Англия сыграет с Аргентиной или Швейцарией в полуфинале ЧМ-2026
Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2026.
В четвертьфинале команда Томаса Тухеля победила сборную Норвегии со счетом 2:1.
В 1/2 финала англичане встретятся с победителем пары Аргентина – Швейцария. Матч пройдет 15 июля.
Франция
Испания
Англия
Аргентина
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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