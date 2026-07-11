Ямаль признан лучшим игроком матча Испания – Бельгия в 1/4 финала ЧМ-2026

Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча Испания – Бельгия на ЧМ-2026 .

Встреча 1/4 финала завершилась победой испанской сборной со счетом 2:1. Ямаль результативными действиями не отметился.

Для 18-летнего вингера сборной Испании это вторая награда на турнире. Первая была после матча с Австрией в 1/16 финала (3:0).

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