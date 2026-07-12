Беллингем в 4-й раз признан лучшим игроком матча ЧМ-2026. Англичанин дважды забил Норвегии
Беллингема выбрали лучшим игроком матча Англии с Норвегией.
Джуд Беллингем получил награду после игры между Англией и Норвегией (2:1).
Полузащитник отметился дублем в ворота скандинавской команды в четвертьфинале ЧМ-2026. Он забил в добавленное к первому тайму время и в дополнительное время.
Представляющий «Реал» хавбек был признан лучшим игроком матча. Приз достался ему во второй раз подряд и в 4-й на ЧМ-2026 в целом.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт ФИФА
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Как это всё собрать в один кулак и начать показывать нормальный футбол в клубе?
А если чуть более серьёзно, но о том же - те или иные (тут уж Моуру виднее, каким каком за эту головоломку браться) прикладные воздействия нужно начинать с Мбаппе, глубоко убеждён в этом. Без стартового этапа этот паровоз не поедет, и никакая продажа Винисиуса не поможет.
А мундиаль Джуд проводит блестяще, тут да, иначе не скажешь.