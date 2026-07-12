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  4. Англия сыграет с Аргентиной или Швейцарией в полуфинале ЧМ-2026

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Англия сыграет с Аргентиной или Швейцарией в полуфинале ЧМ-2026

Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2026. 

В четвертьфинале команда Томаса Тухеля победила сборную Норвегии со счетом 2:1. 

В 1/2 финала англичане встретятся с победителем пары Аргентина – Швейцария. Матч пройдет 15 июля.

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ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
logoСборная Швейцарии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoТомас Тухель
logoСборная Норвегии по футболу

Комментарии

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Не в качестве нарратива про «тащат» кого то, но Тюрпен сегодня отвратителен
Особенно момент, где два англичанина столкнулись, а сорвали супер опасную атаку Норвегии

Норвегия - в сердце. Безумные львы, шикарная игра весь турнир
ОтветЭмиль Джафаров
Не в качестве нарратива про «тащат» кого то, но Тюрпен сегодня отвратителен Особенно момент, где два англичанина столкнулись, а сорвали супер опасную атаку Норвегии Норвегия - в сердце. Безумные львы, шикарная игра весь турнир
Комментарий скрыт
ОтветЭмиль Джафаров
Не в качестве нарратива про «тащат» кого то, но Тюрпен сегодня отвратителен Особенно момент, где два англичанина столкнулись, а сорвали супер опасную атаку Норвегии Норвегия - в сердце. Безумные львы, шикарная игра весь турнир
Какая же чушь... Оправдать ошибки игроков и свалить на судью. Смешно.
Болеть за Англию, это конечно отдельный вид искусства, тут канаты нужны вместо нервов . Джуд, просто в огне 🔥
Ответstif 95
Болеть за Англию, это конечно отдельный вид искусства, тут канаты нужны вместо нервов . Джуд, просто в огне 🔥
Спенс тоже машина
Ответstif 95
Болеть за Англию, это конечно отдельный вид искусства, тут канаты нужны вместо нервов . Джуд, просто в огне 🔥
Канат как раз предпредголевой пас отдал в первом голе. Радуйся
Англия, Франция и Испания были также в полуфинале Чемпионата Европы. Стабильность
ОтветРаиль Хафизов_1116726047
Англия, Франция и Испания были также в полуфинале Чемпионата Европы. Стабильность
Без сильных немцев, итальянцев, голландцев кто ж им конкуренцию составит?
ОтветРаиль Хафизов_1116726047
Англия, Франция и Испания были также в полуфинале Чемпионата Европы. Стабильность
а арги и вовсе кроме мундиаля две последних копы выиграли
Жалко Нюланда, выдающийся турнир проводил до этой ошибки.
Ответsintenced
Жалко Нюланда, выдающийся турнир проводил до этой ошибки.
Жаль в целом всю Норвегию, были сильнее и должны были побеждать в основное время
Ответsintenced
Жалко Нюланда, выдающийся турнир проводил до этой ошибки.
Жаль Ламменса, выдающийся турнир проводил до вчерашней ошибки
В итоге, несмотря на стенания про 100500 унылых пассажиров, плей-офф получается максимально консервативным: в полуфинале вице-чемпионы Мира, чемпионы Европы и вице-чемпионы Европы. Через пару часов действующий чемпион Мира подтянется. Идеально
ОтветKostaEsenin
В итоге, несмотря на стенания про 100500 унылых пассажиров, плей-офф получается максимально консервативным: в полуфинале вице-чемпионы Мира, чемпионы Европы и вице-чемпионы Европы. Через пару часов действующий чемпион Мира подтянется. Идеально
Унылое говно в полуфинале. Кому-то реально хочется каждый раз одно и то же смотреть? "Идеально") Самому не смешно?
Норвежцы проиграли в тот момент, когда заменили лучших - Скьеллерупа и Рюэрсона, а следом выпустили негров на фланги, от которых есть толк только тогда, когда в игре есть свободные зоны. Во всём остальном они, видать, бесполезны. Даже Серлот мог принимать под опекой мяч и его удерживать. Когда же начали вдавливаться на собственной половине поля, то эти провалы на флангах, похоже, и сыграли решающую роль, в выстраиваемой стене появились две пробоины, а давление на прочую конструкцию стало катастрофичным. Вроде так?
Жаль, что исход этого матча решила ошибка Нюланда, тянувшего всё в игре с Бразилией. Норгам - уважение за игру. Ребята выкладывались до конца.
Ну с Аргентиной крч
Второй гол ошибка защитника, который даже не подумал пойти на подбор
Честно говоря, не покидает ощущение, что все успехи Англии на этом ЧМ скорее вопреки Тухелю, чем благодаря ему. Пусть благодарит судьбу, что имеет в составе Беллингема и Кейна.
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ЧМ-2026. 1/4 финала. Аргентина прошла Швейцарию, Норвегия уступила Англии
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