Генич привел в эфире слова де Кетеларе: «Перестал читать комментарии, их слишком много, и они бессмысленны», – браво, Шарль, и за гол, и за замечательную цитату!»

Генич привел в эфире слова де Кетеларе о комментариях в соцсетях.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич процитировал полузащитника сборной Бельгии Шарля де Кетеларе перед началом второго тайма матча с Испанией.

Бельгийцы уступили испанцам (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2026. Де Кетеларе забил гол на 41-й минуте.



«Де Кетеларе – он мог стать теннисистом , он фанат Роджера Федерера, выбрал по итогу футбол, хотя долгое время играл в теннис.



И любопытный факт относительно Шарля де Кетеларе, играющего за бергамасский клуб «Аталанта », – что он не обращает внимание на соцсети. «Перестал читать комментарии, их слишком много, и они бессмысленны», – сказал Шарль .

Браво, Шарль! И за забитый мяч, и за вот эту замечательную цитату», – заявил Генич.



Ранее комментатор эмоционально отреагировал на итоги премии «WINLINE Герои РПЛ», на которой был определен лучший комментатор сезона. Приз выиграл Роман Нагучев. Он опередил Генича и Дмитрия Шнякина.

В своем телеграм-канале Генич опубликовал пост: «Голосование – херня, номинация – в топку». В комментариях под публикацией он начал отвечать на комментарии подписчиков, упомянув возможный уход с «Матч ТВ ». Впоследствии пост был удален.

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