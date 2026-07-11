Генич привел в эфире слова де Кетеларе: «Перестал читать комментарии, их слишком много, и они бессмысленны», – браво, Шарль, и за гол, и за замечательную цитату!»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич процитировал полузащитника сборной Бельгии Шарля де Кетеларе перед началом второго тайма матча с Испанией.
Бельгийцы уступили испанцам (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2026. Де Кетеларе забил гол на 41-й минуте.
«Де Кетеларе – он мог стать теннисистом, он фанат Роджера Федерера, выбрал по итогу футбол, хотя долгое время играл в теннис.
И любопытный факт относительно Шарля де Кетеларе, играющего за бергамасский клуб «Аталанта», – что он не обращает внимание на соцсети. «Перестал читать комментарии, их слишком много, и они бессмысленны», – сказал Шарль.
Браво, Шарль! И за забитый мяч, и за вот эту замечательную цитату», – заявил Генич.
Ранее комментатор эмоционально отреагировал на итоги премии «WINLINE Герои РПЛ», на которой был определен лучший комментатор сезона. Приз выиграл Роман Нагучев. Он опередил Генича и Дмитрия Шнякина.
В своем телеграм-канале Генич опубликовал пост: «Голосование – херня, номинация – в топку». В комментариях под публикацией он начал отвечать на комментарии подписчиков, упомянув возможный уход с «Матч ТВ». Впоследствии пост был удален.
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Счастье испанцев: так взорвались после победного гола Мерино против Бельгии! 🇪🇸
Комментарии
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Но не спит фанат
Матч им комментировал
Дегенерат
Не могу заснуть!
Только мысль одна!
Генич, в добрый путь! 🤡
Очень смешно)
«Перестал читать комментарии Генича, их слишком много, и они бессмысленны»