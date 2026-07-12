Норвегия забила Англии после потери Кейна на своей половине поля. Харри жаловался судье на удар по ногам – Тюрпен не отменил гол

Перед голом в ворота Англии сборная Норвегии, возможно, нарушила правила.

Харри Кейн считает, что норвежцы сфолили на нем перед тем, как открыть счет в матче 1/4 финала ЧМ-2026 .

На 35-й минуте форвард сборной Англии принял мяч на своей половине поля и начал продвигаться с ним к центру. Попав под прессинг со стороны Сандера Берге и, возможно, получив удар по ногам сзади, Кейн допустил потерю, а сборная Норвегии организовала атаку, завершившуюся голом Андреаса Скьеллерупа.

Несмотря на претензии со стороны Кейна, главный судья Клеман Тюрпен нарушения правил не зафиксировал.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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