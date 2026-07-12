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  4. Экс-премьер Испании о матче с Францией: «У них потрясающий состав – правда, без французов. У меня предчувствие, что мы победим»

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Экс-премьер Испании о матче с Францией: «У них потрясающий состав – правда, без французов. У меня предчувствие, что мы победим»
Экс-премьер Испании: у Франции потрясающий состав – правда, без французов.

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой поделился своими рассуждениями о предстоящем матче сборной страны с Францией в 1/2 финала ЧМ-2026

«Мы в полуфинале. До цели осталось совсем немного. Будем надеяться, что все сложится удачно. Сегодня сборная Испании порадовала великолепной игрой. Бельгия была далеко не простым соперником. 

Стоит вспомнить, что Бельгия заняла третье место на чемпионате мира 2018 года. Кроме того, именно бельгийцы выбили Испанию в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, лишив ее возможности сыграть в полуфинале с Аргентиной Диего Марадоны. 

К счастью, настал момент реванша. Испания отплатила той же монетой. И это радует меня вдвойне. Во-первых, потому что я испанец. Во-вторых, потому что бельгийскую сборную называют «Красными дьяволами», а я не люблю ни дьяволов, ни красных – за исключением того самого случая, который подтверждает правило: красной футболки сборной Испании. Достаточно оглянуться назад или просто посмотреть на то, что происходит сегодня в нашей стране. Поэтому эта победа кажется мне еще более приятной.

Теперь впереди полуфинал против Франции. На турнире останутся лишь четыре сборные, и одна из них – Испания. Стоит напомнить, что финальную стадию чемпионата мира начинали 48 команд, а в квалификации участвовали 211. Поэтому, что бы ни случилось в ближайшие дни, Испания уже входит в четверку лучших среди всех 211 национальных команд.

Нельзя забывать, что Франция дважды становилась чемпионом мира и была финалистом предыдущего турнира. Она выиграла все свои матчи на нынешнем чемпионате, занимает первое место в рейтинге ФИФА и располагает потрясающим составом. Правда, без французов. И играет эта команда действительно очень хорошо. Нас ждет чрезвычайно сильный соперник.

Что должна сделать сборная Испании? На этот вопрос я отвечать не стану – еще прислушаются ко мне, а потом что-нибудь пойдет не так. Сейчас не лучшее время высовываться.

Отмечу лишь одно: Испания уже выигрывала чемпионат мира и четыре раза становилась чемпионом Европы. Это больше, чем у Франции, которая побеждала на Евро лишь дважды. Мы занимаем третье место в рейтинге ФИФА, а на нынешнем чемпионате мира пропустили всего один гол. В атаке у нас хватает таланта, так что посмотрим, что будет дальше.

У меня есть предчувствие, что мы победим. Пусть это не логический вывод, а всего лишь интуиция», – написал Рахой. 

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/4 финала11927 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: El Debate
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Комментарии

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Ямаль - марокканец, гвинеец
Уильямс - ганец
Ляпорт - француз
Хyйсен - нидерландец
Ле Норман - француз

В сборной Испании получается больше французов чем в сборной Франции
Ответkaka10
Ямаль - марокканец, гвинеец Уильямс - ганец Ляпорт - француз Хyйсен - нидерландец Ле Норман - француз В сборной Испании получается больше французов чем в сборной Франции
Когда Баски французами стали?
Ответkaka10
Ямаль - марокканец, гвинеец Уильямс - ганец Ляпорт - француз Хyйсен - нидерландец Ле Норман - француз В сборной Испании получается больше французов чем в сборной Франции
справедливости ради последних двое нет в заявке
Знаете, я был в Париже в 2024 ом году, жил на одной лестничной клетке в центре в старом доме с французом. Выходили вместе с ним курить вместе и болтали на ломаном английском. А тогда Евро как раз шёл. И перед матчем французов я для очередной общей темы близкой мне спросил будет ли он смотреть сегодня матч и надеялся дальше обсудить.
А он ответил - Нет. Я очень удивился и спросил почему. А он ответил просто- "там нет ни одного француза кроме Гризмана и пары на замене"
ОтветNelson85
Знаете, я был в Париже в 2024 ом году, жил на одной лестничной клетке в центре в старом доме с французом. Выходили вместе с ним курить вместе и болтали на ломаном английском. А тогда Евро как раз шёл. И перед матчем французов я для очередной общей темы близкой мне спросил будет ли он смотреть сегодня матч и надеялся дальше обсудить. А он ответил - Нет. Я очень удивился и спросил почему. А он ответил просто- "там нет ни одного француза кроме Гризмана и пары на замене"
Люка Динь и Рабьо по квоте бегают
ОтветNelson85
Знаете, я был в Париже в 2024 ом году, жил на одной лестничной клетке в центре в старом доме с французом. Выходили вместе с ним курить вместе и болтали на ломаном английском. А тогда Евро как раз шёл. И перед матчем французов я для очередной общей темы близкой мне спросил будет ли он смотреть сегодня матч и надеялся дальше обсудить. А он ответил - Нет. Я очень удивился и спросил почему. А он ответил просто- "там нет ни одного француза кроме Гризмана и пары на замене"
«Беседы с расистом». Когда за Францию играли алжирец Зидан, армяне Богоссян и Джоркаефф, итальянец Платини, поляк Копа, его, наверное, устраивало. Белые же
Его случаем парагвайский сенатор недавно не кусал?
ОтветSocial Warrior
Его случаем парагвайский сенатор недавно не кусал?
Чилаверт его укусил
«Их мать из Нигерии, а отец из Камеруна, но в паспорте написано, что они французы» - спел Рахой.
Почему все пытаются укусить французов в теме национальностей? Какая вам разница кто там играет, они же не покупали игроков из других сборных. Как то дёшево всё это выглядит
ОтветГорец Юнайтед
Почему все пытаются укусить французов в теме национальностей? Какая вам разница кто там играет, они же не покупали игроков из других сборных. Как то дёшево всё это выглядит
Именно, в той же сборной Англии, Нидерланды, Бельгии их в полно, но всех смущает не французы в сборной Франции, может быть это какая то зависть, что именно в сборной Франции играют лучшие тёмнокожие футболисты
ОтветГорец Юнайтед
Почему все пытаются укусить французов в теме национальностей? Какая вам разница кто там играет, они же не покупали игроков из других сборных. Как то дёшево всё это выглядит
Они, этот бывший примьер и та сенаторша из парагвая , просто старые расисты маразматики
Не знал что бывший премьер министр Испании после отставки на Спортсе зарегистрировался.
Очень классно быть бывшим чиновником - вроде, и любую дурь нести можно, и писать о тебе будут. Один бывший президент соврать не даст
Что за чушь? Это футбольный турнир. И все игроки сборной Франции - это целиком и полностью продукт французской школы футбола. А не натурализованные игроки, познавшие азы футбола в африканских странах. Просто рука-лицо.
Ответ<=Ubriaco_Belloccio=>
Что за чушь? Это футбольный турнир. И все игроки сборной Франции - это целиком и полностью продукт французской школы футбола. А не натурализованные игроки, познавшие азы футбола в африканских странах. Просто рука-лицо.
Ну если копнуть, то Олисе как раз натурализованный игрок, и он продукт английской школы футбола и всю жизнь прожил в Англии, и вдруг внезапно стал играть за сборную Франции
Ответslivenka
Ну если копнуть, то Олисе как раз натурализованный игрок, и он продукт английской школы футбола и всю жизнь прожил в Англии, и вдруг внезапно стал играть за сборную Франции
Олисе даже по французски не говорит
Почему только когда ты "экс" можно говорить не по повестке? А когда при должности все сссут. Грёбаные лицемеры.
ОтветКлирик
Почему только когда ты "экс" можно говорить не по повестке? А когда при должности все сссут. Грёбаные лицемеры.
Парагвайская тётка не зассала!
ОтветКлирик
Почему только когда ты "экс" можно говорить не по повестке? А когда при должности все сссут. Грёбаные лицемеры.
Потому что обычно все эти «экс» - правые политики.

Сейчас у власти не правые политики и соотвественно такого они никогда не скажут.

Не нужно натягивать сову на глобус
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