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  4. Генич привел в эфире слова де Кетеларе: «Перестал читать комментарии, их слишком много, и они бессмысленны», – браво, Шарль, и за гол, и за замечательную цитату!»

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Генич привел в эфире слова де Кетеларе: «Перестал читать комментарии, их слишком много, и они бессмысленны», – браво, Шарль, и за гол, и за замечательную цитату!»
Генич привел в эфире слова де Кетеларе о комментариях в соцсетях.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич процитировал полузащитника сборной Бельгии Шарля де Кетеларе перед началом второго тайма матча с Испанией.

Бельгийцы уступили испанцам (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2026. Де Кетеларе забил гол на 41-й минуте.

«Де Кетеларе – он мог стать теннисистом, он фанат Роджера Федерера, выбрал по итогу футбол, хотя долгое время играл в теннис.

И любопытный факт относительно Шарля де Кетеларе, играющего за бергамасский клуб «Аталанта», – что он не обращает внимание на соцсети. «Перестал читать комментарии, их слишком много, и они бессмысленны», – сказал Шарль.

Браво, Шарль! И за забитый мяч, и за вот эту замечательную цитату», – заявил Генич.

Ранее комментатор эмоционально отреагировал на итоги премии «WINLINE Герои РПЛ», на которой был определен лучший комментатор сезона. Приз выиграл Роман Нагучев. Он опередил Генича и Дмитрия Шнякина.

В своем телеграм-канале Генич опубликовал пост: «Голосование – херня, номинация – в топку». В комментариях под публикацией он начал отвечать на комментарии подписчиков, упомянув возможный уход с «Матч ТВ». Впоследствии пост был удален.

***

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoМатч ТВ
logoКонстантин Генич
телевидение
logoСборная Бельгии по футболу
logoАталанта
logoСборная Испании по футболу
соцсети
logoШарль де Кетеларе
logoсерия А Италия
logoРоджер Федерер

Комментарии

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За окном луна
Но не спит фанат
Матч им комментировал
Дегенерат
ОтветDesperadoes
За окном луна Но не спит фанат Матч им комментировал Дегенерат
За окном луна!
Не могу заснуть!
Только мысль одна!
Генич, в добрый путь! 🤡
ОтветDesperadoes
За окном луна Но не спит фанат Матч им комментировал Дегенерат
Слушай это топ))
Очень смешно)
Так Костик Генич же клялся, что он комментировать матч не будет. То есть он хозяин своего слова? Слово дал слово взял обратно. 😂
ОтветМаксим Седов
Так Костик Генич же клялся, что он комментировать матч не будет. То есть он хозяин своего слова? Слово дал слово взял обратно. 😂
"Просто деньги нужны"
ОтветРубин2003
"Просто деньги нужны"
Ипотеку закрыть? (С) Чердак😂
Интересно его не тошнит от себя, вроде в годах уже но ведёт себя как школьник.
ОтветAl57
Интересно его не тошнит от себя, вроде в годах уже но ведёт себя как школьник.
Его тошнит от всех, но только не от себя
ОтветPalomero
Его тошнит от всех, но только не от себя
Всех тошнит от него, но только не его
Генич начитался комментариев про себя и для утешения хочет объявить все комментарии бессмысленными.
ОтветLanc
Генич начитался комментариев про себя и для утешения хочет объявить все комментарии бессмысленными.
То же самое подумал, когда услышал это в эфире - Генич пытается заглушить бомбежку от прочтения комментов цитатой бельгийца.
Такого позорного комментария давно не слышал
Лучше бы не цитаты де Кетеларе читал, а научился произносить де Кетеларе без ошибок)))
ОтветФарид Харисов
Лучше бы не цитаты де Кетеларе читал, а научился произносить де Кетеларе без ошибок)))
Хиндрейшнбрэйк тоже бы не помешало
ОтветФарид Харисов
Лучше бы не цитаты де Кетеларе читал, а научился произносить де Кетеларе без ошибок)))
И имя Ламменса - Сенне
включил на 50 минуте, на 55 уже хотелось выключить чтобы не слышать эту бездарность на комментаторе, просто жесть, что это, что шнягин - просто два отродья которые только портят просмотр футбола
Де Кетеларе:
«Перестал читать комментарии Генича, их слишком много, и они бессмысленны»
ОтветMax Bochkov
Де Кетеларе: «Перестал читать комментарии Генича, их слишком много, и они бессмысленны»
Не читать, а слушать)
Он специально как конченный комментирует весь этот турнир, максимально мерзотно и эгоистично.
ОтветDeutsche Fan
Он специально как конченный комментирует весь этот турнир, максимально мерзотно и эгоистично.
Не знаю, специально или нет, но он так комментирует примерно всегда
ОтветDeutsche Fan
Он специально как конченный комментирует весь этот турнир, максимально мерзотно и эгоистично.
Какой турнир, такие и комментаторы. (Хотя в других странах они почему-то нормальные.)
Чел сегодня объяснял нам свои же шутейки. Ну лучший же
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