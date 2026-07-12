Норвегия забила Англии после потери Кейна на своей половине поля. Харри жаловался судье на удар по ногам – Тюрпен не отменил гол
Перед голом в ворота Англии сборная Норвегии, возможно, нарушила правила.
Харри Кейн считает, что норвежцы сфолили на нем перед тем, как открыть счет в матче 1/4 финала ЧМ-2026.
На 35-й минуте форвард сборной Англии принял мяч на своей половине поля и начал продвигаться с ним к центру. Попав под прессинг со стороны Сандера Берге и, возможно, получив удар по ногам сзади, Кейн допустил потерю, а сборная Норвегии организовала атаку, завершившуюся голом Андреаса Скьеллерупа.
Несмотря на претензии со стороны Кейна, главный судья Клеман Тюрпен нарушения правил не зафиксировал.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Смотрите прямую трансляцию матча Норвегия – Англия — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе”
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/4 финала22078 голосов
Франция
Испания
Англия
Аргентина
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Двойная сказка для ушей - послушать матч под адекватное комментирование 🫡