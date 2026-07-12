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  4. Инфантино о расширении ЧМ до 64 команд: «Этот вопрос будет рассмотрен после завершения текущего турнира. Чемпионат с 48 сборными крайне успешен»

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Инфантино о расширении ЧМ до 64 команд: «Этот вопрос будет рассмотрен после завершения текущего турнира. Чемпионат с 48 сборными крайне успешен»
Инфантино о расширении ЧМ до 64 команд: этот вопрос будет рассмотрен.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация рассмотрит вопрос расширения ЧМ до 64 команд. 

Можно ли уже сказать, что расширение чемпионата мира до 48 команд было правильным решением?

– Да, сто процентов! Турнир с участием 48 сборных получился крайне успешным. Все команды показали высокий уровень игры. Сборные с каждого континента забивали голы и набрали как минимум одно очко. Девять из десяти африканских команд вышли в плей-офф. На прошлом чемпионате мира Африку представляли всего пять сборных. Это еще раз показывает, насколько важно дать шанс всем командам – предоставить им возможность участвовать в чемпионате мира.

Некоторые уже говорят, что число участников следует увеличить до 64 команд.

– Безусловно, этот вопрос однозначно будет рассмотрен после завершения нынешнего чемпионата мира. При организации чемпионата мира важно учитывать не только Европу и Южную Америку, но и весь мир. Каждая страна должна иметь возможность воплотить мечту об участии в чемпионате мира.

Вы сами видите, что уровень команд чрезвычайно высок, и он продолжает расти во всем мире. Если не давать небольшим странам шанс сыграть на чемпионате мира, у них не будет достаточного стимула продолжать развиваться, – сказал Инфантино. 

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/4 финала22165 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Bluewin
logoЧемпионат мира по футболу
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
logoКонфедерация африканского футбола

Комментарии

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Когда же лысый коррупционер уймется со своими офигительными идеями
Ответshin93
Когда же лысый коррупционер уймется со своими офигительными идеями
Надеется что если расширить до 64 то Италия сможет квалифицироваться
Ответsinkindragon@gmail.com
Надеется что если расширить до 64 то Италия сможет квалифицироваться
Сам Инфантино про это пошутил, смысл это повторять?
Безотносительно Инфантино, меня пугает, что в обществе расширение до 48 команд по итогам этого ЧМ оценивается как успешное. Людям достаточно геройств Кабо-Верде, чтобы оправдать расширение, а то, что были Гаити, Иордания и куча других пассажиров, на это можно глаза закрыть
ОтветМарсель Объелся
Безотносительно Инфантино, меня пугает, что в обществе расширение до 48 команд по итогам этого ЧМ оценивается как успешное. Людям достаточно геройств Кабо-Верде, чтобы оправдать расширение, а то, что были Гаити, Иордания и куча других пассажиров, на это можно глаза закрыть
Да, пассажиры были для болельщиков интересны. Людям на стадионах и мне нравится. Я в 2018 попал только на Данию-Франция, наверное самый пассажирский матч на турнире, но для меня эти эмоции на всю жизнь
ОтветМарсель Объелся
Безотносительно Инфантино, меня пугает, что в обществе расширение до 48 команд по итогам этого ЧМ оценивается как успешное. Людям достаточно геройств Кабо-Верде, чтобы оправдать расширение, а то, что были Гаити, Иордания и куча других пассажиров, на это можно глаза закрыть
Уровень упал, да, но, как будто, стало больше праздника и счастливых болельщиков, в основном тех стран, которые впервые участвуют в турнире. Не знаю, лично у меня положительные впечатления. Но с форматом нужно что-то делать, много проходных матчей и слишком длинный плей-офф. Как будто напрашивается какой-то дополнительный раунд перед стартом основного турнира, где всякие непонятные сборные смогли бы разыграть между собой несколько путевок, выйти в основную сетку, а потом уже сам турнир стартовал бы с привычных 32 команд
64 команды и провести в Сингапуре. Все игры в одном городе. Море болельщиков. Журавель офигеет. Успех будет невероятным!
ОтветNacho13
64 команды и провести в Сингапуре. Все игры в одном городе. Море болельщиков. Журавель офигеет. Успех будет невероятным!
Так то Сингапур огромный

Надо в Ватикане
У них своей сборной нет, поэтому будет абсолютно нейтральное поле (итальянцы все равно не пройдут, поэтому то что Ватикан полностью окружен Италией также не скажется)
Это полный бред, не нужно столько команд в финальной стадии, ценность турнир и так упала, а упадёт ещё сильнее
ОтветИгорь Викторович_1117270396
Это полный бред, не нужно столько команд в финальной стадии, ценность турнир и так упала, а упадёт ещё сильнее
Комментарий скрыт
ОтветE A_1116511260
Комментарий скрыт
1/4, да даже 1/8 согласен, но на групповом и сейчас не всегда было интересно, а при еще одном расширении мрак будет
128 команд и 9 стран-хозяек минимум на 3 континентах - идеальный формат Инфантильного
ОтветLeUsso
128 команд и 9 стран-хозяек минимум на 3 континентах - идеальный формат Инфантильного
надоела жара?
два полуфинала в Антарктиде
Это же сколько гидробрейков можно замутить...
Убрать квалификацию, делать ЧМ каждые 2 года и чтобы участвовали все страны мира. Дерзай, лысый, верю в этот бред
ОтветQWertY
Убрать квалификацию, делать ЧМ каждые 2 года и чтобы участвовали все страны мира. Дерзай, лысый, верю в этот бред
Надеюсь эту гнилую лысую опухоль на теле футбола росадят как когда то сажали президентов Фифа за корупцию , гнида убивает футбол
ОтветQWertY
Убрать квалификацию, делать ЧМ каждые 2 года и чтобы участвовали все страны мира. Дерзай, лысый, верю в этот бред
Как в хоккее - каждый год!
То есть в Южной Америке в отборе будет сыграно почти 100 матчей, чтобы решить, кого одного отцепить из четверки Венесуэла - Боливия - Чили - Перу.
Ответfencer
То есть в Южной Америке в отборе будет сыграно почти 100 матчей, чтобы решить, кого одного отцепить из четверки Венесуэла - Боливия - Чили - Перу.
Ну как отцепить, отправить в межконтинентальные стыки.
Ответfencer
То есть в Южной Америке в отборе будет сыграно почти 100 матчей, чтобы решить, кого одного отцепить из четверки Венесуэла - Боливия - Чили - Перу.
Южной Америке не давать
А давайте 128 и растянем ЧМ на два месяца, ведь никаких же нет проблем с усталостью у игроков. Да и я соскучился по таким суперматчам как Гаити - Алжир например🤷
Сначала тебя выгнать, лысый клоун, отмена красной Балогуна - самое большое позорище
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