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  4. Ямаль после 2:1 с Бельгией: «Испания была намного сильнее. Франции стоит нас опасаться, у нас страха нет»

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Ямаль после 2:1 с Бельгией: «Испания была намного сильнее. Франции стоит нас опасаться, у нас страха нет»
Ямаль высказался о победе сборной Испании над Бельгией на ЧМ.

Вингер сборной Испании и Ламин Ямаль высказался о победе над Бельгией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира. 

В полуфинале испанцы будут противостоять команде Франции, встреча состоится 14 июля. 

«Мы очень счастливы, что снова вышли в полуфинал. Мы уже долго находимся здесь и хотим пройти весь путь до конца. Очень рады этой победе и выходу в следующую стадию.

Думаю, мы были намного сильнее соперника. Да, пропущенный гол оставил странное ощущение, потому что он случился именно тогда, когда мы полностью контролировали игру. Но таков футбол. Может показаться, что мы не показываем какой-то особенно красивый футбол, однако реальность такова, что ни одна команда не смогла играть с нами на равных.

Я считаю, что если кому-то и стоит опасаться, то именно Франции – нас. Именно мы выбили их из турнира [Лига наций в прошлом году]. Конечно, встречаются две великолепные сборные, две команды мирового уровня. На мой взгляд, это две сильнейшие национальные команды мира. Посмотрим, что произойдет, но никакого страха у нас нет», – сказал Ямаль. 

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ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoСборная Бельгии по футболу
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛа Лига

Комментарии

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с такой игрой как с бельгийцами ????? не пройдут испанцы французов
ОтветWilly Bons
с такой игрой как с бельгийцами ????? не пройдут испанцы французов
Комментарий скрыт
ОтветGolden Kiss
Комментарий скрыт
Тоесть если Францыя проиграла в 24 и 25 то и сейчас проиграют? В чём логика?
Много говорит он))
Ответsrbpyb7fgx
Много говорит он))
он фактически подросток ещё
Ответ777тч
он фактически подросток ещё
Абсолютно верно сказано !
Поэтому это не бравада , у него и правда нет страха перед Францией .
В таком возрасте даже страха смерти нет , просто не веришь , что именно ты , а не кто-то другой, можешь умереть
Не были вы намного сильнее соперника.. до выхода на поле бельгийских пенсионеров. Так что Ямаль, опасайся Францию, у неё нет балласта в составе.
ОтветYellow_penoplaste
Не были вы намного сильнее соперника.. до выхода на поле бельгийских пенсионеров. Так что Ямаль, опасайся Францию, у неё нет балласта в составе.
Ты точно матч смотрел?
ОтветYellow_penoplaste
Не были вы намного сильнее соперника.. до выхода на поле бельгийских пенсионеров. Так что Ямаль, опасайся Францию, у неё нет балласта в составе.
У них в старте играет Рабьо 🤣🤣🤣
Этот игрок даже в заявку Испании бы не попал
Тебя Сейс, вышедший на замену, выключил вообще-то
ОтветПавел Дмитриев
Тебя Сейс, вышедший на замену, выключил вообще-то
Нет . Ямаль всегда так играет. Устает к концу матча и уже не тот, что в первом . Если матч интенсивный.
Минуты к 70 батареки садятся , и начинает фигню делать. Мозги уже не так соображают.
жаль сам игру провалил. Очень много брака. У него и у Педро. Если так продолжат, французы обязательно накажут.
Вингер сборной Испании и Ламин Ямаль вдвоем давали интервью?
Очень авантюрно и безответственно играл сегодня, запорол кучу перспективных атак. Кое-что создал сам, но практически все созданное сам же и загубил. В актив можно занести только предголевой пас. Помню, как он с такой же бравадой что-то говорил до классико в Мадриде, а потом Реал обыграл Барселону. Короче, мнение Ямаля пока можно не учитывать )
ОтветDon_Krebs
Очень авантюрно и безответственно играл сегодня, запорол кучу перспективных атак. Кое-что создал сам, но практически все созданное сам же и загубил. В актив можно занести только предголевой пас. Помню, как он с такой же бравадой что-то говорил до классико в Мадриде, а потом Реал обыграл Барселону. Короче, мнение Ямаля пока можно не учитывать )
Почему-то как он до этого сказал, что Реал не победит Барсу в том сезоне, а в следующем матче и гол им положил, и Барса обыграла Реал, вы не вспоминаете
ОтветAlexMa1n888
Почему-то как он до этого сказал, что Реал не победит Барсу в том сезоне, а в следующем матче и гол им положил, и Барса обыграла Реал, вы не вспоминаете
Именно перед первым класико он много трындел, по итогу проиграли, дальше уже замолчал, после была уже победа. Порой лучше промолчать, глядишь за умного сойдёшь, дориккк раз про него, но ему простительно, подросток он ещё
Первый кандидат на замену
Вряд ли у Испании вообще есть шансы. У нее нет таких звезд, как французская тройка Олисе - Мбаппе - Дембеле. И средний уровень у французов выше.
Ответmaggiu
Вряд ли у Испании вообще есть шансы. У нее нет таких звезд, как французская тройка Олисе - Мбаппе - Дембеле. И средний уровень у французов выше.
А Испанская оборона? Только 1 гол пропустили
Ответmaggiu
Вряд ли у Испании вообще есть шансы. У нее нет таких звезд, как французская тройка Олисе - Мбаппе - Дембеле. И средний уровень у французов выше.
У них есть структура игры, а у Франции все на индивидуальном мастерстве
у Испании и вратаря нет, как показала Бельгия. Франция эту дырку использует по полной.
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