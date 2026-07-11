Ямаль признан лучшим игроком матча Испания – Бельгия в 1/4 финала ЧМ-2026
Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча Испания – Бельгия на ЧМ-2026.
Встреча 1/4 финала завершилась победой испанской сборной со счетом 2:1. Ямаль результативными действиями не отметился.
Для 18-летнего вингера сборной Испании это вторая награда на турнире. Первая была после матча с Австрией в 1/16 финала (3:0).
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Счастье испанцев: так взорвались после победного гола Мерино против Бельгии! 🇪🇸
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт ФИФА
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А дальше на вкус.
Как по мне, дальше идёт Ольмо ( второй подряд матч отличный выдаёт. Абсолютно везде полезен) .
Просто выбирают самого популярного