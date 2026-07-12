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  4. Беллингем в 4-й раз признан лучшим игроком матча ЧМ-2026. Англичанин дважды забил Норвегии

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Беллингем в 4-й раз признан лучшим игроком матча ЧМ-2026. Англичанин дважды забил Норвегии
Беллингема выбрали лучшим игроком матча Англии с Норвегией.

Джуд Беллингем получил награду после игры между Англией и Норвегией (2:1).

Полузащитник отметился дублем в ворота скандинавской команды в четвертьфинале ЧМ-2026. Он забил в добавленное к первому тайму время и в дополнительное время.

Представляющий «Реал» хавбек был признан лучшим игроком матча. Приз достался ему во второй раз подряд и в 4-й на ЧМ-2026 в целом.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт ФИФА
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Комментарии

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Лучший игрок турнира наряду с Мбаппе.
ОтветАнглийский_пациент
Лучший игрок турнира наряду с Мбаппе.
Комментарий скрыт
ОтветАнтошка! Антошка! Идем копать картошку!
Комментарий скрыт
месси победитель в судейской комнате
Местные кулес его считают хуже чем гави 🤣
ОтветДанил Курмангазыев
Местные кулес его считают хуже чем гави 🤣
Комментарий удален модератором
ОтветДанил Курмангазыев
Местные кулес его считают хуже чем гави 🤣
Кто так считает, покажи мне
Один из лучших игроков на турнире 🔝
Ребята подскажите это уже уровень педри или ещё все таки гави
ОтветAres
Ребята подскажите это уже уровень педри или ещё все таки гави
Уровень педри и гове вместе взятые - это Нико Пас из Комо, которого Реал решил пока оставить в Италии.
ОтветAres
Ребята подскажите это уже уровень педри или ещё все таки гави
нет,Педри посильнее,Гави после травмы сдал.
А ведь в Англии качали тему, что вместо Джуда в страте должны были играть Эзе и Роджерс. И Тухель тоже сомневался.
Вот они реаловские. Джуд, Вини, Киллиан. Все по несколько раз лучшие игроки своих сборных, играют, как настоящие мировые звёзды.
Как это всё собрать в один кулак и начать показывать нормальный футбол в клубе?
ОтветG.H.O.S.T.
Вот они реаловские. Джуд, Вини, Киллиан. Все по несколько раз лучшие игроки своих сборных, играют, как настоящие мировые звёзды. Как это всё собрать в один кулак и начать показывать нормальный футбол в клубе?
Если проводить грубую аналогию, следует взять ремень с хорошей пряжкой и садануть ею Килиану промеж глаз, шобы слушал тренера и играл в футбол, а не в недвижимость на линии штрафной, в ожидании паса или отскока мяча. Вини - парень другой психологии. Если царевич в панцире будет играть в футбол, то очень велика вероятность, что и бразилец перестанет артачиться. Если не перестанет - той же пряжкой отхлестать и его, но не промеж глаз, а по булкам. Джуда хлестать не надо. Во всяком случае, пока.
А если чуть более серьёзно, но о том же - те или иные (тут уж Моуру виднее, каким каком за эту головоломку браться) прикладные воздействия нужно начинать с Мбаппе, глубоко убеждён в этом. Без стартового этапа этот паровоз не поедет, и никакая продажа Винисиуса не поможет.
Я вообще не понимаю, почему Реал запаривается с форвардами, когда у Джуда такой талант завершителя. Перевести цн как в свое время с Роналду, продать одного из Мбаппе/Вини, купить на эти деньги полузащиту и горя не знать следующие десять лет
ОтветBlue Monster
Я вообще не понимаю, почему Реал запаривается с форвардами, когда у Джуда такой талант завершителя. Перевести цн как в свое время с Роналду, продать одного из Мбаппе/Вини, купить на эти деньги полузащиту и горя не знать следующие десять лет
И главное не ошибиться в выборе продажи одного из Мбаппе/Вини
ОтветBlue Monster
Я вообще не понимаю, почему Реал запаривается с форвардами, когда у Джуда такой талант завершителя. Перевести цн как в свое время с Роналду, продать одного из Мбаппе/Вини, купить на эти деньги полузащиту и горя не знать следующие десять лет
Не нужно. Достаточно перейти обратно на ромб или 4-2-3-1 и дать Джуду ту же роль, что была до Мбаппе в Мадриде. Правда, для этого придётся провести подгонку, в т.ч. похлестать линейкой по жёпе как вышеупомянутого Мбаппе, так и Вини. С бразильцем это прокатит, проходили уже в 23/24. С Килианом - очень не уверен.
А мундиаль Джуд проводит блестяще, тут да, иначе не скажешь.
В который раз спасает от увольнения тренера, который сомневался брать Джуда на ЧМ или нет
Че то слишком много претендентов, обычно всегда пару человек претендовало, а тут Кейн Беллингем Мбаппе Олисе Дембеле и Месси
4 мяча в двух последних матчах, все голы важнейшие. Настоящий лидер и надежда целой нации. Ждём такой же шикарной игры и в полуфинале.
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