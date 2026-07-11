Скалони о Месси, не реализовавшем два пенальти на ЧМ-2026: «Он продолжит бить, если пожелает. У Аргентины есть и другие игроки, но если Лео захочет, то бить будет он»
Скалони: Месси продолжит бить пенальти, если захочет.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси продолжит исполнять одиннадцатиметровые удары, если сам не решит отказаться от этой роли.
Ранее 39-летний форвард стал первым игроком в истории ЧМ, не реализовавшим два пенальти за один турнир.
«Лео продолжит бить пенальти, если захочет. У нас есть и другие игроки, способные это делать, но если он захочет бить, то будет бить именно он», – сказал Скалони.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: ESPN
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-Но, Сонни, это может создать проблемы.
-Я сказал – пусть делает. Я не буду ему мешать.
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