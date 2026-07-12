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  4. Норвегия забила Англии после потери Кейна на своей половине поля. Харри жаловался судье на удар по ногам – Тюрпен не отменил гол

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Норвегия забила Англии после потери Кейна на своей половине поля. Харри жаловался судье на удар по ногам – Тюрпен не отменил гол
Перед голом в ворота Англии сборная Норвегии, возможно, нарушила правила.

Харри Кейн считает, что норвежцы сфолили на нем перед тем, как открыть счет в матче 1/4 финала ЧМ-2026.

На 35-й минуте форвард сборной Англии принял мяч на своей половине поля и начал продвигаться с ним к центру. Попав под прессинг со стороны Сандера Берге и, возможно, получив удар по ногам сзади, Кейн допустил потерю, а сборная Норвегии организовала атаку, завершившуюся голом Андреаса Скьеллерупа.

Несмотря на претензии со стороны Кейна, главный судья Клеман Тюрпен нарушения правил не зафиксировал.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Смотрите прямую трансляцию матча Норвегия – Англия — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе”

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ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
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Клеман Тюрпен
logoХарри Кейн
logoАндреас Скьеллеруп

Комментарии

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Ну Берге сначала все-таки мяч выбил, а уже потом по инерции нога идущая вперед попала по Кейну. Тут Тюрпен разобрался очень здорово в этом моменте.
Ответcorazon blanco
Ну Берге сначала все-таки мяч выбил, а уже потом по инерции нога идущая вперед попала по Кейну. Тут Тюрпен разобрался очень здорово в этом моменте.
Corazon, как всегда, жму руку.
ОтветSimbad
Corazon, как всегда, жму руку.
Спасибо, амиго 🤝
Был нормальный повтор, где Берге сначала играет в мяч.
Как пом Сёрланд не отдать на Холланда? Поплатились в добавочное..
ОтветNelson85
Как пом Сёрланд не отдать на Холланда? Поплатились в добавочное..
Просто алень конечно непонятно что он вобще хотел , кати и 2-0
Сколько же тут дурачков сидит, которым везде мерещится Аргентина? Тут два варианта: или футбол - это не ваше, и не стоит тратить на него время, или же патологические лжецы, которые осознанно распространяют вранье
Там была чистая игра в мяч. При всем уважении к Харри
Такие голы отменяют только Аргентине
ОтветБестрофеник 2024
Такие голы отменяют только Аргентине
Ну да, идентичные моменты из матча с Египтом, прям один в один. Сколько же вас обиженных, диву даешься)
ОтветБестрофеник 2024
Такие голы отменяют только Аргентине
Комментарий удален модератором
Тюрпен самый знаменитый судья последних 10 лет
Матч просто сказка. Раскачались после первой половины тайм

Двойная сказка для ушей - послушать матч под адекватное комментирование 🫡
ОтветМаксим Чабанюк
Матч просто сказка. Раскачались после первой половины тайм Двойная сказка для ушей - послушать матч под адекватное комментирование 🫡
кроме ГАРРИ кейна - все ок :))
ОтветМаксим Чабанюк
Матч просто сказка. Раскачались после первой половины тайм Двойная сказка для ушей - послушать матч под адекватное комментирование 🫡
Это чистое УГ, а не игра топовых команд с обычным комментом. Причём фаната Игры Престолов.)
Удар был после отбора
Судьи круто разобрались!
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