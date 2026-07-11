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  4. Ямаль признан лучшим игроком матча Испания – Бельгия в 1/4 финала ЧМ-2026

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Ямаль признан лучшим игроком матча Испания – Бельгия в 1/4 финала ЧМ-2026

Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча ИспанияБельгия на ЧМ-2026

Встреча 1/4 финала завершилась победой испанской сборной со счетом 2:1. Ямаль результативными действиями не отметился. 

Для 18-летнего вингера сборной Испании это вторая награда на турнире. Первая была после матча с Австрией в 1/16 финала (3:0). 

***

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт ФИФА
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Комментарии

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Я так понял на этом ЧМ лучшего игрока матча всегда отдают по принципу - у кого из тех, кто был на поле, больше всего подписчиков в соцсетях?
Ответlimitforever
Я так понял на этом ЧМ лучшего игрока матча всегда отдают по принципу - у кого из тех, кто был на поле, больше всего подписчиков в соцсетях?
Лучшего игрока матча выбирают болельщики
ОтветВлад Безруков
Лучшего игрока матча выбирают болельщики
А, ну тогда понятно. В Формуле-1 такая же клоунада с лучшим пилотом гонки почти каждый раз.
5 раз подряд врезался в защитника при обводке, готовьте ЗМ
ОтветТоля Мошников
5 раз подряд врезался в защитника при обводке, готовьте ЗМ
Золотой шлем.
Ответгилберт
Золотой шлем.
🤣🤣🤣🤣
Родри.
Даже не обсуждается.

А дальше на вкус.
Как по мне, дальше идёт Ольмо ( второй подряд матч отличный выдаёт. Абсолютно везде полезен) .
ОтветЛлб
Родри. Даже не обсуждается. А дальше на вкус. Как по мне, дальше идёт Ольмо ( второй подряд матч отличный выдаёт. Абсолютно везде полезен) .
Если была бы номинация самому веселому игроку - Симон вне конкуренции!
ОтветЕбздрогыч
Если была бы номинация самому веселому игроку - Симон вне конкуренции!
Симооооон
Вы издеваетесь? Этот распиаренный бегунок абсолютно ничего не показал в игре, кроме своих финтов😂
ОтветМаксим Седов
Вы издеваетесь? Этот распиаренный бегунок абсолютно ничего не показал в игре, кроме своих финтов😂
Так и финты не проходили, ничего полезного не извлек из них
ОтветМаксим Седов
Вы издеваетесь? Этот распиаренный бегунок абсолютно ничего не показал в игре, кроме своих финтов😂
Распиаренный бегунок за кабинет мадридский играет
ОтветДенис Резцов
За что?
Его мыл сам Месси 😄
ОтветДенис Резцов
За что?
Комментарий скрыт
Лучшего игрока матча выбирают болельщики на сайте ФИФА
Просто выбирают самого популярного
ОтветВлад Безруков
Лучшего игрока матча выбирают болельщики на сайте ФИФА Просто выбирают самого популярного
Надо было Фифа голосование поручить юзерам Спортса, мы бы решили кто лучший)
ОтветВлад Безруков
Лучшего игрока матча выбирают болельщики на сайте ФИФА Просто выбирают самого популярного
Ах вот оно что! Теперь всё понятно. 😂
Оказывается, на этом ЧМ лучшего игрока матча определяют не эксперты, а зрители путем голосования на сайте ФИФА. Отсюда такое количество странных MVP матчей)
ОтветBakket
Оказывается, на этом ЧМ лучшего игрока матча определяют не эксперты, а зрители путем голосования на сайте ФИФА. Отсюда такое количество странных MVP матчей)
А, это многое объясняет )
ОтветBakket
Оказывается, на этом ЧМ лучшего игрока матча определяют не эксперты, а зрители путем голосования на сайте ФИФА. Отсюда такое количество странных MVP матчей)
Это уже пятый ЧМ, на котором так.
Мне Ольмо понравился больше в этом матче
Ямаль такой же лучший, как и Симон
Я очень люблю Ямаля, но пока этот ЧМ для него полный провал.
ОтветВанильный Мишка
Я очень люблю Ямаля, но пока этот ЧМ для него полный провал.
Видно, что до Мессии и Роналду он не дотянет уже
ОтветМартинелли
Видно, что до Мессии и Роналду он не дотянет уже
Пока ничего невидно, ему 18 всего. Если будет зациклен на футболе, как они в его годы - сможет, сейчас кажется, что он разменивается на что-то другое. Что он, что Уильямс - совершенно не те парни, что два года назад играли на Евро.
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