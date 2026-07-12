Инфантино о расширении ЧМ до 64 команд: «Этот вопрос будет рассмотрен после завершения текущего турнира. Чемпионат с 48 сборными крайне успешен»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация рассмотрит вопрос расширения ЧМ до 64 команд.
– Можно ли уже сказать, что расширение чемпионата мира до 48 команд было правильным решением?
– Да, сто процентов! Турнир с участием 48 сборных получился крайне успешным. Все команды показали высокий уровень игры. Сборные с каждого континента забивали голы и набрали как минимум одно очко. Девять из десяти африканских команд вышли в плей-офф. На прошлом чемпионате мира Африку представляли всего пять сборных. Это еще раз показывает, насколько важно дать шанс всем командам – предоставить им возможность участвовать в чемпионате мира.
– Некоторые уже говорят, что число участников следует увеличить до 64 команд.
– Безусловно, этот вопрос однозначно будет рассмотрен после завершения нынешнего чемпионата мира. При организации чемпионата мира важно учитывать не только Европу и Южную Америку, но и весь мир. Каждая страна должна иметь возможность воплотить мечту об участии в чемпионате мира.
Вы сами видите, что уровень команд чрезвычайно высок, и он продолжает расти во всем мире. Если не давать небольшим странам шанс сыграть на чемпионате мира, у них не будет достаточного стимула продолжать развиваться, – сказал Инфантино.
Комментарии
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Надо в Ватикане
У них своей сборной нет, поэтому будет абсолютно нейтральное поле (итальянцы все равно не пройдут, поэтому то что Ватикан полностью окружен Италией также не скажется)
два полуфинала в Антарктиде