Беллингем в 4-й раз признан лучшим игроком матча ЧМ-2026. Англичанин дважды забил Норвегии

Беллингема выбрали лучшим игроком матча Англии с Норвегией.

Джуд Беллингем получил награду после игры между Англией и Норвегией (2:1).

Полузащитник отметился дублем в ворота скандинавской команды в четвертьфинале ЧМ-2026 . Он забил в добавленное к первому тайму время и в дополнительное время.

Представляющий «Реал » хавбек был признан лучшим игроком матча. Приз достался ему во второй раз подряд и в 4-й на ЧМ-2026 в целом.

***

Ивана Кнолль сегодня болела за Холанда против Англии. Как всегда в своем огненном образе 🔥