой валенок, просто жесть
Эти павлины на комментаторах настолько увлекаются своим разглагольствованиями, что не замечают самых простейших вещей, когда уже все давно их увидели
Какие вообще могут быть вопросы по этой желтой? Там 10 Бускетсов из 10-ти было!
Ответold pipe
Какие вообще могут быть вопросы по этой желтой? Там 10 Бускетсов из 10-ти было!
Бускетс симулировал ровно 1 раз в жизни.
Да не только лицо скорчил, он ещё в конвульсии пал.
А как он грамотно исполнил "финт" с подножкой...😀
Хуже всего что даже после просмотра ВАР оправдывался. Идиот!

В Эмболах теперь измеряется шкала симуляции.
Допустим футболист упал от небольшого толчка - это 2/3 Эмболо
Или нарнул в штрафной после лёгкого касания от вратаря - 1/2 Эмболо.

100 % жёлтая, но так как была одна жёлтая, то разумеется удаление
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Да не только лицо скорчил, он ещё в конвульсии пал. А как он грамотно исполнил "финт" с подножкой...😀 Хуже всего что даже после просмотра ВАР оправдывался. Идиот! В Эмболах теперь измеряется шкала симуляции. Допустим футболист упал от небольшого толчка - это 2/3 Эмболо Или нарнул в штрафной после лёгкого касания от вратаря - 1/2 Эмболо. 100 % жёлтая, но так как была одна жёлтая, то разумеется удаление
Российский дельфин с берегов Невы на сколько Эмболо тянет?
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Да не только лицо скорчил, он ещё в конвульсии пал. А как он грамотно исполнил "финт" с подножкой...😀 Хуже всего что даже после просмотра ВАР оправдывался. Идиот! В Эмболах теперь измеряется шкала симуляции. Допустим футболист упал от небольшого толчка - это 2/3 Эмболо Или нарнул в штрафной после лёгкого касания от вратаря - 1/2 Эмболо. 100 % жёлтая, но так как была одна жёлтая, то разумеется удаление
Вообще-то это больше шкала идиотизма
Сперва подумалось, что ничего особенного не произошло, просто Паредес, как обычно, получил свою дежурную жёлтую карточку, но не тут-то было...
ОтветКокич
Сперва подумалось, что ничего особенного не произошло, просто Паредес, как обычно, получил свою дежурную жёлтую карточку, но не тут-то было...
Я вообще Паредесом удивлён, в свои лучшие годы он бы его отпинал, развязал массовое побоище и благополучно само удалился. Но на этом турнире его как подменили, прямо белый и пушистый, сама милота
Ответandr d
Я вообще Паредесом удивлён, в свои лучшие годы он бы его отпинал, развязал массовое побоище и благополучно само удалился. Но на этом турнире его как подменили, прямо белый и пушистый, сама милота
Zato ranee korrektnıy Makallister za poslednee vremya prevrashaetsya v Paredesa)) Ya dumayu, mnoqie uje zametili
Подпрыгнул козликом, зацепил себя по ноге, сделал козью морду, заорал благим матом.
Целое представление нам показал Эмболо.
Но он забыл, что мы тут собрались футбол смотреть, а не спектакль. Заслуженная ЖК, перешедшая в КК. Надеюсь, что в дальнейшем ФИФА, УЕФА и РПЛ будут нещадно бороться с симуляцией на поле.
"Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:
— Что ж это такое? Ведь я машинально." (C)

Очевидно, Эмболо - симулянт со стажем и всё на рефлексах сделал.
В свете этого наказание ещё более заслуженно.
Фанаты чемпиона Саудовской Аравии, Хуммельс - чемпион мира…в отличии от вашего идола 😉
Сыграл он зачетно но забыл что живет в эпоху вар
ОтветKataDiaz
Сыграл он зачетно но забыл что живет в эпоху вар
Я до повторов железобетонно был уверен, что это явный и очень грубый фол. Не ту профессию он выбрал, тут Оскаром пованивает...
Ответboalx
Я до повторов железобетонно был уверен, что это явный и очень грубый фол. Не ту профессию он выбрал, тут Оскаром пованивает...
Возможно, мы наблюдаемначало великой актерской карьеры, которая даже и не снилась Винни Джонсу.
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