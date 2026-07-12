Экс-премьер Испании о матче с Францией: «У них потрясающий состав – правда, без французов. У меня предчувствие, что мы победим»

Экс-премьер Испании: у Франции потрясающий состав – правда, без французов.

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой поделился своими рассуждениями о предстоящем матче сборной страны с Францией в 1/2 финала ЧМ-2026 .

«Мы в полуфинале. До цели осталось совсем немного. Будем надеяться, что все сложится удачно. Сегодня сборная Испании порадовала великолепной игрой. Бельгия была далеко не простым соперником.

Стоит вспомнить, что Бельгия заняла третье место на чемпионате мира 2018 года. Кроме того, именно бельгийцы выбили Испанию в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, лишив ее возможности сыграть в полуфинале с Аргентиной Диего Марадоны.

К счастью, настал момент реванша. Испания отплатила той же монетой. И это радует меня вдвойне. Во-первых, потому что я испанец. Во-вторых, потому что бельгийскую сборную называют «Красными дьяволами», а я не люблю ни дьяволов, ни красных – за исключением того самого случая, который подтверждает правило: красной футболки сборной Испании. Достаточно оглянуться назад или просто посмотреть на то, что происходит сегодня в нашей стране. Поэтому эта победа кажется мне еще более приятной.

Теперь впереди полуфинал против Франции. На турнире останутся лишь четыре сборные, и одна из них – Испания. Стоит напомнить, что финальную стадию чемпионата мира начинали 48 команд, а в квалификации участвовали 211. Поэтому, что бы ни случилось в ближайшие дни, Испания уже входит в четверку лучших среди всех 211 национальных команд.

Нельзя забывать, что Франция дважды становилась чемпионом мира и была финалистом предыдущего турнира. Она выиграла все свои матчи на нынешнем чемпионате, занимает первое место в рейтинге ФИФА и располагает потрясающим составом. Правда, без французов. И играет эта команда действительно очень хорошо. Нас ждет чрезвычайно сильный соперник.

Что должна сделать сборная Испании? На этот вопрос я отвечать не стану – еще прислушаются ко мне, а потом что-нибудь пойдет не так. Сейчас не лучшее время высовываться.

Отмечу лишь одно: Испания уже выигрывала чемпионат мира и четыре раза становилась чемпионом Европы. Это больше, чем у Франции , которая побеждала на Евро лишь дважды. Мы занимаем третье место в рейтинге ФИФА, а на нынешнем чемпионате мира пропустили всего один гол. В атаке у нас хватает таланта, так что посмотрим, что будет дальше.

У меня есть предчувствие, что мы победим. Пусть это не логический вывод, а всего лишь интуиция», – написал Рахой.