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  4. Скалони о Месси, не реализовавшем два пенальти на ЧМ-2026: «Он продолжит бить, если пожелает. У Аргентины есть и другие игроки, но если Лео захочет, то бить будет он»

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Скалони о Месси, не реализовавшем два пенальти на ЧМ-2026: «Он продолжит бить, если пожелает. У Аргентины есть и другие игроки, но если Лео захочет, то бить будет он»
Скалони: Месси продолжит бить пенальти, если захочет.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси продолжит исполнять одиннадцатиметровые удары, если сам не решит отказаться от этой роли. 

Ранее 39-летний форвард стал первым игроком в истории ЧМ, не реализовавшим два пенальти за один турнир. 

«Лео продолжит бить пенальти, если захочет. У нас есть и другие игроки, способные это делать, но если он захочет бить, то будет бить именно он», – сказал Скалони. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: ESPN
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Комментарии

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Скажи такое Мартинес про Роналду, в комментариях уже начался бы сущий кошмар)
Ответpit4er
Скажи такое Мартинес про Роналду, в комментариях уже начался бы сущий кошмар)
Сейчас устроим, не переживай😂
ОтветLIONHEART.
Сейчас устроим, не переживай😂
Глупыш питчер не понимает, насколько разное отношение к Месси в сборной Аргентины, и к Роналду в сборной Португалии.
по факту Лео простят за промах но любого другого сожрут. поэтому уступка пенки в каком то смысле не ммлость а медвежья услуга
ОтветАбдул Абакаев
по факту Лео простят за промах но любого другого сожрут. поэтому уступка пенки в каком то смысле не ммлость а медвежья услуга
Да и Месси сожрали бы если бы он матчи не вытаскивал
ОтветАбдул Абакаев
по факту Лео простят за промах но любого другого сожрут. поэтому уступка пенки в каком то смысле не ммлость а медвежья услуга
Месси все свои промахи чётко исправлял!
Так бы прямо и сказал: “Я ваще мало, что решаю. Тут Месси командует”
ОтветT-72
Так бы прямо и сказал: “Я ваще мало, что решаю. Тут Месси командует”
И это дает результат поэтому какие вопросы
ОтветОлег Иваницкий
И это дает результат поэтому какие вопросы
И не поспоришь:) Они же героически одолели великие Кабо-Верде, Египет и саму Швейцарию!!!
Лео продолжит бить пенальти, если захочет. Кто я такой, чтоб это поменять?
ОтветАнглийский_пациент
Лео продолжит бить пенальти, если захочет. Кто я такой, чтоб это поменять?
И это уже ненормально. Лео, конечно, тащит, но у Аргентины уже слишком сильная зависимость от его игры и формы. Если он закончит выступление за сборную после ЧМ, то к следующему Аргентина может не успеть перестроиться и превратится в такую же Португалию. Очень надеюсь, что у Месси хватит понимания и совести уступить следующий пенальти кому-то из товарищей по команде. Ибо если смажет и третий, это будет уже близко к позору.
ОтветImNikS
И это уже ненормально. Лео, конечно, тащит, но у Аргентины уже слишком сильная зависимость от его игры и формы. Если он закончит выступление за сборную после ЧМ, то к следующему Аргентина может не успеть перестроиться и превратится в такую же Португалию. Очень надеюсь, что у Месси хватит понимания и совести уступить следующий пенальти кому-то из товарищей по команде. Ибо если смажет и третий, это будет уже близко к позору.
В смысле, в «такую же Португалию, если Месси закончит»? У портишей как раз фруктик один не закончил и не собирается заканчивать. А что касается аргов, то они без Месси тоже уже играли и не раз, Бразилии 4ку закидывали не так давно. Чемпионами, конечно, вряд ли будут становиться, но сильно обзыряниваться не будут.
Ригоберка, твой выход
ОтветGroznyi2024
Ригоберка, твой выход
Хорош уже! Ребёнок спит
ОтветGroznyi2024
Ригоберка, твой выход
Я отец Ригоберки, он спит сейчас, не беспокоить!
Он будет бить , потому что есть шанс побить рекорд . но напомню он за статой не гонится)
Скажи другое скалони, и карьера в сборной окончена 😀
Если Лео и дальше будет делать паузу перед ударом, надеюсь не забьет больше ни одной пенки
ОтветЕвгений Кулешов
Если Лео и дальше будет делать паузу перед ударом, надеюсь не забьет больше ни одной пенки
Против Египта не делал паузы.
-Что он хочет делать? Пусть делает. Это его дело.
-Но, Сонни, это может создать проблемы.
-Я сказал – пусть делает. Я не буду ему мешать.

GOATfather 2026
Ответван дер Чел
-Что он хочет делать? Пусть делает. Это его дело. -Но, Сонни, это может создать проблемы. -Я сказал – пусть делает. Я не буду ему мешать. GOATfather 2026
Он сделал ему предложение насчет пенальти, от которого он не смог отказаться.
ОтветStokes10
Он сделал ему предложение насчет пенальти, от которого он не смог отказаться.
Ничего личного. Это только бизнес
Так Месси же не любит бить пенальти, зачем его заставлять
ОтветAs095
Так Месси же не любит бить пенальти, зачем его заставлять
Он и бегать не любит, но работа такая.
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